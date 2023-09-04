"Что вообще в голове творится?": Рассказ офицера НГУ о плененном летчике РФ, который просил вернуть ему иконки после того, как разбомбил церковь

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Начало войны было стандартным кругом, было полное стопроцентное преимущество противника в авиации. И вообще, он до сих пор имеет успех там, где берет количественно. И будучи под Изюмом, почти до конца марта нас вражеская авиация бомбила 500-килограммовыми, 200-килограммовыми. бомбами. Все уничтожала", - отметил офицер батальона имени генерала Кульчицкого.

Владимир Пастушок рассказал, как на село Яцковка вражеский самолет бросил три 500-килограммовых и где-то семь 200-килограммовых бомб.

"Мы потом поймали того летуна, что бомбил. Взяли его в плен, обыскали. А потом он говорит одному бойцу: "Отдай мне иконки." Мы ему отвечаем: "Тебе иконки нада? Ты церковь разбомбил, ты село выровнял полностью. Какие иконки? Что у тебя вообще в голове творится?" – рассказал Пастушок.

Боец добавил, что эти летуны долго не летали, потому что уже к 10 апреля украинские защитники получили оружие, благодаря которому загнали российские самолеты вверх где-то на 6 км.

"И уже из Святогорска "буки" начали вражеские самолеты снимать на большой высоте. В день 2-3 самолета начало падать. Мы бегали их ловили здесь вдоль Оскольского водохранилища, через день ловили этих летчиков", - подытожил Владимир.

23 сентября 2022 года ВСУ установили контроль над селом Яцковка и позициями у Бахмута Донецкой области.



















