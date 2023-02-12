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OPINION

Что вдохновляет оккупантов

Александр Вильчинский
12 февраля, 2023 воскресенье
18:05
Мнение

До сих пор приходится слышать от некоторых обозревателей, что, мол, ни Путин, ни его окружение, ни русский народ толком так и не знают, за что они воюют, и какова их цель в этой войне

Да нет, друзья, все они хорошо знают. Ибо только за этот почти год, начиная с 24 февраля 2022-го, они устами своего пуйла уже не раз (кто-то подсчитал, что существует аж двенадцать вариаций на эту тему!) и меняли цель военного вторжения: от денацификации, демилитаризации, отказа от НАТО , отмена "препятствий" для широкого употребления русского языка, признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", признание аннексированного Крыма территорией России и так далее к тому, чтобы... просто прекратить войну, впрочем – это все так, для отвода глаз.

Все эти вариации, от первой и до последней, лживые, манипулятивные и фейковые, как это всегда и бывает у россиян "не дыхнут, как не солгут". Просто они так привыкли, они так поступали и раньше, врали сами себе и сами верили в свою ложь, а еще верили, что этим дезинформируют врага.

Все эти вариации, от первой и до последней, лживые, манипулятивные и фейковые, как это всегда и бывает у россиян "не дыхнут, как не солгут". Просто они так привыкли, они так поступали и раньше, врали сами себе и сами верили в свою ложь

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На самом деле они преследуют совсем другую цель. И эта цель четкая и понятная там всем и каждому, от пуйла и его клики, до последнего "чмобика" – это захватить Украину. Если и не всю, то сколько удастся. Как говорит пуйло: "Птичка по зернышку!..".

А что не удастся захватить – то уничтожить и чем больше, тем лучше. Тем и живут, и это вдохновляет их, как ничто другое!

Правда, в случае с Украиной они привыкли это делать руками самих украинцев, одурманивая пропагандой и заставляя идти против своих же, как было это в прошлые эпохи. Но тогда у нас не было государства и преимущество было на их стороне.

Каждый раз, получив по зубам, они уменьшают свой захватнический аппетит. Но только уменьшают, потому что так, чтобы совсем, он у них не исчезнет никогда. По крайней мере, пока будет существовать Россия в таком виде, как сейчас

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Однако теперь все у них пошло не так. И хотя впереди еще долгая и тяжелая борьба, но уже теперь, очевидно, что каждый раз, получив по зубам, они умаляют свой захватнический аппетит. Но только уменьшают, потому что так, чтобы совсем, он у них не исчезнет никогда. По крайней мере, пока будет существовать Россия в таком виде, как сейчас, идея "собирания земель" будет вдохновлять их всегда. И Украине к этому нужно быть готовой, лучше, конечно, в составе НАТО.

Но для начала, конечно, нужно выстоять и победить, или просто выгнать русских оккупантов с нашей земли.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Владимир Путин
война с Россией
пропаганда
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