"Что-то в стране работает не так": совладелец "Холдинга эмоций FEST" об обвинении в неуплате налогов
Совладелец "Холдинга эмоций FEST" Юрий Назарук сообщил, что его компания будет обращаться в суд по поводу неправомерных действий БЭБа
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Другие компании попытались как-то публично отреагировать на действия БЭБа, получили определенное недовольство и потому пошли в суды. В частности, у некоторых компаний сегодня есть до 40 дел, которые они рассматривают. А это куча юристов и людей, ведущих эти дела. Эти люди, вместо того, чтобы приближать нашу победу, вынуждены бороться с неправомерными действиями власти", - рассказал Назарук.
Предприниматель подчеркнул, что ухудшение отношения власти к бизнесу только растет.
"Сегодня наши намерения очень просты. Мы будем доказывать свою правоту с помощью адвокатов и будем обращаться в суды. Мы хотим сделать это дело публичным. Поскольку, если пришли к нам с пониманием, что это дело будет публичным, то это выглядит как попытка показать, что так будет с каждым... Если откровенно, то мне кажется, что что-то в нашей стране работает не так, ведь на одной стороне страны украинцы умирают, защищая нас, а с другой держат фронт, штурмуя ресторанный бизнес", – добавил он.
- 17 октября стало известно, что в офисе "Холдинга эмоций Fest!" провели обыски БЭБ вместе с СБУ, работников не отпускали, пока не осмотрели их рабочие места. Впоследствии детективы заявили, что разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек во Львове.
- 18 октября в офисе "Холдинга эмоций Fest!" более 16 часов детективы Бюро экономической безопасности проводили обыски. Работа компании была парализована
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