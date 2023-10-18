"Что-то в стране работает не так": совладелец "Холдинга эмоций FEST" об обвинении в неуплате налогов

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Другие компании попытались как-то публично отреагировать на действия БЭБа, получили определенное недовольство и потому пошли в суды. В частности, у некоторых компаний сегодня есть до 40 дел, которые они рассматривают. А это куча юристов и людей, ведущих эти дела. Эти люди, вместо того, чтобы приближать нашу победу, вынуждены бороться с неправомерными действиями власти", - рассказал Назарук.

Предприниматель подчеркнул, что ухудшение отношения власти к бизнесу только растет.

"Сегодня наши намерения очень просты. Мы будем доказывать свою правоту с помощью адвокатов и будем обращаться в суды. Мы хотим сделать это дело публичным. Поскольку, если пришли к нам с пониманием, что это дело будет публичным, то это выглядит как попытка показать, что так будет с каждым... Если откровенно, то мне кажется, что что-то в нашей стране работает не так, ведь на одной стороне страны украинцы умирают, защищая нас, а с другой держат фронт, штурмуя ресторанный бизнес", – добавил он.