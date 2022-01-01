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Что-то такое, о чем нельзя говорить: Маркарова анонсировала дополнительную помощь США Украине

1 января, 2022 суббота
16:05
война с Россией Оксана Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Соединенные Штаты окажут в 2022 году нашей стране дополнительную помощь

Об этом Маркарова заявила в интервью Радио Свобода .

По ее словам, в 2022 году Украина кроме запланированных $300 млн получит от США дополнительную помощь, детали которой раскрывать рано.

"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до $300 млн. И компонент, который может идти на летальную оборону оружие, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которому наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи.И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, "Джавелины"... Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", – сказала Маркарова.

Она добавила, что будет активизировано сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован, когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к средствам, которые заложены в бюджете", - отметила Маркарова.

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военная помощь США Украине
летальное оружие
США
Оксана Маркарова
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