"Что-то невероятное в подлости, последствия будут тяжелыми": Ахеджакова о признании Путиным "Л/ДНР"

Об этом сообщает BBC.



Ахеджакова считает, что такое решение Путина подло и будет иметь необратимые последствия.



"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, - это дополнение к этим Пушилиным, Мотороллам и всему этому ужасу. Я думаю, что произошло что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – сказала актриса.

Напомним, что украинская делегация в ТКГ осудила решение РФ признать "Л/ДНР" и заявила, что оно может свидетельствовать о выходе России из Минских соглашений.

Грузия поддержала территориальную целостность Украины и осудила признание Россией "Л/ДНР", а Франция планирует ввести санкции против причастных к принятию такого решения.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила признание Россией "ЛНР" и "ДНР" и сообщила о подготовке экономических санкций Канады против РФ.

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