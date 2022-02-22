"Что-то невероятное в подлости, последствия будут тяжелыми": Ахеджакова о признании Путиным "Л/ДНР"
Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что решение президента РФ Владимира Путина признать независимыми "ДНР" и "ЛНР" – это объявление войны всему миру
Об этом сообщает BBC.
Ахеджакова считает, что такое решение Путина подло и будет иметь необратимые последствия.
"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, - это дополнение к этим Пушилиным, Мотороллам и всему этому ужасу. Я думаю, что произошло что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – сказала актриса.
- Напомним, что украинская делегация в ТКГ осудила решение РФ признать "Л/ДНР" и заявила, что оно может свидетельствовать о выходе России из Минских соглашений.
- Грузия поддержала территориальную целостность Украины и осудила признание Россией "Л/ДНР", а Франция планирует ввести санкции против причастных к принятию такого решения.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила признание Россией "ЛНР" и "ДНР" и сообщила о подготовке экономических санкций Канады против РФ.
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