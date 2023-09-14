Что такое "зенитные танки" Gepard, и как с их помощью ВСУ защищают воздушное пространство

Еспресо расскажет историю изготовления, характеристики и значение данного танка, а также сколько установок уже на вооружении у военных и стоит ли ожидать больше.

В материале вы узнаете о:

Gepard: история создания зенитной самоходной установки

Что представляет собой САУ "Гепард": тактико-технические характеристики

Аналоги и преимущества зенитного танка "Гепард" над другими ВСУ

Gepard: оружие, необходимо для защиты украинцев и инфраструктуры

Gepard: история создания зенитной самоходной установки

Зенитные артиллерийские установки (ЗАУ) предназначены для защиты от атак воздушных целей, таких как военные самолеты, вертолеты, ракеты и дроны. Их основная задача - защита важных объектов, к которым относятся военные базы, города, промышленные установки, аэропорты, корабли и другие объекты.

Также они могут быть использованы для обеспечения прикрытия военных во время боевых операций на земле, обеспечивая безопасность и защиту подразделений от воздушных угроз.

Flakpanzer gepard, или просто "Гепард", – это зенитная самоходная артиллерийская установка немецкого производства. Основная задача которой - уничтожение воздушных целей на расстояниях от 100 м до 4000 м и на высотах до 3500 м, летящих на дозвуковой скорости, а также для поражения наземных целей на дальности до 4500 метров, реже - для прикрытия пехоты.

Проектирование началось в 1966 году, чтобы заменить взятые на вооружение бундесвера американские M42 Duster. Разработка этой боевой машины базируется на основе шасси танка от Leopard 1 и вращающейся на 360 градусов башне, в которой размещались системы слежения и управления огнем - радары, а также основное вооружение - пушки.

В 1976 году "гепарды" стали на вооружение Германии. Впоследствии ЗСУ "Гепард" начали экспортировать в другие страны – Бельгию, Нидерланды.

В 90-х годах самоходная зенитная установка была модернизирована, но уже в 2000-е страны Европы начали снимать ее с вооружения и часть перепродавали за границу. На их место встали более эффективные зенитно-ракетные комплексы.

Что представляет собой ЗСУ "Гепард": тактико-технические характеристики

Первые прототипы зенитной самоходной установки имели две 30-мм или две 35-мм пушки. Впоследствии были выбраны и поставлены в серийное производство две 35-мм пушки швейцарского производителя Oerlikon KDA.

САУ "Гепард" имеет два основных радара. Первый поисковый, он установлен в задней части башни и имеет радиус действия от 12 до 18 км, в зависимости от модификации. Его основной задачей является обнаружение врага, имеет систему распознавания "свой - чужой", далее он передает эту информацию на второй радар - слежения. Который в свою очередь ретранслирует данные в систему управления огнем, которая способна вычислить оптимальный огневой план для нанесения удара по противнику. Важно то, что в версии ЗСУ 1 А2 установлен компьютер, который может получать данные от других радиолокационных систем, что фактически позволяет обнаруживать цель вне своего собственного радиуса действия.

Для работы по наземным целям (РЛС в таких случаях не работает) Gepard имеет перископы, предназначенные для визуальной идентификации и наблюдения за объектом, анализа боевой обстановки и наведения на цель. Также это особенно важно, если враг использует комплекс радиоэлектронной борьбы.

При своей значительной массе в 47,5 т он может развивать максимальную скорость до 65 км/ч. "Гепарду"-танку нужны всего три члена экипажа - командир, водитель и наводчик.

Основной боекомплект составляет 320 снарядов для применения против воздушных объектов и дополнительно в магазине находится 20 снарядов для атаки по наземным целям. Каждая пушка производит по 550 выстрелов в минуту, а значит суммарный залп – 1100 выстрелов.

Работа "гепарда" по наземным целям тоже оправдана. Военный эксперт Геннадий Саливон отмечает: "Бронебойные снаряды гепарда пробивают броню от 90 до 115 мм, тогда как бортовая броня танка Т-72 – 90 мм и это пробитие на расстоянии 1000 м". Но броня самого Flakpanzer gepard недостаточно надежна. Изготовленная из стали, она защищает от пушек малого калибра, осколков.

Аналоги и преимущества зенитного танка "Гепард" над другими ЗСУ

В первую очередь немецкая зенитная установка "Гепард" сравнима с советской ЗСУ-23-4 "Шилка". Эта установка была разработана СССР еще в 1950-х годах, имеет небольшой вес – 21 т и развивает максимальную скорость до 30-55 км/ч.

На башне установлены 4 ствола калибра 23-мм, которые делают до 3400 выстрелов в минуту. Поражает цели на расстояниях до 2000 м и на высотах до 1500 м, что значительно уступает "гепардам". "Шилка" нуждается в работе четырех членов экипажа. Главными недостатками таких установок можно считать тонкую броню, которая защищает только против стрелкового оружия или осколков, и сложную для ремонта ходовую часть.

Фото: из открытых источников

Разработкой самоходных зенитных установок занимается ряд стран. Все они имеют свои особенности, но в целом у них одинаковое предназначение, поэтому и сходство технических параметров. К популярным образцам, которые доказали свою эффективность во время войны и вооруженных конфликтов, можно отнести: британскую ЗСУ Marksman, японскую Type 87, китайскую PGZ-95 и другие.

Gepard: оружие, необходимое для защиты украинцев и инфраструктуры

"Гепард" - оружие, уже защищающее Украину и показавшее свою эффективность как в тылу, так и в прифронтовых зонах. Первые три машины Украина получила еще в начале августа 2022 года. Впоследствии стало известно, что Германия передала Украине еще Gepard, увеличив их общее количество до 24 единиц из обещанных 30.

В январе 2023 г. по сообщению издания Spiegel стало известно, что федеральное правительство Германии рассматривает возможность поставки Украине дополнительных зенитных танков типа "Гепард". Сейчас ведутся дипломатические переговоры с двумя странами, которые имеют не только ЗСУ, но и большое количество артиллерийских боеприпасов к ним.

Пока известно, что значительное количество списанных бельгиских Gepard было перемещено на склады компании OIP. Факт наличия зенитных танков на складе их компании был подтвержден руководителем компании Ферслуйсом в беседе с журналистами The Guardian.

Учитывая, что внутренние системы в "гепардах" достаточно современны, их можно легко встроить в общую систему ПВО, тем самым усилив ее. Достаточное количество таких зенитных систем повысит обороноспособность, украинцы смогут увереннее защищать военные и гражданские объекты от атак воздушных целей, таких как Shahed, ракеты и самолеты.