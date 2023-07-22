Прежде всего отбросим понимание "военной экономики", заимствованное из фильмов о Второй мировой. В настоящее время война другая, производство другое и экономика другая. Разъяснять разницу не буду, кто ее не видит – просто дальше не читайте.

Входные условия:

1. Мы воюем оружием союзников, которого в определенный момент может не стать (политические изменения в разных странах и т.п.), а имеющегося – недостаточно. Есть ли нет ограничений на применение оружия, нам точно неизвестно, но в любой момент такие ограничения могут появиться.

2. Мы не можем тратить на войну деньги международной финансовой помощи, только собственные бюджетные.

Следовательно, нам нужно больше украинского оружия и больше украинских денег на войну. Это и есть военная экономика.

Как это сделать?

Прежде всего, поговорим о том, чего точно не надо делать.

Во-первых, нужно отказаться от стремления перевести на военные рельсы хлебопекарные комбинаты, маникюрные салоны и кофейни. Также не нужно воплощать привычное желание постсоветских чиновников регулировать цены. Как только начнут регулировать цены на хлеб – хлеб исчезнет, можете не сомневаться. С горючим это уже было. И самое главное – от этого не будет ни больше оружия, ни больше денег.

Во-вторых, нужно отказаться от идеи увеличения налогов. Бизнес и так еле вытягивает. Как известно, есть определенный предел, по которому увеличение ставок приводит к уменьшению поступлений. Почитайте о кривой Лаффера.

В-третьих, нужно отказаться от идеи ограбить местные бюджеты и в целом свернуть децентрализацию. У нас и так значительная часть управления страной сосредоточена в руках небольшого количества людей, которых никто не выбирал и никому не подотчетны. А децентрализация и так сворачивается большими темпами, и это препятствие на пути восстановления и евроинтеграции.

Этих трех вещей не нужно делать.

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Теперь поговорим о том о реальных путях получить больше украинского оружия и больше украинских денег на войну – что, собственно, и есть сущностью "военной экономики".

1. Начнём с оружия. То, что сегодня нужно ВСУ, и то, что способна производить украинская оборонная промышленность – довольно разные вещи. Не буду сейчас углубляться в реалии отечественного ВПК, это требует отдельной статьи и не одной. Скажу только, что для производства требуются инвестиции.

Поэтому первый стратегический шаг к собственному мощному ВПК – завершение корпоратизации Укроборонпрома и привлечение в оборонные предприятия, которые на что-то способны, инвестиций от наших стратегических союзников.

А для этого нужно наконец-то определиться, кто наши стратегические союзники. Западные деньги, технологии и менеджеры на украинских оборонных заводах изменят ситуацию в ВПК. Надо понимать, что это очень долгий путь, на годы и годы. Но Россия никуда не денется (она, конечно, распадется, но то, что останется в виде Московии, все равно будет агрессивным, хоть и меньшим образованием). Поэтому нужно начинать как можно раньше, мы и так много времени упустили.

2. Вторая часть ВПК – это частные предприятия как инновационные (дроны, цифровые решения и т.п.), так и производители продукции двойного назначения для фронта (например, аптечки). Частный бизнес по определению гибче государства. От чего страдают частные предприниматели? От ограничений, давления и нехватки оборотных средств.

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Если переводить экономику на военные рельсы, то это значит, что нужно выделить частный ВПК в сектор, для которого применяются другие условия: (а) решительное снятие всех регуляторных ограничений, мешающих производству, прежде всего по импорту комплектующих, (б) я бы предложил отсрочку по всем налогам на 10 лет, пусть они накапливаются и впоследствии будут уплачены постепенно; (в) специальная программа кредитования государственными банками.

И тогда мы увидим, как частный бизнес делает невероятные вещи в считанные месяцы.

3. Производство вооружений и военной техники само по себе не даст результата, если продукция не будет попадать в войска. Проблема здесь не столько логистическая, сколько человеческая: в штабах кое-где (а может, и преимущественно) сидят офицеры, очень далекие от реалий войны, дальше расшифровывать не буду, должно быть понятно, что подразделения на поле боя ничего не получают, имея такое препятствие. Это нельзя изменить быстро, но с чего-то нужно начинать. Не буду писать деталей, но уверен, что механизмы известны тем людям, которые принимают решения, – значит, надо понять, каких нормативных актов не хватает, и быстро их принять.

4. Теперь о деньгах. Прежде всего, нужно пересмотреть государственный бюджет на предмет уменьшения расходов, которые можно отложить. Это очевидная вещь. Также нужно упростить процедуру опрокидывания денег на военные нужды.

5. Если переводить экономику на военные рельсы, то нужно прежде всего заткнуть дыры, через которые вытекают деньги из бюджета. Подавляющее большинство таких дыр сосредоточено в налоговой и на таможне (разнообразные схемы), остальное – в государственных предприятиях (они списывают на расходы астрономические суммы). Если мы не способны это сделать под угрозой потерпеть поражение в большой войне на выживание – значит, мы не стоим и собственного государства.

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Кстати, единственная логическая причина, почему сейчас стали воровать, как бешеные, состоит в том, что все эти люди надеются в ближайшее время сбежать из Украины. Не верят ли они в победу, или уже связывают свою дальнейшую жизнь с другими странами – не знаю, но так выглядит.

6. Теперь о местных бюджетах. Идея все забрать в центр, как я уже писал, ошибочна, тем более что центр и сам не может справиться с наведением порядка. Есть города, которые систематически помогают своим ТРО и другим воинским частям, а есть такие, которые будут перекладывать мостовую. Но как нажать на местные власти в условиях ограничения свободы слова и собраний? Во-первых, нужно упростить опрокидывание денег на военные нужды. Во-вторых, нужно инициировать внеочередные сессии городских советов для пересмотра бюджетов. В-третьих, политическое лидерство президента здесь было бы очень уместно: призвать города пересмотреть расходы и больше направить на войну, но сделать это так, чтобы выглядело не политической атакой, а лидерством военного времени.

7. И главное – спросить тех, кто знает. Собрать срочно государственных и частных производителей военной продукции, волонтеров, военных (главные сержанты вам очень четко расскажут положение дел и что делать), специалистов в сфере публичных финансов и т.д. Собрать не ради политического пиара, а чтобы послушать тех, кто лучше знает. Функция "слушать" в государстве сейчас не очень тренирована, но ради победы следует начинать.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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