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Что такое Switchblade и как ВСУ используют этот дрон-камикадзе в войне с РФ

Алексей Левков
9 августа, 2022 вторник
20:00
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Дроны-камикадзе Switchblade – это еще одна новинка, которую ВСУ получили от США после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наши военные уже успели протестировать ее на российской армии. Чем поможет это оружие в боях с оккупантами – рассказываем в этом материале

Switchblade 300 и 600: в чем разница

Баражирующий боеприпас (их также называют дронами-камикадзе) Switchblade – это тактический одноразовый беспилотный летательный аппарат с интегрированной боевой частью, созданный и производимый американской компанией AeroVironment. Особенность этого оружия в том, что дрон-камикадзе может в течение определенного периода находиться в воздухе в режиме "ожидания" в районе цели и атаковать его после команды от оператора.

В настоящее время американская компания предлагает клиентам два варианта этих дронов-камикадзе: легкий Switchblade 300 и тяжелый Switchblade 600.

Версия Switchblade 300 используется для уничтожения легкой бронетехники и живой силы врага. Такой дрон-камикадзе имеет достаточно компактные размеры (длина 610 мм) и вес (всего 2,7 кг) и может переноситься одним военным. В легкой версии этот дрон-камикадзе может преодолевать расстояния до 10 км, время пребывания в воздухе – 10 минут. Причем цели можно уничтожать как в прямом эфире, управляя дроном с планшета, так и заранее запрограммировав уничтожение объекта по определенным координатам. Кроме того, при необходимости оператор дрона-камикадзе может перенацелить его на другой объект, отменив предварительную атаку. Фактически, Switchblade 300 – это некая "ручная граната", которую наши военные могут отправлять врагу на значительные расстояния. Кстати, он достаточно бесшумен благодаря своему электродвигателю и непосредственно во время атаки на цель развивает скорость до 160 км/ч.

В то же время, Switchblade 600 имеет противотанковую боевую часть типа Javelin и может уничтожать тяжелую бронетехнику российской армии, в том числе и танки. Этот барражирующий боеприпас значительно тяжелее своего "младшего брата" — с весом в 23 кг он способен уничтожать цели атакой "сверху", как ПТРК Javelin. Время пребывания в воздухе — 40 минут, во время которых он  может преодолеть 40 км, а также барражировать в воздухе. Максимальная скорость атаки – 185 км/ч.

Уничтожать оккупантов "глазами" дрона-камикадзе Switchblade

Первое видео непосредственно с камеры дрона-камикадзе Switchblade 300 во время удара по российским военным появилось в конце мая — кадры с этого барражирующего боеприпаса опубликовало Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

На видео можно увидеть, как дрон-камикадзе направляется четко в танк, на котором сидели российские военные. Насколько серьезные повреждения получила непосредственно машина сказать трудно, однако устроившиеся на ней оккупанты превратились по меньшей мере в "трехсотых". В то же время в Командовании ССО ВСУ намекнули, что хотя видео с камеры барражирующего боеприпаса публикуется впервые, применение этого оружия для украинских военных на тот момент уже было "устойчивой практикой".

Впоследствии в сети появилось и первое видео со всеми интересными деталями применения барражирующего боеприпаса Switchblade 300 украинскими военными — от пуска из миниатюрной минометной системы до управления с планшета.

"Легкие" или "тяжелые": какие именно дроны-камикадзе США поставляет Украине.

По состоянию на 8 июля Минобороны США отчиталось о поставках более 700 дронов-камикадзе Switchblade, в то же время какая именно часть этих беспилотников — это "старшая" противотанковая версия Switchblade 600 пока неизвестно. Как и то, есть ли вообще сегодня у ВСУ на вооружении 23-кг версии этого дрона-камикадзе.

Дело в том, что если со Switchblade 300 вопросов вообще нет — это оружие поставляется из запасов Армии США и есть в достаточном количестве на складах, то дронов-камикадзе Switchblade 600 была закуплена небольшая партия, которая использовалась прежде всего для исследований и разработок. Поэтому "старшая" версия этого оружия должна поставляться ВСУ по направлению от производителя. А так как американские военные пока не закупили Switchblade 600 в значительных количествах, каждый дрон-камикадзе собирается на заводе вручную — поэтому ВСУ, вероятно, с задержкой получат "противотанковую" версию дрона-камикадзе Switchblade.

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