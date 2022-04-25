Что такое starlink и как им пользоваться: в Госспецсвязи объяснили особенности доступа к спутниковому интернету от SpaceX
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала ответы на часто задаваемые вопросы о спутниковом интернете от SpaceX Starlink
Информация опубликована в официальном telegram канале.
Starlink – инновационный проект, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к американскому предпринимателю и основателю компаний SpaceX, PayPal, Tesla с просьбой предоставить доступ к станциям Starlink и спутниковому интернету. В ответ Илон Маск отметил , что Starlink активен в Украине, а большее количество терминалов – в пути.
28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink от американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. 17 марта приложение Starlink для доступа к интернету от SpaceX стало самым скачиваемым в Украине.
Кто может использовать Starlink в Украине?
20 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, сообщила , что Starlink будет доступен всем пользователям на период военного положения. Накануне SpaceX сообщила, что планирует открыть официальное представительство в Украине.
Как подключиться к Starlink?
Прежде всего, нужно установить специальный пользовательский терминал – он имеет вид спутниковой антенны. Терминалы поставляют в Украину с инструкциями по установке и настройке. Затем установите на свой смартфон или планшет приложение Starlink из Google Play или AppStore. Следуя инструкциям в приложении, вы можете подключиться к спутниковому интернету.
Можно ли использовать интернет Starlink, если у тебя нет терминала?
Starlink – это устройство индивидуального использования. Это не базовая станция мобильного оператора, к которой могут подключиться все желающие и просто получать интернет. Каждое устройство принадлежит кому-то, и его владелец будет определять, как он будет пользоваться этим интернетом – самостоятельно или поделится с соседом. Фактически это как раздавать интернет со своего телефона: вы платите оператору за пакет услуг и можете поделиться интернетом с людьми, которые рядом с вами.
Сколько стоит Starlink?
Стоимость комплекта оборудования на сайте Starlink для стран, где есть представительства компании, составляет $499. Также ежемесячно нужно платить $99 абонентской платы.
Где купить Starlink?
Набор для доступа в интернет можно купить на сайте www.starlink.com в странах, где есть представительство компании.
Как в Украину попали терминалы Starlink, которые сейчас используются?
С начала военных действий Украина получила тысячи устройств Starlink для использования на объектах критической информационной инфраструктуры в качестве гуманитарной помощи. Они обеспечивают жизнедеятельность страны там, где нет другой связи.
Добавляют, что Starlink дает возможность оставаться на связи там, где нет альтернатив – стационарный и мобильный интернет не работает из-за повреждений, в том числе вследствие военных действий, или отключения энергоснабжения. Или же в подходящем месте вообще нет покрытия.
- Напомним, цифровая блокада России и Белоруссии продолжается . Fujitsu, Atos и еще 6 цифровых компаний покидают рынки России и Белоруссии.
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