Что такое сектор Газа и почему палестинцы уже почти столетие воюют с израильтянами

Эспрессо расскажет все, что украинцам следует знать о секторе Газа, чтобы понять в чем причины этого затяжного конфликта между палестинцами и израильтянами.

О чем в статье:

Что такое сектор Газа;

В чем суть конфликта;

Как возник сектор Газа;

Автономный сектор Газы и деятельность ХАМАС;

Война 2023 – хронология событий.

Что такое сектор Газы

Фото: коллаж Эспрессо

На самом деле сектор Газа – это небольшой кусок земли вокруг столицы территории – древнего города Газы, который еще тысячи лет назад основали филистимляне, которые и дали название Палестине (древние египтяне называли их Pw-rs-ty (пелесет), это значит иностранцы, потому что те приплыли с моря и осели на этой территории).

Современный сектор Газа – искусственное территориальное формирование, по сути, гетто, с одной стороны зажатое границами государств Израиля и Египта, а с другой – Средиземным морем. Его площадь составляет всего 363 кв. км, где, по разным оценкам, проживает от 2 до 3 млн человек. Это территория протяженностью около 42 км и шириной 6-12 км. Например, площадь Харькова составляет 350 км. км, протяженность и ширина – около 25 км. В Харькове до полномасштабной войны проживало до 1,5 млн человек. То есть сектор Газа, в общем, в масштабах соответствует одному украинскому городу Харьков, но с вдвое большим количеством людей.

Однако размер территории не означает размер проблемы. Сам Израиль немного больше Львовской области, однако события там влияют на мировой порядок. Ведь это древнее место, где пересекались до сих пор пересекаются различные культурные и цивилизационные интересы.

В чем суть конфликта

История этих земель сложная и трагичная. Тысячами лет здесь происходили войны, а величайшие империи мира стремились контролировать эти стратегические ворота к Ближнему Востоку.

С начала ХХ века здесь происходят периодические кровопролитные стыки между двумя народами – израильтянами и палестинцами, претендующими на одну и ту же территорию, считая ее своей (в частности, Иерусалим, который имеет важное значение для трех мировых религий: иудаизма, христианства и мусульманства). В этом и корень проблемы нынешней войны – нерешенные территориальные претензии между совершенно разными культурами.

Но откуда возникли эти обоюдные жалобы?

Главная причина, которая запустила эффект домино – гонение на евреев, которое те испытывали в разный период. Фактически израильтяне стали народом без своего дома и потому поселились во многих уголках Европы. Это позволило палестинцам (в конце 7 века произошло вторжение арабов с которыми они смешались и приняли мусульманство, поэтому их еще называют палестинскими арабами) все больше чувствовать себя полноправными хозяевами всей палестино-израильской территории, включая земли, три тысячи лет назад являвшиеся частью Израильского королевства (впоследствии Южное и Северное царства, по сути, последних независимых политических формирований израильтян к моменту восстановления государства в 1948 году).

Поэтому, когда в конце 19 века среди мирового еврейства начало набирать все большую популярность сионистское движение за восстановление еврейского государства на территории их прародителей, тогда и начали возникать конфликты с палестинцами, не желавшими "сунуться" из-за приезжих и видевших в них угрозу для своего существования . Более того, палестинцы не понимали, почему должны с ними делиться землей, где живут сотни лет.

Как возник сектор Газа

Фото: Википедия

Две мировые войны окончательно "решили" вопросы еврейского государства. Сначала вновь Лига Наций поручила этим заняться Великобритании, которая получила мандат на Палестину после распада Османской империи, 400 лет руководившей этой территорией.

Задача британцев была установить там "политические, административные и экономические условия для безопасного образования еврейского национального дома". Однако увеличение иммиграции евреев в Палестину делало все более напряженной ситуацию и способствовало росту крайнего арабского национализма. По сути, два национализма – еврейский и арабский столкнулись лоб в лоб, играя в опасную игру – либо победа, либо смерть.

Массовые протесты арабов и обоюдные погромы заставили Великобританию вводить все большие ограничения на еврейскую иммиграцию и приобретение этой земли. Ведь фактически британцев интересовали ресурсы регионов, а для этого потребовался покой, а не беспорядки.

Однако, несмотря на палки в колеса (во времена все больших репрессий нацистов против евреев, британцы препятствовали тем попадать в Палестину), число евреев с каждым годом росло. В 1920 году арабы здесь составляли абсолютное большинство (90%), евреев было всего несколько процентов, но к 1947 году евреи составляли уже 31% населения (около 600 тыс. из 2 млн человек). Благодаря своей самоорганизации евреи создали государство в государстве без политического признания. Поэтому, когда такой случай представился после окончания Второй мировой – не упустили своего шанса.

В 1947 году британское правительство заявило о своем желании отказаться от мандата на Палестину, потому что не способно было найти приемлемое решение для арабов и евреев, все больше теряя власть над регионом, который становился пороховой бочкой. Одним из первых решений вновь ООН от 29 ноября 1947 года был план раздела Палестины. Интересно, что "за" проголосовала и Украинская ССР.

Тогда и возникла четко очерченная восточная граница Сектора Газа. Спорный Иерусалим и Вифлеем должны были получить международную опеку и быть ничьими. Интересно, что около половины территории Палестины в то время никому не принадлежало.

Евреи согласились с этим решением ООН, а вот палестинцы и арабские государства были категорически против. Для арабов евреи были захватчиками, отбиравшими их земли. Имея меньшинство в регионе, территориально получали равнозначную часть. Все это привело к первой масштабной палестинской войне, продолжавшейся между 1947-1949 годами.

Арабские страны объединились, чтобы уничтожить только что образовавшееся израильское государство. Однако израильтяне смогли отстоять свою независимость. Более того, 6,7 тыс. км² территории Палестины перешли в пользу Израиля.

Из-за войны более 700 000 палестинцев сбежали или были изгнаны с территорий, контролируемых евреями. Часть переселилась в Газу и Западный берег. Некоторые уехали в отдаленные страны, что повлекло за собой нерешенную до сих пор проблему с палестинскими беженцами.

Фото: Википедия

Этот конфликт завершился в 1949 перемирием между Израилем и соседними арабскими странами. Были установлены временные границы и демилитаризированная зона. Но палестинское государство так и не было образовано, сектор Газа был на попечении Египта, а Западный берег и Голанские высоты под Ливией и Сирией. Это породило, кроме большого количества меньших, две большие и важные будущие войны:

Шестидневная война в 1967 году, которая формально началась из-за перекрытия израильтянам доступа к Суэцкому каналу. Израиль в считанные дни смог снова увеличить свою территорию. "Зеленая линия" начала разделять основную территорию Израиля и захваченные им новые территории - Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Голанские высоты. Эти палестинские территории до 2005 года были фактическими под оккупацией израильтян.

Война Судного дня в 1973 г., когда на израильтян неожиданно напали египетские и сирийские войска. Однако через две недели Израиль победил. Израильская армия потеряла около 8 тыс. солдат (погибших, раненых, взятых в плен), а египтяне и сирийцы в десять раз больше – 80 тыс. человек. Эта победа поспособствовала подписанию Кемп-Дэвидских соглашений в 1977 году, фактически породивших современное положение дел – предоставление ограниченного самоуправления палестинцам Западного берега реки Иордан и сектора Газы в рамках израильского государства.

Автономный сектор Газы и деятельность ХАМАС

В 60-70-80-е годы прошлого века палестинцы начали подпольную террористическую деятельность против сил Израиля на их территории. В частности, в 1964 году была создана "Организация освобождения Палестины" (ОВП), которая для людей, заставших 90-е, ассоциируется с лицом ее лидера - Ясира Арафата.

В 1988 году ООП под руководством Арафата провозгласила создание Палестинского государства на оккупированных Израилем арабских территориях и сформировала палестинское правительство в эмиграции. Важным шагом для урегулирования конфликта стало Вашингтонское соглашение в 1993 году между главой ООП Ясиром Арафатом и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, которое позволило разблокировать условия вывода израильских войск с палестинской территории и взаимное признание. Так образовалась Палестинская национальная администрация, представляющая сейчас Палестину в ООН.

Хотя предполагалось, что урегулирование между двумя народами займет 5 лет, но потребовалось больше. Только в 2005 году в рамках плана одностороннего разграничения Израиль начал эвакуацию еврейских поселенцев и войск из палестинских районов, содержавших почти 40 лет.

С тех пор у палестинцев начались два пути развития – террористический и дипломатический:

Первый в секторе Газа вместе с террористической организацией ХАМАС, победившей на выборах в 2006 году, захватил власть в регионе и начал террор против Израиля;

Второй на Западном Берегу Иордана, где власть получила ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), выступающее за политическое урегулирование с Израилем.

Больше о ХАМАС читайте в нашем эксплейнере : Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает

С 2007 года ХАМАС стал все больше контролировать сектор Газа и наращивать там военный потенциал, периодически выливавшийся в военные столкновения с армией Израиля. Израиль провозгласил Сектор Газы враждебным государством и создал вокруг физическую стену вместе с военными базами.

Так, с каждым годом атаки ХАМАС становились все сильнее, Израиль неоднократно проводил свои спецоперации по уничтожению боевиков ХАМАС. В итоге этот многолетний конфликт привел к нынешней трагедии, из-за которой пострадали тысячи мирных жителей.

Война 2023 года – хронология событий

Фото: коллаж Эспрессо

Атака ХАМАСа на Израиль началась ранним утром 7 октября с массированного ракетного обстрела из сектора Газа и вторжением вооруженных формирований на территорию страны. Как выяснилось, Израиль не был готов к внезапному удару таких масштабов, хотя палестинцы прорвали блокаду не танками, а легковыми автомобилями.

Палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах начали массированную атаку на Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В тот же день премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий. Хотя Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отметил необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

На 12 октября число погибших в Израиле возросло до 1300, около 2,5 тыс. человек ранены и сотня была взята в плен. В секторе Газа погибли по меньшей мере 1400 человек.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив, чтобы встретиться с израильскими и палестинскими лидерами.

Фото: Reuters

Внезапное обострение ситуации вокруг сектора Газа всколыхнуло внимание всего мира. Благодаря соцсетям и многим фото и видео общественность увидела жестокие кадры обращения палестинцев с израильтянами. Конфликт стал темой №1 мировой общественности, частично сдвинув с первых полос войну начатую россиянами в Украине. Но, несмотря на это, в США и других странах НАТО заверили украинцев, что будут помогать нам столько, сколько нужно.

Что можно ожидать дальше? Это вопрос, который задают себе не только политические эксперты, но и обычные гражданские, живущие в этом регионе. Ведь массированный ответ израильтян по сектору Газа задел сотни тысяч палестинцев, вынужденных покинуть свои дома, ища безопасного места на небольшом клочке территории. Израиль нацелен решительно и хочет искоренить боевиков ХАМАСа, удастся ли и какой ценой? Это остается ключевым вопросом.