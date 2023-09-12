Что такое Sea Breeze и почему они важны для сдерживания россиян в Черном море. Объясняем

Еспресо расскажет историю возникновения, для чего проводят Sea Breeze и чего ожидать от учений.

О чем в тексте:

Что такое Sea Breeze и какова их история

Зачем проводят "Си Бриз" и почему РФ их боится

Чего ожидать от нынешних учений Sea Breeze

Черное море как заложник россиян, которого надо спасти

Что такое Sea Breeze и какова их история

Фото: Минобороны Украины

Sea Breeze exercise (учения "Морской бриз", "Си Бриз") - ежегодные международные учения, регулярно проходящие в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области военных отношений между Украиной и США, который был подписан между двумя министерствами обороны еще в 1993 году .

Первые такие учения прошли в конце августа 1997 года. Их проводили вблизи Донузлава (Крым) и на полигоне "Широкий лан" (юг Николаевщины). Морская фаза проходила в северо-западной части Черного моря. В командно-штабных учениях приняли участие 6 стран.

В дальнейшем ежегодно в акватории Черного моря проводились международные учения Sea Breeze. Однако в силу разных политических обстоятельств (в частности, нардепы должны одобрять решение о допуске иностранных войск на территории страны), исключениями стали 2000, 2003, 2006 и 2009 годы.

Фото: Sea Breeze

Интересно, что в 1998 году участие в учениях приняла и Россия, представленная тремя боевыми кораблями.

В 1999 и 2002 годах морская фаза учений проводилась в Средиземном море. Юбилейные "Си Бриз" в 2007 году длились более трех недель и в них приняли участие тысячи военных из 11 стран мира. А уже в 2008, 2011 и 2012 годах к учениям присоединились 17 стран.

В 2018 и 2019 годах к учениям присоединились 19 стран и тысячи военных. Учения 2021 года стали самыми масштабными, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц – 5 тыс. военных из 32 стран. Учения проходили в акватории Черного моря вблизи городов Одесса, Очаков, в Днестровском лимане, возле Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай и других районах Украины.

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Фото: Минобороны Болгарии

В прошлом году из-за полномасштабной войны Sea Breeze не состоялись в традиционной форме. Прошли учения в болгарской акватории Черного моря. В тренировках на море приняли участие флоты 11 стран-членов НАТО. Были привлечены представители военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также Командования ВМС НАТО. Всего привлекли 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих.

Зачем проводят "Си Бриз" и почему РФ их боится

Фото: Минобороны Украины

Sea Breeze являются важной составляющей стратегических усилий по поддержанию и укреплению безопасности и стабильности в черноморском регионе. Участие в них принимают страны-члены НАТО, страны-партнеры и другие участники. Это дает им возможность совместно совершенствовать навыки и увеличивать военную готовность к различным актуальным вызовам (в 2000-х годах часто речь шла о борьбе с международным пиратством).

Основная цель учений, которая была заявлена еще в 90-х годах прошлого столетия, – улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона и странами-партнерами, отработка маневров в море и на суше. По договоренности Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают учения финансово, также оказывают помощь в технике и оборудовании.

До прихода к власти Владимира Путина Россия не высказывалась против этих учений, а наоборот сама принимала в них участие (1998 год). Однако уже с начала 2000-х годов риторика Кремля изменилась. Через пятую колонну Россия начала влиять на мнение украинцев. Левые и пророссийские силы Украины в течение нескольких лет выступали против учений "Си Бриз", говоря об "экспансии НАТО". В 2006 году прошли крупнейшие протесты, организованные КПУ и ПСПУ Витренко с помощью российского телевидения. Тогда им даже удалось заблокировать на время корабли и военнослужащих США в Феодосии. А уже в 2008 году Россия официально выразила обеспокоенность в связи с, по их мнению, "антироссийским характером" учений. В 2019, 2020 и 2021 годах военно-морские силы РФ не раз проводили провокации во время Sea Breeze. Все это делалось из-за имперских амбиций России, которая считала и до сих пор ошибочно считает Черное море исключительно своим "российским морем".

Чего ожидать от нынешних учений Sea Breeze

Фото: Минобороны Украины

В этом году это уже не первые учения "Си Бриз". С 18 июня по 7 июля у берегов Шотландии продолжался комплекс тренировок в рамках серии учений Sea Breeze, в которых приняли участие 18 стран.

Тренировки проводились по ведению противоминных действий в составе тактических групп – противоминных кораблей ВМС Украины "Черкассы" и "Чернигов" (ранее принадлежали Королевскому флоту Великобритании), групп подводного разминирования и подводных беспилотных аппаратов. Всего в морском компоненте находились 8 противоминных кораблей, гидрографическое смотровое судно и корабль береговой охраны.

С 11 по 15 сентября в северо-западной части Черного моря и в дельте Дуная начались международные учения Sea Breeze 23.3. Этот индекс сам по себе говорит об определенной внеплановости, вызванной, вероятно, из-за частых ударов россиян по портовой инфраструктуре Одесчины и, в частности, устья Дуная.

Фото: коллаж Еспресо

Sea Breeze 23.3 получили название Storm breeze. В учениях принимают участие более 200 военных моряков из Румынии, США, Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины. Главной задачей Sea Breeze 23.3 является обучение разминированию, равно как и в случае летних тренировок в Великобритании.

"Учения проводятся для развития оперативной и тактической совместимости в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам. Это должно обеспечить свободу судоходства", — говорится в официальном коммюнике Минобороны Румынии.

Поэтому силы Румынии, которые и послужили основой учений, представлены тральщиком Slt. Alexandru Axente (DM-30), водолазными и другими катерами. Со стороны США в учениях участвует противолодочный самолет P-8 Poseidon, а также катера и водолазы, а другие страны направили на учения специалистов и штабных офицеров.

Как отметят эксперты Defence Express, если атаки по украинской портовой инфраструктуре хотя бы временно прекратятся из-за этих учений, это уже будет означать успех со стороны союзников. Однако, учитывая, что РФ пускает "шахеды" и на территорию Румынии, могут возникнуть разные опасные сценарии.

В России пока официально не отреагировали на проведение межнациональных учений в Черном море. Однако руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила , что российские военные 11 сентября отправили разведывательный БПЛА в район, где проводятся Sea Breeze 23.3.

Еще в прошлом году эксперт Национального института стратегических исследований и автор книги Военно-морская мощь и ее границы Максим Паламарчук отметил , что присутствие определенного контингента, группировка сил НАТО, вероятно, уменьшит аппетиты россиян к каким-либо возможным рискам и провокациям в отношении судов с зерном.

"Я так понимаю, что важнее - это политический эффект, демонстрация того, что даже полномасштабная агрессия России против Украины не смогла сорвать натовские учения Sea Breeze в Черном море, которые регулярно проводятся уже десятилетия", - сказал эксперт.

Черное море как заложник россиян, которого надо спасти

Фото: Минобороны Румынии.

Из-за полномасштабной войны России против Украины Черное море перестало быть безопасным местом для полноценного судоходства. Более того, российские мины начало выносить не только к берегам Украины, но и Румынии, Болгарии и Турции. Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экологической катастрофе, когда в море попали сотни тонн смазки, нефти и других веществ, вредящих флоре и фауне. Постоянная же активность радаров российских военных кораблей привела к гибели большого количества черноморских дельфинов. Эти же корабли представляют угрозу для гражданских судов, по ним россияне открывают упреждающий огонь.

Все это говорит о том, что страна-агрессор РФ терроризирует Черное и черноморское побережье. Именно поэтому такие международные учения стран НАТО и партнеров, как "Си Бриз", являются той силой, которая может сдерживать агрессора в их варварских целях и помочь восстановить баланс в регионе. К тому же, пока Украина не построила свой качественный флот, поддержка партнеров является ключевой в борьбе с имперскими амбициями россиян.

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