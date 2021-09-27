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Что такое онлайн кредит

27 сентября, 2021 понедельник
18:02
Новости кредит

Многие пользователи слышали о такой услуге, которая называется кредит онлайн либо же займ. Микрофинансовые организации (МФО) — это общества с ограниченной ответственностью, которые выдают пользователям деньги на карту под процент. Оформление онлайн кредита на карту занимает до тридцати минут

Как происходит процедура оформления онлайн кредита

Для того чтобы оформить кредит онлайн без звонков, необходимо выполнить несколько простых и обязательных действий, среди которых можно отметить следующие:

  • Регистрация в личном кабинете. Для этого необходимо подтвердить номер мобильного телефона. А также нужно придумать личный пароль для входа в систему.
  • Выбор желаемой суммы. Пользователь может выбрать сумму и срок, на протяжении которого он будет пользоваться выданными финансовыми средствами.
  • Заполнение анкеты. Заемщику необходимо заполнить простую анкету, где необходимо написать все требуемые данные: фамилия, имя, отчество, место регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные, идентификационный код, место работы (вид занятости), контакты знакомых (не во всех компаниях требуется).
  • Платежные реквизиты. Клиент компании заполняет данные о выбранной банковской карте, а также подтверждает ее на сервисе.

После выполнение этих простых действий, пользователь отправляет заявку в обработку. Ожидание ответа при первом обращении может занимать до пятнадцати минут.

Как получить деньги на карту

Заемщик получает то решение, которое приняла компания по заявке, в смс-сообщении, а также письмом на электронную почту. В случае позитивного ответа клиент компании получает договор, с которым необходимо ознакомиться и подписать. Обязательно нужно внимательно читать договор, а также обратить внимание на конечную сумму, которую необходимо вернуть. После подписи договора, в течение десяти минут компания перечисляет кредитные средства по указанным реквизитам. Стоит отметить, что банк клиента может снимать комиссию за перевод. Пользователь должен учитывать, что при оплате средств через терминалы, финансовые средства могут идти в течение трех дней, а проценты за этот период времени будут начисляться компанией.

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