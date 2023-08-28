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OPINION

Что такое мобилизованная нация?

Виктор Андрусив
28 августа, 2023 понедельник
10:09
Мнение

Книга оксфордского историка Николаса Старгардта – одна из самых исключительных, что приходилось читать в последнее время

Книга написана на основе писем и дневников немцев и показывает, как менялось их восприятие Второй Мировой войны на протяжении всего периода. И книга вызывает шок, поскольку показывает, насколько мы имеем дело с чем-то схожим сегодня. Очень сожалею, что ее не удалось прочитать до войны — многое можно было бы предсказать и даже повлиять.

Убежден, что когда-нибудь у Путина найдут много нацистских элементов. Слишком много аналогий между войной, которую объявил бункерный дед, и войной Гитлера. А книга показывает, что российская пропаганда эксплуатировала те же мифы, что и немецкая.

Один из важных уроков, который дает книга состоит в том, что пропаганда ничего особенного не придумывает. Она берет то, что живет в людях, и разгоняет на все общество. До войны немцы жили с ресентиментом поражения в Первой Мировой, однако не воспринимали это как поражение. Для них новая война была желательна и ожидаема из двух аргументов. Первый — наши отцы и деды были героями, которых опозорило поражение из-за революции. Второй – мы должны воевать, чтобы не пришлось нашим детям. Поэтому начало войны у очень многих вызвало эйфорию. Автор приводит письма, в которых молодые немцы переживают, что не успеют попасть на фронт к победе.

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Второй важный урок – пропаганда аргументирует желание общества, а не создает их. Немцы хотели войны, но она должна была быть справедливой. Потому им объяснили, что война превентивна. Одно письмо солдата к матери особенно поразило. Он пишет ей, что в польском доме женщина отстреливалась до последнего, и они сожгли дом с ней. "Какой же умный наш фюрер, что мы первыми напали, иначе на месте этой женщины могла быть ты", — писал он матери. Аргументация вторжения в Советский Союз вообще похожа на аргументацию СВО — целью было свергнуть еврейско-большевистский режим и освободить народы.

Третий – возможно важнейший урок. Осознание содеянного зла не приводит к изменению поведения в правильном направлении.

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В 1943 году немцы начали осознавать масштаб зла, который они совершили с евреями и другими народами. Если раньше они писали в своих дневниках, что рассказы об уничтожении евреев являются вымыслом англо-саксонской пропаганды, то с 1943 года они начали писать, что бомбардировка союзников является наказанием за это. Но вместо того, чтобы остановиться, или перестать поддерживать нацистов, или быть более готовыми к бунтам и революциям, их сознание отреагировало совсем иным образом: мы должны воевать до конца, иначе с нами сделают то же, что мы сделали с евреями. Потому они еще больше мобилизовались на войну. И этот урок должен предостерегать нас. От того, что россияне узнают правду о Буче, ситуация может стать даже еще хуже для нас, с точки зрения их готовности воевать до конца.

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Четвертый важный урок – после войны немцы не приняли совершенные ими преступления. Хотя общество массово восхищалось Гитлером и поддерживало войну — после войны немцы заняли позицию, что все преступления совершили нацисты, а народ не должен нести за это ответственность.

В книге можно найти множество аналогий на сегодня. Да, уже в начале 1945 года было понятно, что немцы проигрывают войну. Но тут появился новый аргумент — надо драться, потому что скоро коалиция союзников развалится. Ничего не напоминает? Типа подождем избрания Трампа.

Книга дает понимание того, что, как и тогда, так и сегодня, мы имеем дело с определенным сознанием народа, а не режимом. Рашизм, как и фашизм, есть всего лишь зеркало этого сознания. И победить сознание гораздо труднее, чем танки и самолеты.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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