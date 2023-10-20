Что такое ливанская организация "Хезболла" и как ее террористы угрожают Израилю и миру

Еспресо расскажет, что такое "Хезболла", как возникла эта организация и какое влияние оказывает на ситуацию в регионе.

О чем в статье:

Краткая история Ливана: почему "Хезболла" там возникла

Чем "Хезболла" занимается в Ливане

Кто финансирует

Террористическая деятельность

Война поклонников "Хезболлы" с Израилем.

Краткая история Ливана: почему "Хезболла" там возникла

Фото: википедия

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно широко взглянуть на историю Ливана. Прежде всего – не стоит путать Ливан с Ливией, находящейся в Африке возле Египта. Ливан – это небольшая страна на Ближнем Востоке, с запада ограничена Средиземным морем, с севера и востока – Сирией, а с юга – Израилем. Площадь Ливана составляет всего 10,4 тыс. кв. км (чуть больше Черновицкой области). Площадь Израиля вдвое больше – 22,1 тыс. кв. км, Сирии – 185,1 кв. км.

Ливан имеет давнюю историю, началась которая 5 тыс. лет назад, когда эта территория была заселена плавающими и торговавшими по всему Средиземному морю финикийскими племенами. Именно им мы обязаны нашему алфавиту, ведь их алфавит стал основой древнегреческого, латинского, а затем и многих современных алфавитов, в том числе и украинского. Также финикийцы первыми начали производить стекло.

Но впоследствии эта плодородная земля стала лакомым куском для великих империй, ведь по сути это были ворота для торговли между Западом и Востоком. Сначала под рукой персидской империи, затем империи Александра Македонского, а впоследствии Селевкидов, Римской и Византийской империй, когда в конце 7 века Финикию завоевали арабы.

С тех пор преимущественно христианское население этих земель испытывает значительное влияние и гонения со стороны арабской культуры. Христиане спасаются в северной части современного Ливана, которая более гористая. Там возникла и уже около полутора тысяч лет функционирует Маронитская церковь – автономный восточно-католический патриархат (нечто подобное УГКЦ). Фактически до конца 20 века Ливан называли последней христианской страной в арабском мире. Ведь еще 60 лет назад более 53% населения Ливана исповедовали христианство. Однако сейчас число сократилось и составляет 1/3 населения. Считается, что за последние полвека произошло снижение соотношения христиан и мусульман из-за более высокого уровня эмиграции христиан и высшего уровня рождаемости среди мусульманского населения.

Как бы там ни было, во времена османского правления Ливан имел относительный покой в империи турок, почти четыреста лет управлявших этими землями. Однако Первая и Вторая мировые войны изменили расклад сил на шахматной доске Ближнего востока. В период между двумя мировыми войнами возникла отдельная ливанская республика под мандатом Франции. Ее особенностью было то, что должность президента всегда занимали христиане, а премьер-министра – мусульмане-сунниты. Таким образом пытались сохранить внутреннее спокойствие в стране, однако не получилось.

Территория новой республики расширилась по западным районам долины Бекаа (близ Дамаска) и в стране стало существенно больше мусульман, которые находились под значительным влиянием сирийского национализма. Это заложило основы внутреннего конфликта, эхо которого в Ливане до сих пор слышно – большинство христиан Ливана выступают за независимость и самостоятельность, большинство ливанских мусульман хотят близких отношений с Сирией. К тому же, шиитские (течение ислама, наиболее распространенное в Иране и Ираке) районы в южном Ливане и долине Бекаа долго пренебрегались ливанским государством. Шииты были недостаточно представлены во власти и имели очень мало влияния в правительстве. По сути, шииты были маргинализированы правящим суннитско-христианским дуэтом, что впоследствии привело к шиитской радикализации в форме движения "Хезболла".

Первые десять лет после Второй мировой правительство Ливана пыталось проводить экономические реформы и дружить с Западными странами. Однако уже с конца 50-х годов прошлого века Ливан отверг западные ценности и стал все больше сближаться с арабским миром. Это привело к экономическому кризису в 60-е годы. К тому же, усилился внутренний конфликт, ведь после Шестидневной войны арабов с израильтянами в южный Ливан прибыло несколько сотен тысяч палестинских беженцев. Со временем различные палестинские организации стали использовать юг Ливана как базу для постоянных нападений на Израиль. Соответственно, израильские войска совершали ответные удары, гибли также мирные ливанцы. Это привело к внутриполитическому расколу, вылившемуся в середине 70-х годов в гражданскую войну между христианами и мусульманами. Сирия и Израиль оккупировали Ливан. Впоследствии ООН попыталась урегулировать конфликт и ввела свои миротворческие войска.

Фото: википедия

В такой напряженной атмосфере в начале 80-х годов на юге Ливана возникла "Хезболла" – шиитская военно-политическая организация, чтобы противодействовать интервенции Израиля и превратить Ливан в полностью исламское государство. Ее создателями являются ливанские мусульманские священнослужители, обучавшиеся в Ираке. Организация была создана при поддержке 1500 инструкторов Корпуса стражей Исламской революции как филиал иранской организации с таким же названием "Хезболла", возникший на волне Иранской революции, которая привела к власти мусульманских радикалов.

Официально организация основана в 1985 году. В своем манифесте "Хезболла" объявила три свои основные цели: выдворение любых "колониальных учреждений" из Ливана, привлечение к ответственности фалангистов (христиан-маронитов) за их "преступления" и установление в стране исламского режима.

Чем "Хезболла" занимается в Ливане

Фото: википедия

Гражданская война оказала очень негативное влияние на общественно-экономические процессы в стране. Около 200 тыс. человек были убиты и искалечены, а четверть миллиона человек покинули страну. Относительный мир в Ливане наступил в начале 90-х годов. Хотя государство возобновило контроль над частью границы, однако власти страны были шаткими и зависели от влияний других стран, больше Сирии и организации "Хезболла", которая с каждым годом становилась все популярнее среди местного населения многих мусульманских районов страны.

С 1992 года движение "Хезболла" возглавил священнослужитель и политик Саид Хасан Насралла после того, как спецслужбы Израиля убили его предшественника Аббаса аль-Мусави. Военизированным крылом "Хезболлы" является Совет джихада. А спецслужбы "Хезболлы" называют "одними из лучших в мире", говорят, что они даже проникли в израильскую армию.

Фактический выход армии Израиля из Ливана произошел только в 2000 году. Ливанское правительство негласно предоставило движению "Хезболла" возможность контролировать юг Ливана, где они получили почти тотальную поддержку населения, в частности, из-за большого количества эмигрировавших туда палестинцев.

Но "Хезболла" продолжила атаки на израильтян, тем самым постоянно создавая беспокойство на юге страны из-за ответных ударов ЦАХАЛа. Это порождало жертвы среди мирного населения, протесты и финансовый кризис. Этим воспользовалась Сирия, снова введя свои войска в Ливан. Это снова вызвало революционную волну среди христиан, переросшую в Кедровую революцию 2005 года.

Фото: википедия

Хотя митингующим удалось вернуть к власти проливанское правительство и выгнать сирийцев, однако выборы того года показали, что "Хезболла" не теряет поддержки среди населения, а наоборот – она растет. Ведь удалось получить около 20 мест в парламенте (еще десять лет у них было всего 10 мест). Некоторые из ее деятелей стали министрами. Уже на выборах 2009 года "Хезболла" сформировала коалиционное правительство, получив вместе 57 из 128 мест парламента. В 2018 году ее альянс снова выиграл выборы, получив 70 из 128 мест в парламенте Ливана. Сейчас "Хезболла" вместе с "Амаль" является одной из двух основных политических партий Ливана, представляющих шиитских мусульман.

Таким образом, получив демократически признанную власть, "Хезболла" развернула не только вооруженную структуру, но и начала организовывать широкую социальную программу, чтобы получить еще больше сторонников. Гражданское крыло партии занимается управлением больницами, СМИ и детским и средним образованием. "Хезболла" также внедряет молодежные организации в университетах страны. В частности, "Хезболла" организовала Институт Мучеников, оказывающий помощь и дающий образование семьям погибших боевиков. Как в свое время писали на CNN: ""Хезболла"делала все, что должно делать правительство, от сбора мусора до работы больниц и ремонта школ".

В части военной деятельности сторонники "Хезболлы" построили целую серию оборонных укреплений на границе с Израилем. Это сеть бункеров, складов оружия, блиндажей, наблюдательных постов, пулеметных и снайперских гнезд, простирающихся на несколько десятков километров и объединяемых системой подземных ходов. Там же оборудовано множество площадок для пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, "Хезболла" построила несколько военных лагерей для обучения своих боевиков.

Фото: википедия

С 2006 года военная сила группы настолько возросла, что ее военизированное крыло стало мощнее армии Ливана. На сегодняшний день, по разным данным, армия "Хезболлы" насчитывает от десятка до ста тысяч бойцов. Начальник штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот заявил, что "Хезболла" владеет десятками тысяч ракет дальнего и малого радиуса действия, беспилотниками, противотанковым оружием, расширенными возможностями компьютерного шифрования и зенитными установками. Также ЦАХАЛ обвинил "Хезболлу" в хранении этих ракет под больницами, школами и гражданскими домами.

Из-за такой мощи "Хезболлу" называют "государством в государстве", которое даже ведет самостоятельную внешнюю политику. В частности, своими действиями их представители вмешивались в дела Боснии и Герцеговины, Египта, Сирии, Бахрейна, не говоря уже о постоянных атаках на Израиль.

Но откуда у "Хезболлы" миллионы долларов на всю эту деятельность в бедной стране, постоянно вовлекаемой в конфликты?

Кто финансирует

Официально об этом не сообщают, однако большинство спецслужб мира соглашаются с тем, что "Хезболла" имеет существенную поддержку из Сирии и Ирана. Речь идет не только о деньгах (в 2018 году США оценивали поддержку Ираном "Хезболлы" в размере 700 млн долларов), но и об оружии и программах обучения. Согласно американским источникам, тысячи членов "Хезболлы" прошли военное обучение в Иране. Кроме того, Иран поставил тысячи ракет в Ливан. Конечно, Сирия и Иран опровергают эту информацию. Представители "Хезболлы" говорят, что получают деньги благодаря пожертвованиям со всего мира.

Также в последние десять лет "Хезболла" значительно сблизилась с РФ и получает от россиян финансовую и техническую помощь. Этому поспособствовала гражданская война в Сирии, которая началась в 2011 году. "Хезболла" вместе с иранцами и россиянами выступила на стороне президента Сирии Башара аль-Асада, отказавшегося покидать свой пост по требованию протестующих, что привело к внутренней войне и интервенции иностранных войск в страну. Поэтому россияне не считают "Хезболлу" террористической организацией, а еще в 2015 году замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов объяснил отношение россиян к ливанским боевикам: мол, те не совершали терактов на территории РФ и потому являются "законной общественно-политической силой, имеющей представителей в парламенте Ливана".

Террористическая деятельность

Фото: Getty Images

Но большая часть мира считает организацию "Хезболла" именно террористической. По состоянию на октябрь 2020 года "Хезболла" или ее военное крыло считаются террористическими организациями в 26 странах, в частности это Израиль, США, Великобритания, Канада, Аргентина, Япония, Нидерланды, Германия, Чехия, Бахрейн, Египет, даже Лига арабских государств признала террористической организацией в марте 2016 года (кроме Ливана и Ирака). Европейский Союз, Франция и Новая Зеландия признают террористической лишь военное крыло "Хезболлы". Китай сохраняет нейтралитет и поддерживает контакты с "Хезболлой". В то же время Иран, Россия, Сирия, Алжир, Куба, Северная Корея открыто поддерживают "Хезболлу". Совет Безопасности Организации Объединенных Наций никогда не вносил "Хезболлу" в список террористических организаций в своем списке санкций, хотя некоторые ее члены делали это по отдельности. Украина пока не признала ни "Хезболлу", ни ХАМАС террористическими организациями, однако этот вопрос депутаты ВР могут рассмотреть до конца года.

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Заместитель Генерального секретаря ООН Марк Мелоч Браун объяснил двоякую позицию некоторых стран так, что хотя ""Хезболла" использует террористическую тактику", но нет смысла называть ее террористической организацией, поскольку часть ее деятельности является законной в рамках деятельности политической партии, которая имеет значительную поддержку среди населения. Ведь в большинстве арабских и мусульманских стран "Хезболлу" называют движением сопротивления, которое занимается национальной обороной.

Однако эта "оборона" включает в себя террористические действия не только на территории Ливана, но и других стран. Между 1982 и 1986 годами в Ливане было совершено как минимум 36 атак смертников против американских, французских и израильских сил, в которых погибли сотни людей. В 90-х "Хезболла" не остановилась. Самыми известными террористическими актами были: в 1992 году нападение на посольство Израиля в Буэнос-Айресе, убиты 29 человек; в 1994 году взрыв в еврейском культурном центре в Аргентине, унесший жизни 85 человек; в 1994 году нападение на пассажирский рейс в Панаме, погиб 21 человек; в 1996 году взрыв в башнях Хобар (Саудовская Аравия), убиты 19 военнослужащих США, в 2005 году убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири и еще 21 человека; теракт в Стамбуле в 2011 году; взрыв автобуса в Болгарии с израильскими туристами в 2012 году.

Хотя интересно, что после терактов 11 сентября 2001 года организация "Хезболла" осудила организацию "Аль-Каида" за нападение на гражданских лиц во Всемирном торговом центре, однако умолчала об атаке на Пентагон.

Война сторонников "Хезболлы" с Израилем

Фото: Getty Images

Может возникнуть вопрос, почему "Хезболла" до сих пор воюет с Израилем, хотя тот уже более 20 лет назад вывел свои войска с юга Ливана? В первую очередь, "Хезболла" считает Израиль нелегитимным государством. Как и все арабские радикалы, "Хезболла" видит в присутствии израильтян и влиянии США главные причины проблем на Ближнем Востоке. Поэтому при любом случае они ищут возможность для нанесения ударов по Израилю и их гражданам.

Это привело в 2006 году ко Второй ливанской войне и краткосрочной интервенции ЦАХАла на юг Ливана. Самое интересное, что такие действия только добавили популярности движению, ведь большинство простых мусульман-шиитов видят в "Хезболле" защитников от израильтян, которых просто исторически не любят.

Кроме того, Ливан имеет территориальные претензии к Израилю. Ливан считает своими так называемые фермы Шебаа (или Шиба) на Голанских высотах. Это территория площадью всего 22 кв. км (площадь Ужгорода – 40 кв. км), которая была захвачена Израилем у Сирии во время войны 1967 года и которую ООН рассматривает как сирийскую территорию, оккупированную Израилем.

Следовательно, очередное обострение в полосе Газы и масштабное нападение боевиков ХАМАС 7 октября не обошло вниманием и сторонников движения "Хезболла". Спустя сутки боевики организации обстреляли израильские позиции на границе со спорными голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля. 15 октября из Ливана снова летели ракеты по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе. "Хезболла" заявила, что удар нанесен управляемыми ракетами "в ответ на преступления и агрессию режима Тель-Авива". Зато ливанское правительство заявило, что не хочет войны и просит ее не начинать, но признало, что не контролирует деятельность "Хезболлы".

Фото: Getty Images

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов выразил в эфире Еспресо интересное мнение, что Иран давит на "Хезболлу", чтобы та активнее включилась в войну с Израилем.

"Все говорят о "Хезболле", что это марионетка Ирана. Но сегодня сказать, что "Хезболла" открыла полноценный второй фронт, точно нельзя. Сейчас она придерживается своего привычного правила – игра с нулевой суммой. То есть вы стрельнули – мы стрельнули, один ваш битый – один наш битый, ваш разрушенный дом – наш разрушенный дом", – прокомментировал Сергей Данилов.

По его словам, длительное время между "Хезболлой" и армией обороны Израиля было такое негласное правило, например, если стреляют по базе, то звонят и предупреждают. Если израильтяне увидели угрожающее движение, в результате которого произошел выстрел, но никуда не попал, то "Хезболла" отвечает выстрелом тоже по свободной территории так, чтобы не задеть людей.

"На "Хезболлу" оказывается давление со стороны Ирана, чтобы она активнее включалась в войну. Лидер "Хезболлы" Насралла провозглашает всевозможные страшные речи, но желания воевать я там не вижу. Именно поэтому, похоже, иранцы начинают перемещать на Сирию и, наверное, на юг Ливана своих марионеток, одна из них - группировка, набранная из шиитов Афганистана, хазарейцев, и еще одна похожая группировка, собранная из шиитов Пакистана, - это Ирану нужно, чтобы воевать чужими руками и поставить Насраллу в невыгодную ситуацию, показав, что он не воюет ", – объяснил Сергей Данилов.

Пока ситуация сложная, однако "Хезболла" так и не начала широкомасштабной войны с Израилем. Возможно, лидеры организации опасаются, что могут потерять свою власть в Ливане, если ЦАХАЛ серьезно за них возьмется.

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