Что такое IRIS-T SLM и как немецкие комплексы улучшат ПВО Украины

Что такое ракета IRIS-T

IRIS-T – это название ракеты класса "воздух-воздух" совместной европейской разработки, которая оснащена охлаждающейся инфракрасной головкой самонаведения. В европейском проекте, стартовавшем в 1996-м, Германия участвовала вместе с Грецией, Италией, Норвегией, Швецией, Испанией и Канадой (вышла из проекта). Основной производитель – немецкая военная компания Diehl. Испытания воздушной версии IRIS-T закончились в 2002 году, а уже в 2003 году Германия, а затем и другие участники проекта начали закупку для своих военно-воздушных сил. Управляемые ракеты IRIS-T несут такие истребители как Eurofigher, F-16, EF-18, Tornado, Saab Gripen. Они могут оградить от самолетов, вертолетов и других ракет.

Ракета состоит из пяти модулей: электронное оборудование, система охлаждения, система наведения, боевая часть и двигатель с органами управления и взрыватели.

Стоимость ракеты IRIS-T воздушного базирования составляет примерно 350 тыс. евро. Приблизительный аналог – американская ракета AIM-9X стоит около 600 тыс. долларов.

Как создавали комплекс ПВО IRIS-T SLM

С работы над проектом была предусмотрена модернизация ракеты, чтобы использовать ее с наземных пусковых станций. В связи с тем, что стартовать здесь нужно с земли, основное внимание при разработке ЗРК уделялось увеличению дальности полета.

В конце концов компания-производитель Diehl разработала три варианта пусковых систем:

IRIS-T SLS – комплекс ПВО малой дальности (до 12 км); IRIS-T SLM – ПВО средней дальности (до 40 км); IRIS-T SLX – комплекс ПВО большой дальности, разрабатываемый с 2021 года.

SLS и SLM представили в 2014 году. Первой, в 2019 году, установки получила Швеция, вслед за ней Норвегия. Речь шла о ПВО малой дальности. Украине был поставлен комплекс средней дальности. Его формально приняли на вооружение в Германии в 2017 году, хотя до сих пор реальных поставок бундесвера еще не было.

Над модификацией ПВО большой дальности производители все еще работают. В этом году Diehl много раз представил эту систему на международных выставках.

Что такое IRIS-T SLM и как он работает

IRIS-T SLM является самой современной системой ПВО Германии. Она предназначена для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Система состоит из трех основных элементов: пусковой установки на шасси грузовика MAN SX 45 (8х8) с местом восьми ракет, радиолокационной установки и машины управления. Пусковые установки можно перевозить на гусеничных платформах или грузовиках (не обязательно на тех, что предоставляет производитель). Кроме того, система может получать данные как из входящих в комплектацию радаров, так и из других радиолокационных систем.

Комплекс IRIS-T SLM отличается более мощной версией зенитных управляемых ракет IRIS-T. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. Ракеты обладают лучшей маневровостью благодаря твердотопливному двигателю с управляемым вектором тяги.

Инфракрасная головка самонаведения обладает высокой степенью защиты от пассивных и активных средств противодействия. Другими словами, инфракрасный способ наведения – это практически наводка на тепло. Однако "умная" система самонаведения ракеты способна запоминать образы и сравнивать их с данными из памяти. Это позволяет IRIS-T отличать подлинную цель и тепловые ловушки. Сама же ракета ничего не излучает и не проявляет свое присутствие, пока не попадет в цель.

Еще одно существенное преимущество – система может уничтожать несколько целей одновременно. Полностью заряженные все три пусковые установки системы имеют 24 ракеты, поэтому теоретически комплекс способен поразить 24 цели одновременно. ЗРК способен "прикрыть" площадь 196 тыс. квадратных километров или полосу, протяженностью 175 км.

Технические характеристики IRIS-T SLM

Ракет в пусковой установке – 8,

Инструментальная дальность обнаружения цели – 250 км,

Высота обнаружения цели – 40 км,

Дальность захвата цели – 120 км (самолет), 60 км (крылатая ракета),

Угол обзора – 100° в фиксированном положении (360° при вращении),

Максимальная дальность поражения цели – 40 км,

Максимальная высота впечатления цели – 20 км.

Скорость полета ракеты: 1020 м/с или 3672 км/ч;

Масса боевой части ракеты: 11,4 кг.

Стоимость IRIS-T SLM

Точную стоимость системы определить невозможно. Западные медиа в свое время писали о контракте на покупку для Украины 11 батарей за 1,5-2 млрд евро (140-178 млн за батарею). Скажем, прошлым летом Welt писал об 11 установках IRIS-T SLM по цене 140 млн евро за штуку. Однако неизвестно, что именно включено в эту сумму. Так же нигде официально не сообщают и о комплектации "ирисов", то есть сколько к одной батарее сходит пусковых установок, радаров и т.д.

Стоимость ракеты IRIS-T SL класса "земля-воздух" неизвестна, потому что они никогда не поставлялись отдельно от комплексов. Стоимость базовой версии составляет 320–380 тыс. евро. "Адаптированная версия", считают эксперты, обойдется дороже.

На что способен IRIS-T SLM

Главный специалист отдела подготовки зенитных ракетных войск командования ПС ВСУ Денис Смажный отмечал, что благодаря чувствительному радару IRIS-T призван значительно облегчить работу по противодействию таким ракетам как Х-22 или Х-101. Они летят очень низко и построены по малозаметной технологии, поэтому находившиеся на вооружении в ВСУ средства ПВО и радары ранее не очень хорошо "видели" эти ракеты.

"В то же время одних только IRIS-T для защиты украинского неба недостаточно, особенно для противодействия таким угрозам, как баллистические ракеты. Самая зенитная управляемая ракета комплекса IRIS-T весит всего 130 кг, тогда как у "Искандера" или "Кинжала" только боевой части 500 "Это - как проехать на автомобиле сквозь рой насекомых, водитель этого даже не заметит", - подчеркнул Денис Смажный.

Следовательно, эффективно работая против "калибров" или сверхзвуковых крылатых ракет, IRIS-T SLM вряд ли сможет противодействовать баллистическим ракетам. Проблема перехвата баллистических целей также заключается в том, что такая ракета летит практически вертикально сверху-вниз, с очень большой скоростью – до 2700 км/ч. Зона действия IRIS-T SLM, достигающая 20 км в высоту, ракета преодолеет за 26 секунд. Для сравнения – крылатая ракета "Калибр" будет уязвимой в шесть раз дольше, в течение 2,7 минуты. Кроме того, проектировавшиеся ЗРК не для защиты от баллистических ракет, в своей зоне ответственности IRIS-T SLM эффективно поражает самолеты и крылатые ракеты.

По словам Дениса Смажного, эффективно противодействовать таким угрозам, как баллистические ракеты, можно, строя эффективную многослойную систему противоракетной обороны, в которую входят и IRIS-T, и NASAMS, и Patriot,

IRIS-T SLM в Украине

О том, что Германия передаст Украине современные системы противовоздушной обороны канцлер Олаф Шольц заявил 1 июня 2022 года. Впоследствии система ПВО IRIS-T SLM попала в список вооружения, который ФРГ обязалась передать Украине.

Первый комплекс прибыл в Украину 12 октября, а вскоре после этого Шольц пообещал Украине еще три комплекса ПВО, "каждый из которых способен защитить большой город". Во время первого боевого крещения комплекс IRIS-T сбил 100 процентов целей.

В Украине действуют две системы IRIS-T SLM – вторая прибыла в апреле этого года, а Германия передала ее в сотрудничестве со Швецией. Ожидают еще 6 комплексов. Два должны прибыть до конца 2023 года, еще четыре – в 2024-м.