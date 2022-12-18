Уже не раз писали, что получение баллистических ракет — часть соглашения ордынцев и Ирана, согласно которой орда поставляет Ирану ядерные технологии и обогащенный уран, а Иран поставляет орде баллистические ракеты.

В общей сложности к середине февраля Иран якобы обещает поставить России до 250 ракет (!).

Много.

И ордынцы якобы хотят пустить их одним или двумя залпами, чтобы истощить украинскую систему противоракетной обороны и уничтожить критическую инфраструктуру.

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Смогут ли и к чему это приведет?

Напомним, ордынцы уже выпустили Украиной более 4700 ракет (!)

Для поставки ордынцам обсуждались ранее ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Их характеристики:

1. Fateh-110

- Иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля — земля".

- максимальная дальность: 200-300 км.

- боеголовка: 500 кг.

- точность (КВО): 3 м.

- способна развивать максимальную скорость 4 маха: 4900 км/ч.

После запуска ракета летит параболем, в среднем участке траектории выходя за пределы атмосферы, после чего почти вертикально опускается на цель буквально из космоса.

Это баллистическая ракета.

То есть большую часть полета она совершает неуправляемой баллистической траекторией.

Другими словами, после запуска ракета летит параболем, в среднем участке траектории выходя за пределы атмосферы, после чего почти вертикально опускается на цель буквально из космоса.

Таким образом, время досягаемости ракеты для средств ПВО сводится к минимуму, что затрудняет ее перехват и сбивание.

2. Zolfaghar

– Иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит к семейству Fateh-110.

- Это дорожно-мобильная двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности класса "земля — земля".

- дальность: 300-700. км.

- боеголовка: 500 кг осколочно-фугасный.

Позже сообщалось, что "Зульфикаров" на 700 километров Россия не получит только Fateh-110, но на 300 километров.

Но даже 300 км – большая дальность.

У украинского Нептуна, для сравнения, дальность 280 км. Но Нептун это крылатая ракета, а иранские – баллистические.

И это плохая новость.

Сбивать их тяжело, даже американцам.

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Что такое баллистические ракеты?

Траектория баллистической ракеты делится на активный и баллистический участок.

В начале своего движения, поднимаясь на значительную высоту, с помощью системы управления полетом баллистическая ракета получает скорость и направление, необходимое для впечатления цели. После отключения двигателя боевая часть ракеты продолжает неуправляемое движение по заданной траектории.

Опасность баллистических ракет заключается в высоте и большой скорости полета.

Лучшие участки для впечатления дронов – стартовая и завершающая, однако в последнем случае для подведения ракеты остается крайне мало времени

Ракеты могут поражать цели под углом, близким к вертикальному.

Лучшие участки для их уничтожения – стартовый и завершающий, однако в последнем случае для уничтожения ракеты остается крайне мало времени.

Лучший способ противодействия — уничтожать ракеты там, откуда их запускают, то есть речь идет о дальности 300.

Дальность HIMARS, поставляемых Украине, достигает всего 80 км. Мало.

Хотя наибольшая дальность достигает 300 км. Но нам пока такие ракеты не поставляют.

И речь идет о давно известных MGM-140 ATACMS.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

И это было бы очень хорошей защитой для нас(!).

Другим способом эффективного противодействия баллистическим ракетам может являться система американская противоракетной обороны Aegis.

Подобная используется в США и одна уже установлена в Польше.

Aegis предназначен для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности и является частью национальной системы противоракетной обороны США.

Таких систем Украина еще не имеет, у нас достаточно широкий ряд ПВО, но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО является то, что эта ракета имеет боевую часть массой 579 кг, которая отделяется при цели, что усложняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. .

К примеру, цельно корпусные ракеты ОТРК "Искандер" в этом плане проще перехватывать.

Относительно одновременного запуска сотни баллистических иранских ракет - здесь есть хорошая новость. Это банально невозможно, потому что количество пусковых установок, поставляемых орде, будет явно ограничено.

Как могут развиваться события?

Орда действительно может получить более сотни баллистических ракет.

Это, в свою очередь, будет стимулировать Запад оказывать Украине больше помощи, в том числе уже упомянутые ракеты ATACMS, позволяющие уничтожать пусковые установки.

Также будут усиливаться санкции в отношении орды и Ирана.

Относительно одновременного запуска сотни баллистических иранских ракет здесь есть хорошая новость.

Это банально невозможно, потому что количество пусковых установок, поставляемых орде, будет явно ограничено.

Может, несколько десятков, но точно не сотня.

Следовательно, шансы отразить ракеты есть, хотя будет непросто. И возможны повреждения, если будут, будут ограничены.

Справимся!

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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