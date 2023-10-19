Татаров и "правки Лозового"
Что такое гомбовцы и как их готовить на пару
Гомбовцами называют булочки, приготовленные на пару. Это лакомство присуще венгерской, украинской кухне, а также является одной из основ кухонь в азиатских странах. Подавать гомбовцы на стол можно в горячем или холодном виде. Зимой их едят с чаем, а вот летом они хорошо сочетаются с шариком пломбира
Ингредиенты для гомбовцев:
- свежие дрожжи – 25 г
- молоко 200 г
- мука – полкилограмма
- одно яйцо
- соль – половина чайной ложки
- сахар – три столовых ложки
- сливы маленького размера
- масло – 20 г
- сухарики – 100 г
- сливочное масло – 50 г
Фото: 1plus1.u
Способ приготовления гомбовцев:
- просеиваем муку в широкую миску
- даем подышать двадцать минут
- подогреваем молоко до температуры 40 С
- добавляем дрожжи, столовую ложку сахара
- оставляем на пятнадцать минут в теплом месте
- смешиваем насыщенную кислородом муку с готовой опарой
- добавляем яйцо, сахар и соль
- вымешиваем тесто, накрываем полотенцем
- оставляем тесто в теплом месте на полтора часа
- моем сливу, обсушиваем
- разламываем на половинки, забираем косточку
- готовое тесто раскатываем в тонкий пласт
- вырезаем стаканом кружочки одинаковой формы
- в каждый кружочек кладем немного сахара и 2 половинки сливы
- залепливаем изделие в шарик
- гомбовцы смазываем маслом
- кладем их на водяную баню
- готовим двадцать минут
- достаньте готовое лакомство
- даем ему остыть
- в сковороде поджариваем две минуты сухари на сливочном масле.
Приятного аппетита!
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