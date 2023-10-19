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Что такое гомбовцы и как их готовить на пару

19 октября, 2023 четверг
17:00

Гомбовцами называют булочки, приготовленные на пару. Это лакомство присуще венгерской, украинской кухне, а также является одной из основ кухонь в азиатских странах. Подавать гомбовцы на стол можно в горячем или холодном виде. Зимой их едят с чаем, а вот летом они хорошо сочетаются с шариком пломбира

Ингредиенты для гомбовцев:

  • свежие дрожжи – 25 г
  • молоко 200 г
  • мука – полкилограмма
  • одно яйцо
  • соль – половина чайной ложки
  • сахар – три столовых ложки
  • сливы маленького размера
  • масло – 20 г
  • сухарики – 100 г
  • сливочное масло – 50 г
Гомбовці на пару

Фото: 1plus1.u

Способ приготовления гомбовцев:

  • просеиваем муку в широкую миску
  • даем подышать двадцать минут
  • подогреваем молоко до температуры 40 С
  • добавляем дрожжи, столовую ложку сахара
  • оставляем на пятнадцать минут в теплом месте
  • смешиваем насыщенную кислородом муку с готовой опарой
  • добавляем яйцо, сахар и соль
  • вымешиваем тесто, накрываем полотенцем
  • оставляем тесто в теплом месте на полтора часа
  • моем сливу, обсушиваем
  • разламываем на половинки, забираем косточку
  • готовое тесто раскатываем в тонкий пласт
  • вырезаем стаканом кружочки одинаковой формы
  • в каждый кружочек кладем немного сахара и 2 половинки сливы
  • залепливаем изделие в шарик
  • гомбовцы смазываем маслом
  • кладем их на водяную баню
  • готовим двадцать минут
  • достаньте готовое лакомство
  • даем ему остыть
  • в сковороде поджариваем две минуты сухари на сливочном масле.

Приятного аппетита!

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