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Что США делают для победы Украины и как "джавелины" повлияли на ситуацию на Донбассе в 2018 году

10 мая, 2022 вторник
14:27
война с Россией

Первые "джавелины" были доставлены в Украину в апреле 2018 года. Петр Порошенко заявил, что после этого танкисты боевиков начали отказываться выезжать на позиции

Подполковник в отставке, один из руководителей европейского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе Александр Виндман, ставший главным свидетелем во время подготовки процесса импичмента Трампа в конгрессе США, рассказал в интервью проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" , как в 2018 году Украина получила первые системы "Джавелин".

Мы традиционно, как демократическая система, действуем очень медленно. Мы сравнительно недавно поняли, что нельзя просто сидеть, разговаривать, вести дипломатические переговоры, надо действовать. Думаю, что сначала была такая мечта, что можно нормализовать политику с Россией, как это получилось после войны с Грузией в 2008 году, когда произошла перезагрузка", – говорит Виндман.

Он пояснил: "Россия – слишком важная страна, слишком большая, имеет много ядерного оружия, чтобы не иметь дел с ней. Мы часто работали с Россией, исходя из надежд, а не результатов, мы думали, что как-то можно работать вместе против изменения климата, ради контроля над ядерным оружием. Если мы рассматриваем внешнюю политику по результатам, тогда мы должны были вести более серьезную политику с Украиной. Потому что там можно достичь результатов, Украина хотела работать с нами, а Россия не хотела".

Он сообщил, что решение о предоставлении ракет "Джавелин" принял тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Важнейшим игроком был Джим Мэттис, министр обороны. Кабинет министров принял это решение. На самом деле сам Трамп не думал на эту тему, он не знает, что это, ему это неинтересно. Это решение было принято при его президентстве, но на самом деле он не принимал решений Его советники создавали эту стратегию, понимали, что нужно демонстрировать России нашу силу, нужно поддерживать Украину более усиленно, чтобы избежать войны", – говорит Виндман.

Как известно, 30 апреля 2018 года в госдепе США заявили, что "Javelin" уже доставили в Украину . Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы "Javelin" уже находятся в Украине. Об этом пишет "Радио Свобода" .

"Могу лишь подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - сообщил тогда Порошенко.

Кроме того, в январе 2019 года Порошенко заявил, что после того, как Украина получила на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", танкисты боевиков начали отказываться выезжать на позиции. Об этом пишет "Украинская правда".

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Javelin". 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов "Javelin" и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

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