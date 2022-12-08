Государственный бюджет на 2022 год запланирован с гигантским дефицитом – около 32% ВВП, или более 1,6 трлн. грн (включая грантовые источники финансирования). Однако этот дефицит не генерирует дополнительный экономический базис для налоговых доходов бюджета. Из-за ведения военных действий значительная часть трудовых, производственных и финансовых ресурсов страны направляются на экономически непроизводительные цели или используются для восстановления разрушенной инфраструктуры, что не дает дополнительного экономического эффекта.

Этот факт приводит к невозможности рыночной стабилизации баланса государственного бюджета, требует продолжения эмиссионного финансирования его дефицита, привлечения грантового международного финансирования, снижения процентных ставок ссудного финансирования.

В ноябре доходы общего фонда государственного бюджета снизились по сравнению с ноябрем прошлого года на 23% (тогда как в октябре темп падения составил всего 7%). В общей сложности за 11 месяцев 2022 г. доходы ЗФ ДБУ составляли 920 млрд грн, что составляет 94% от аналогичного периода прошлого года (без учета средств международной помощи).

Из-за ведения военных действий значительная часть трудовых, производственных и финансовых ресурсов страны направляются на экономически непроизводительные цели или используются для восстановления разрушенной инфраструктуры, что не дает дополнительного экономического эффекта.

Слабые темпы восстановления экономики и сужения налоговой базы в результате войны играют ключевую роль в снижении уровня текущих доходов бюджета. Падение доходов наблюдается по всем основным бюджетообразующим налогам: в том числе НДС в ноябре составил 75% от уровня ноября прошлого года, налог на прибыль – 66%, акциз – 74%, рента – 82%. Среди налоговых платежей выросли только поступления по налогу на доходы физических лиц из-за значительных выплат государственного вознаграждения военным (+15%).

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По прогнозам Правительства, в 2022 г. реальный ВВП сократится на 32%, номинальный — на 13%. Дополнительным фактором сужения экономической активности в последние места года стало выведение из строя части энергетической инфраструктуры страны в результате ракетных ударов России.

Расходы общего фонда государственного бюджета за 11 месяцев 2022 составили 2079 млрд грн, что вдвое превышает уровень прошлого года. Более 40% расходов приходится на оборону, 30% – на здравоохранение, образование и социальную сферу, 17% – на государственное управление и общественный порядок, 6% – на обслуживание долга, только 1% – на поддержку экономической деятельности.

По прогнозам Правительства, в 2022 г. реальный ВВП сократится на 32%, номинальный — на 13%. Дополнительным фактором сужения экономической активности в последние места года стал вывод из строя части энергетической инфраструктуры страны в результате ракетных ударов России.

Дефицит государственного бюджета за 11 месяцев составил 1153 млрд грн (включая грантовое финансирование), что составляет около 30% ВВП. В финансировании дефицита госбюджета доминировали внешние нерыночные источники (международная помощь). Внутренние финансовые рынки почти не привлекались для финансирования дефицита бюджета.

Внешняя помощь. 2/3 финансирования дефицита было обеспечено из внешних источников – за счет поступления международных грантов и льготных кредитов. В октябре-ноябре международная помощь преимущественно предоставлялась в кредитной форме, а поступление грантов почти прекратилось. Для предоставления системного характера поступлению внешней помощи важно институционализировать международный фонд восстановления Украины, а также положить начало новой программе финансирования со стороны МВФ.

Внутренний рынок заимствований. В течение войны рынок государственных облигаций не смог обеспечить адекватный ресурс для финансирования дефицита бюджета. Даже наоборот, за март-ноябрь Правительство погасил внутренних рыночных ссуд на 70 млрд грн больше, чем привлекло новых. Поэтому дефицит гривневых средств пришлось компенсировать путем эмиссии НБУ, объем которой за январь-ноябрь достиг 370 млрд. грн.

Причина неработающего рынка внутренних государственных займов – высокая ключевая процентная ставка, сдерживающая поступление заемных средств в реальную экономику и государственные финансы.

Учетная ставка в 25% годовых существенно превышает темпы восстановления экономической активности и темпы текущих доходов государственного бюджета. Субъекты реальной экономики и фискальный сектор воздерживаются от расширения заимствований по ставкам, существенно превышающим их номинальные доходы, поскольку это дестабилизирует их долговую позицию.

В таких условиях банки заняли выжидательную позицию и предпочитают пассивное хранение средств в депозитных сертификатах НБУ (под 23% годовых), чем их инвестированию в долговые ценные бумаги Правительства (под 15-18% годовых). С начала войны чистое уменьшение вложений банков в государственные облигации составило 50 млрд грн, а чистое увеличение вложений банков в депозитные сертификаты НБУ: +260 млрд грн.

Государственный прямой долг по состоянию на 1 ноября 2022 составил 93,5 млрд дол. США (3,417 млрд грн). В гривневом эквиваленте по отношению к началу года долг увеличился на 45% (в т.ч. в части внутреннего долга – на 23%, в части внешнего – на 63%)

Государственный прямой долг по состоянию на 1 ноября 2022 составил 93,5 млрд дол. США (3,417 млрд грн). В гривневом эквиваленте по отношению к началу года долг увеличился на 45% (в т.ч. в части внутреннего долга – на 23%, в части внешнего – на 63%). Внутренний долг занимает 38% от общего долга (в начале года было 45%). В целом объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП, что в международной практике считается угрожающим уровнем (в начале года было около 50% ВВП).

Что следует сделать для облегчения выполнения государственного бюджета в условиях военной экономики:

Оптимизировать процентную политику центрального банка с учетом экономических обстоятельств Украины. Нынешний уровень процентной ставки блокирует производительное использование национальных сбережений и ресурсов банковской системы, сдерживает поступление заемных средств на рынок государственных облигаций.

Нынешний уровень процентной ставки блокирует производительное использование национальных сбережений и ресурсов банковской системы, сдерживает поступление заемных средств на рынок государственных облигаций. Реформировать процентный дизайн и систему вознаграждения банков за имеющуюся ликвидность . Ограничить максимальный объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ. Чрезмерный объем банковской ликвидности и действующая система ее вознаграждения побуждают банки к пассивному хранению средств на счетах в НБУ, в то время как государственным финансам остро стоит проблема текущей ликвидности.

. Ограничить максимальный объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ. Чрезмерный объем банковской ликвидности и действующая система ее вознаграждения побуждают банки к пассивному хранению средств на счетах в НБУ, в то время как государственным финансам остро стоит проблема текущей ликвидности. Максимально ускорить действия по заключению новой программы финансирования со стороны МВФ. Сотрудничество с МВФ – важный указатель для международных институциональных и частных инвесторов.

Сотрудничество с МВФ – важный указатель для международных институциональных и частных инвесторов. Инициировать поступление новых пакетов международной помощи, направленных на решение проблем энергетической сферы Украины. На фоне разрушения Россией энергетической инфраструктуры Украины этот вопрос требует отдельного направления сотрудничества с международными партнерами (энергетический Рамштайн).

На фоне разрушения Россией энергетической инфраструктуры Украины этот вопрос требует отдельного направления сотрудничества с международными партнерами (энергетический Рамштайн). Инициировать комплексные программы по созданию рабочих мест в экономике для продуктивного связывания денежной массы в новых проектах производства товаров и услуг. Гармонизировать направления монетарной и фискальной политики на решение этого вопроса. Программы, направленные на формирование ячеек генерирования добавленной стоимости, позволят эффективно нивелировать проблему чрезмерной ликвидности банковской системы одновременно с проблемой расширения налоговой базы доходов государственного бюджета.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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