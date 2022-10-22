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OPINION

Что с обеспечением войска зимней формой?

22 октября, 2022 суббота
14:00
Мнение Юрий Бутусов

Минобороны должно честно говорить с обществом и армией, признать наличие проблемы, сказать о том, что делается для ее решения

Проверил заявление Минобороны по обеспечению войск на фронте зимней формой на 100%.

1. Выяснил:

- заявление соответствует действительности, если считать по заключенным соглашениям;

- заявление частично не отвечает действительности по фактическим поставкам в логистические центры;

- заявление преимущественно не отвечает действительности по фактическим поставкам военнослужащим на передовую.

2. Почему вообще ситуация с формой воспринимается остро, хотя у военных есть зарплата, волонтеры обеспечивают и есть возможность заказать или купить себе самостоятельно?

- форма и обувь активно изнашиваются или теряются во время боевых действий;

- приобрести на рынке качественную форму и обувь (особенно обувь) и быстро их менять при необходимости могут не все, дополнительные запасные вещи имеют значение;

- для самостоятельной покупки солдату нужно время, разрешение командира, авто, горючее, выезд с фронта в магазин, где ограничен выбор, или в почту, где большие очереди, возможность получить форму является для многих важным;

- невыдача обеспечения рассматривается как невыполнение функций государства и неуважение к подразделению и к бойцу, выполняющему военное задание вообще.

3. Соответствуют ли данные МО о 100% обеспечения действительности?

– по данным источников в МО, фактически форму на склады ВСУ реализованы на 75%, для обеспечения действующей армии поставлено 90%;

- но я получил в комментариях и в мессенджере сообщения от представителей 94 воинских частей на фронте, которые полностью или частично не обеспечены формой. Большинство этих подразделений вовремя подавали заявки на зимнюю форму начиная с мая — июня, поскольку имели опыт отсутствия обеспечения прошлой зимой;

- подавляющее большинство запросов по передовой о полном отсутствии поставок всех предметов формы поступило от подразделений ТРО, корпуса резерва, стрелковых батальонов, и других частей, развернутых по мобилизации, проблема есть и в кадровых подразделениях, но там есть случаи, когда форма уже выдана частично и даже есть случаи, когда выдано большинство комплекта.

4. Каковы причины практически несвоевременного полного или частичного обеспечения зимней формой?

- опоздание с заключением контрактов и опоздание с поставкой, согласно крупному плану мобилизации;

- задержка с распределением и доставкой формы из сети складов МО на фронт во время активных боевых действий;

- несоответствие некоторых размеров одежды и обуви реальным запросам.

5. Что делается в государстве для решения проблемы?

- на складах ВСУ есть запасы, которые начинают развозить, хотя реализация всех контрактов на зимнюю форму затянется как минимум до апреля 2023 года;

- союзники поставляют форму, которая по декларации должна закрыть до 60 % потребности;

- Потребности армии в значительной степени обеспечивается за счет местных властей и средств местных бюджетов — например, Киев, Днепр и некоторые другие общины недавно по запросу из войск взяли на себя пошив формы для местных бригад ТРО;

- обеспечивают родственники, волонтеры, магазины, работают частные изготовители и импортеры;

6. Нужно ли покупать зимнюю форму и обувь?

– Да, хотя бы частично. Поступление полного комплекта зимней формы произойдет во многих частях с опозданием, и в любом случае нужно запасные вещи.

7. Что должно сделать Минобороны для адекватной коммуникации?

- честно говорить с обществом и армией, признать наличие проблемы, сказать, что делается для ее решения;

- помочь армии транспортом, чтобы развезти комплекты, согласно размерам, поблагодарить местные власти за помощь и вместе с ними рассчитать потребности;

- поблагодарить военнослужащих за терпение, волонтеров и местные власти за помощь в решении насущной нужды, которую государство не успело уладить самостоятельно;

- не делать заявления, не соответствующие положению вещей у большинства военнослужащих, и затрагивают непосредственно солдата. Потому что солдат — главный потребитель на войне, и задача власти делать и говорить так, чтобы солдату было понятно, что происходит, и официальные заявления не противоречили положению дел.

8. Что я буду делать?

- Планирую завтра обнародовать имеющиеся у меня списки частей, где нет никакого информирования об обеспечении, и откуда обращаются военнослужащие, недовольные отсутствием надлежащего обеспечения, несмотря на своевременно поданные заявки.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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