Что с делами Жеваго?

Еспресо публикует текстовую версию подкаста на радио NV главного редактора, журналиста Алексея Тарасова с Юрием Николовым.

Есть Константин Жеваго, который уже второй раз за эту неделю появляется в информационном пространстве. Сначала мы видели шокирующую новость, что глава Верховного суда Всеволод Князев подозревается в том, что получил взятку в 2,7 млн долларов. Сразу на этом брифинге НАБУ и САП сообщили, что эта взятка связана в пользу бизнесмена Константина Жеваго. Почему так много Константина Жеваго в нашем инфопространстве, как вы это понимаете?

К сожалению, мне кажется, что это очень циничная и простая причина. Он не системный олигарх, всегда был олигархом второго эшелона. Он не был никогда достаточно мощным, чтобы его защищал статус большой шишки. Он является показательным кейсом для наших правоохранителей. Я думаю, что действительно просто совпало, что правоохранителям удалось задокументировать эту взятку в суде.

Я знаю, что "Наши деньги" исследовали бизнес Жеваго и то, в чем он подозревается. Если правильно понимаю, эти 113 млн, которые, арестовала Швейцария, идет речь о банке "Финансы и кредит". Могли бы вы нашей аудитории напомнить эту историю, о чем идет речь?

На самом деле, это просто история. 10 лет назад Украина была гаванью для пиратов всех сортов. То есть каждый уважающий себя бизнесмен, для того, чтобы быть успешным крутым пацаном, должен был иметь: футбольную команду, свой банк, свой завод, своих депутатов в ВР. Поэтому у Жеваго для обслуживания своего не маленького бизнеса тоже был свой банк. К сожалению, этот банк был, как и все остальные подобные банки, создан для обслуживания интересов своего владельца. Он не являлся чисто финансовым кредитным учреждением в плане того, что это банк для людей. Когда случился финансовый кризис и государство приняло решение чистить банковский рынок от подобных учреждений, тогда "финики" легли. Финиками их называли из-за аббревиатуры "Финансы и кредит", поэтому журналисты между собой назвали их финиками для простоты. Из этого банка неожиданно для государства исчезли деньги, вот в поисках этих денег и пришли к Константину Жеваго. Эти деньги находят, арестовывают, а по ходу он продолжает защищать в Украине свой бизнес от других наездов. В суде случилось то, что рейдеры хотели фактически отжать Полтавский горно-обогатительный комбинат – фундамент, основную компанию, которая сделала Жеваго миллиардером.

Вы сказали о банке "Финансы и кредит", я вижу, что Константин Жеваго с 2019 года находится в розыске именно по этому делу ГБР. Четыре года ГБР не может найти его, как это?

Он за границей постоянно. Батальон "Монако" начал формироваться задолго до полномасштабного вторжения. Роль Константина Жеваго была в том, что он примыкал к той или иной политической силе и имел несколько своих депутатов. У него один телеканал, который нельзя назвать суперведущим в Украине. Фактически его публичная защита по сравнению с другими олигархами намного меньше. Когда при новой власти стало ясно, что по нему уголовные производства будут лететь быстрее, чем в отношении других олигархов, с тех пор я понял, что Константин Жеваго будет искать именно в международном розыске.

Из того, что вы сказали, у меня лично создается впечатление, что сейчас мы видим такие дела, которые ускоряются по Константину Жеваго, потому что он олигарх второго порядка. Что касается канала, то мы говорим о канале Еспресо. Кстати, с помощью канала представители Жеваго распространяют сообщения, что они готовы сотрудничать по этому делу в отношении взятки Всеволода Князева. Это связано с тем, что он олигарх второго плана или с тем, что есть определенные подозрения относительно его коррупционной деятельности?

Он сопротивляется аресту, защищает свой бизнес, это понятная реакция. Не важно, олигарх первого или второго эшелона, это нормальная реакция. Тем более ситуация со взяткой трагикомична. Детективы НАБУ говорят, что председатель Верховного суда Князев взял эту миллионную взятку за то, чтобы принять решение в пользу судящегося с рейдерами Жеваго, которые у него отжимают Полтавский горно-обогатительный комбинат. Почему он вообще судится в Верховном Суде, прошел все эти инстанции? Поскольку суд низшей инстанции, Апелляционный суд принял решение в пользу рейдеров. Мои знакомые юристы пришли к выводу, что фактически в Верховном Суде он получил законное решение. То есть там не нужно было давать взятку, не нужно было ее приплачивать, если бы взятку не требовала решающая сторона, то есть суд. Если все так, как говорят детективы НАБУ, выходит, что Жеваго заплатил за абсолютно правильное и законное решение, которое не мог получить в силу определенных обстоятельств. То ли суд не хотел принимать законное решение, то ли просто увидели для себя возможность "подоить лоха", то ли было политическое указание. Если то, что говорят юристы, правда и за законное решение, условно говоря, Жеваго заплатил миллионы, то у правоохранителей должны возникнуть вопросы к суду предыдущей инстанции, который, выходит, принял противозаконное решение. Арестов в апелляционном суде я не слышал и вопросов не возникает. Поэтому ситуация очень интересная.

Это очень интересно, что вы говорите, "подоить лоха". Если решение законно и по закону должно было быть признано правым и он это заплатил еще 2,7 млн долларов. Но что это за рейдеры, кто пытается забрать Полтавский горно-обогатительный комбинат у Жеваго?

Там, к сожалению, все покрыто мраком оффшорной тайны. Из формальных завязок прослеживаются связи с несколькими днепропетровскими юристами, которые славятся несколькими мощными юридическими группировками, исторически любившими наводить шорох по рейдерским захватам по всей Украине. Участники рынка, мои знакомые юристы, хорошо рифмуют это по фамилии заместителям главы Офиса президента Андрея Смирнова, который в Киеве появился тоже из Днепра. Поскольку он в Офисе президента занимается судебной ветвью власти, это его сфера компетенции, прямая зона ответственности, тогда юристы рассуждают, что было бы логично, если какие-нибудь рейдеры получили решение суда в свою пользу. Намекая на телефонное право Андрея Смирнова. Никаких доказательств этому нет. В отличии от ситуации с Романом Ратушным. Если помните, Андрей Смирнов сам засветился на телефонных разговорах с угрозами активисту, он там фактически намекал, что у активиста будут проблемы с днепропетровским юристом, который хорошо линкуется с рейдерскими историями, Геннадием Корбаном. Роман фактически победил этих рейдеров в судах. Но погиб на фронте.

Говоря о председателе Верховного Суда Всеволоде Князеве, источники Украинской правды комментировали таким образом, что у Князева был определенный конфликт с Андреем Смирновым. Ему не нравилось, что он напрямую заходит к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Это известная история. В кулуарах много говорят о конфликте Смирнова и Князева, что они регионально разные и выходцы из разных слоев, то есть Князев по судейской истории, Смирнов по адвокатской истории. Один из Николаева, другой из Днепра. Между ними искрило, потому что Князева назначали без влияния Смирнова. Фамилия Портнова между ними фигурирует. Бульон для слухов создан достаточно наваристый. Но, как бы там ни было, это точный удар в центр принятия коррупционных решений. Буду ждать, что детективы НАБУ пойдут дальше.

Все ли я правильно понял. Есть Константин Жеваго, у него большой бизнес в Украине. Жемчужина бизнеса - Полтавский горно-обогатительный комбинат. Есть некоторые рейдеры, которые хотят этот комбинат у него забрать. Могут быть подозрения, по крайней мере, есть такие слухи, потому что не можем подтвердить или опровергнуть, что есть Андрей Смирнов, заместитель главы Офиса президента, который занимается судебной ветвью власти, который якобы может иметь к этому отношение, а может и не иметь. Константин Жеваго обращается в Верховный Суд за решением по Полтавскому горно-обогатительному комбинату. Там можно подозревать, что судьи требуют за даже правомерное решение большую взятку и как подозревают в НАБУ и САП, Константин Жеваго через посредников дал председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву 2,7 млн долларов.

Приблизительно такова история. Если окажется, что Князев это решение принимал для того, чтобы навредить Смирнову, это тоже может быть объяснительной причиной. Но буду надеяться, что когда-нибудь современники этих историй напишут какие-нибудь мемуары из которых мы узнаем из какого клубка интересов это все было соткано. Но главное, что детективы НАБУ сделали очень прорывную вещь. Я для себя этот день, 15 мая, отмечу красным в календаре, чтобы вспоминать. Потому что это день, когда ударили в самое сердце, судебная система получила такой сигнал, что я даже шутил, мол, было бы очень хорошо, если бы накануне детективы смогли установить видеокамеры в помещениях у всех судей Украины, чтобы на камеры снять, сколько судей побежали, чтобы прятать что-то из дивана и зарыть где-нибудь в огороде.