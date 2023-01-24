Кроме того, бывшие члены фракции ОПЗЖ сегодня входят в состав 21 комитета Верховной Рады Украины. Детали о судьбе "бывших" из ОПЗЖ - читайте в новом исследовании от R&D центра YouControl .

Хронология событий после 24 февраля

Март. Первым, кто покинул ряды фракции ОПЗЖ после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а точнее был исключен из состава фракции, стал Илья Кива. 15 марта он был лишен мандата народного депутата Украины. В этот же день из состава фракции вышли народные депутаты Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Игорь Абрамович и Вадим Столар. 19 марта СНБО приостановил деятельность партии ОПЗЖ на время военного положения из-за российского вторжения в Украину. А в конце месяца фракцию покинули еще пять депутатов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашов, Владимир Мороз, Наталья Приходько.

Апрель. Была приостановлена деятельность одноименной фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины.

Май. Фракция ОПЗЖ официально прекращает свое существование.

Июнь. Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии ОПЗЖ и принял решение о передаче имущества и средств партии в пользу государства.

Сентябрь. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу политической партии ОПЗЖ и окончательно запретил ее деятельность на территории Украины.

ПЗМЖ и "Восстановление Украины" взамен ОПЗ

В апреле 2022 г. стало известно, что 25 депутатов из фракции ОПЗЖ вошли в состав вновь созданной депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (далее ПЗМЖ). Главой группы стал Юрий Бойко. В июле к группе присоединился Юрий Павленко. В частности, в состав депутатской группы ПЗМЖ вошли супруги Наталья Королевская и Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Григорий Суркис, Александр Пономарев, Сергей и Юлия Левочкины. Последняя в конце ноября 2022 года досрочно составила мандат ВРУ.

Во второй половине мая 2022 г. была создана еще одна депутатская группа - "Восстановление Украины", в состав которой вошли 12 бывших членов фракции ОПЗЖ. Сопредседателем группы стал Игорь Абрамович, а в состав вошли, в частности, известные представители бизнеса – Вадим Столар и Александр Фельдман.

Что с другими бывшими депутатами ОПЗЖ?

Бывшие члены ОПЗЖ, кроме Ильи Кивы и присоединившихся к вновь депутатским группам, вошли в ряды внефракционных депутатов: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович и Федор Христенко.

При этом в начале ноября 2022 г. Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Рабиновича. А в январе 2023 года было прекращено украинское гражданство Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, и они были лишены мандатов ВРУ.

Федор Христенко остался в составе внефракционных депутатов, при этом отсутствовал на всех заседаниях Верховной Рады Украины за период с июня по декабрь 2022 года.

21 комитет с участием бывших членов ОПЗЖ

Аналитики YouControl на основе анализа открытых в условиях военного положения источников информации (сайт ВРУ, сайты комитетов ВРУ, публикации в медиа) выяснили, что бывшие члены фракции ОПЗЖ сегодня входят в состав 21 комитета Верховной рады Украины. Так, депутаты, большинство из которых недавно активно поддерживали пророссийскую риторику, не просто продолжают политическую деятельность, но еще и являются лицами, которые имеют реальное влияние на принятие важных государственных решений.

Наибольшее количественное присутствие депутатов бывшей ОПЗЖ (3 и более человек) в:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики: Игорь Абрамович, Александр Лукашев, Антонина Славицкая, Николай Скорик и Юрий Солод;

Комитет по вопросам бюджета: Виталий Борт, Валерий Гнатенко, Сергей Дунаев и Александр Качный;

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг: Юлий Иоффе, Игорь Кисилев и Владимир Мороз;

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины: Юрий Загородний, Михаил Папиев и Наталья Приходько;

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства: Дмитрий Исаенко, Владимир Кальцев и Татьяна Плачкова.

Комитеты ВРУ, в составе которых по 2 представителям бывшей фракции ОПЗЖ:

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности: Григорий Мамко, Суто Мамоян;

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики: Вадим Столар, Федор Христенко;

Комитет по вопросам правовой политики: Василий Нимченко, Александр Пузанов;

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Александр Фельдман, Виктор Черный.

Во всех остальных комитетах заседает по одному народному депутату от фракции бывшей ОПЗЖ. В частности:

Сергей Левочкин является членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Нестор Шуфрич возглавляет Комитет по свободе слова. Его коллега по комитету Татьяна Цыба и "Движение Честно" уже отмечали, что Шуфрич должен уйти с поста главы комитета, однако сам он в декабре 2022 года заявил , что не собирается добровольно уходить с должности главы комитета.

Григорий Суркис является секретарем Комитета по вопросам молодежи и спорта. В ноябре 2022 года он вместе с коллегой по фракции Нестором Шуфричем покинули состав Национального олимпийского комитета.

Анатолий Бурмич входит в состав Комитета по антикоррупционной политике.

По данным обнародованных результатов голосования за законопроекты, явку бывших членов фракции ОПЗЖ на заседаниях ВРУ в период июнь-декабрь 2022 года сложно назвать удовлетворительной. Крупнейшими "прогульниками" - отсутствовали на 100% или большей части заседаний ВРУ - стали: Игорь Абрамович, Наталья Королевская, Юрий Солод, Федор Христенко, Олег Волошин, Александр Пономарев, Вадим Столар, а также ныне уже лишенные мандатов Тарас Козак, Вадим Рабинович , Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук Большинство из упомянутых выше депутатов также отсутствовали и на заседаниях ВРУ с начала полномасштабного вторжения по май 2022 года включительно.

Что в итоге?

Несмотря на прекращение существования пророссийской фракции ОПЗЖ, большинство ее бывших членов продолжают работу как народные депутаты Украины и членов 2-х новосозданных депутатских групп. Представители этих групп входят в состав стратегически важных в условиях войны с РФ комитетов ВРУ, влияют на формирование, рассмотрение и принятие законов. То есть, имеют реальный доступ к критической информации и влияют на изменения в законодательстве и формировании политической повестки.

Также правопреемники ОПЗЖ — депутатские группы ПЗЖМ и Восстановление Украины — имеют в своем составе значительное количество представителей бизнеса. Так, значительное количество народных депутатов, имеющих мандаты ВРУ и бывших членов фракции ОПЗЖ, имеют отношение к так называемым "ФПГ" или группам компаний, определенных в системе YouСontrol (например АВЭК , Группа семьи Левочкиных , Группа Юрия Бойко , Группа Нестора Шуфри и др.).

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину государство ограничило доступ к крайне важным публичным реестрам. В частности, ограничение доступа к ЕГР и полное закрытие доступа к Единому государственному реестру деклараций делает крайне сложным выявление связей бывших представителей пророссийской ОПЗЖ со страной-агрессором. А также не позволяет отслеживать факты их причастности к новому бизнесу, на который они могут влиять через свою депутатскую деятельность. То есть, правдиво неизвестны критически важные данные по связям и деятельности бывших членов ОПЗЖ, действующих членов ПЗМЖ и "Восстановление Украины". А учитывая пророссийские нарративы ОПЗЖ на протяжении многих лет, можно лишь представить уровень потенциальной угрозы ее "потомства" и вреда для государства сегодня.