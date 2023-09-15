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Аналитика

Что происходит в экономике: цены, урожай, энергетика

Анна Родичкина
15 сентября, 2023 пятница
10:17
Объясняем

В августе впервые за более чем два года потребительская инфляция вернулась к однозначному показателю. Все благодаря дешевым овощам. А вот в энергетике последний месяц лета подкачал: жаркие августовские дни и журчание кондиционеров увеличили потребление света, в то время как энергоблоки АЭС и ТЭС были на ремонте. Следовательно, Украине пришлось прибегнуть к аварийному импорту электроэнергии

Какова была августовская погода в экономике, показал в своем ежемесячном макроэкономическом мониторинге Института экономических исследований.

  • Итак, о чем вы узнаете далее:
  • Что происходило с ценами в августе?
  • Какова ситуация в энергетике?
  • Как остановка морских портов повлияла на торговлю?
  • Хватит ли денег в бюджете?
  • Что происходило с ценами в августе?

В августе цены в Украине выросли на 8,6% по сравнению с августом-2022 , свидетельствуют данные Госстата. И это – хорошая новость, поскольку в предыдущие два года инфляция исчислялась двусмысленным показателем. Скажем, в июле она составляла 11,3% в годовом измерении, в июне – 12,8%.

Темпи зростання інфляції у 2015-2023 році

Фото: Институт экономических исследований

Этому способствовали факторы, и раньше сдерживавшие рост цен: потребительский спрос хоть и восстанавливается, но умеренными темпами, Нацбанк тратит миллиарды долларов на удержание фиксированного курса гривны. Кроме того свою роль играют благоприятные цены на товары украинского экспорта на мировом рынке.

Но был и бустерный фактор: обвал цен на овощи в августе. Обычно летом овощи дешевеют на 15-25%, но в прошлом месяце цены на овощи снизились на 37,6%. Вероятно, это произошло из-за хорошего урожая, а также наложилась высокая база сравнения – в августе прошлого года из-за перебоев со снабжением овощи были дорогими.

Следует добавить, что ограниченные мощности по хранению овощей заставляют бизнесы продавать их в сезон по более низким ценам в годы высоких урожаев.

Из-за обрушения цен на овощи в августе к июлю зафиксирована дефляция, то есть падение потребительских цен на 1,4%, а в июле по сравнению с июнем цены снизились до 0,6%. Цены могли бы просесть еще больше, если бы не возврат акциза и НДС на топливо с 1 июля.

Какая ситуация в энергетике

Украина продолжает ремонтировать энергоблоки АЭС и ТЭС как планово, так и аварийно. Это снижает производство электроэнергии. Августовская жара спровоцировала рост потребления света, поэтому Украине пришлось просить аварийную помощь в Румынии, Польше и Молдове и импортировать оттуда электроэнергию. Общий августовский импорт электроэнергии увеличился на 57,6%, а экспорт оставался на минимальном уровне.

Імпорт електроенергії у серпні 2023

Фото: Институт экономических исследований

Впрочем, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обеспокоена тем, что Укрэнерго не задействовало ТЭС для покрытия дефицита. Планировалось, что летом ТЭС сгенерируют свет на 13% больше.

При этом к концу августа завершены ремонты 70% подконтрольных Украине мощностей атомной генерации.

С началом осени Украина вернулась к экспорту электроэнергии в профицитные часы.

Если же говорить о газе, то в газохранилищах накоплено около 13 млрд кубометров. Это меньше на 1,7 млрд кубометров, чем запланировал Кабмин. Правительственный план учитывает риски, что Россия возобновит обстрелы энергетических объектов и потребность в дополнительной генерации электроэнергии.

В то же время, Нафтогаз настаивает на том, что 13 млрд кубометров газа достаточно для прохождения отопительного сезона. Пока компания не планирует импортировать газ, но имеет кредит ЕБРР на 300 млн евро и при необходимости готова использовать его для накопления дополнительных резервов газа для генерации электроэнергии.

Как остановка морских портов повлияла на торговлю

Хотя в прошлом месяце Украине удалось вывести из портов четыре заблокированных с начала полномасштабного вторжения России судна, торговля из-за морпортов остановилась. Поставки же через речные порты выросли на 14% по сравнению с июлем.

Вместе с тем с конца августа британские самолеты заступили на патрулирование Черного моря для сдерживания России от ударов по кораблям с украинским зерном.

Поставки по железной дороге в августе по сравнению с июлем не выросли, но увеличились по сравнению с августом-2022 на 14%. Больше всего железная дорога перевозила в прошлом месяце стройматериалы и каменный уголь, железную и марганцевую руду и зерно.

Нерешенной проблемой остается рост очередей вагонов на молдавской и румынской границах. Так, критическая ситуация сложилась на станции Рени, где на 5 июня стояло 878 вагонов. В августе очередь вагонов выросла до 10,3 тыс. вагонов на разных станциях.

Перевезення вантажів залізницею 2021-2023

Фото: Институт экономических исследований

В целом остановка морских портов и прекращение зернового соглашения повлияли на географию украинского товарного экспорта: до 73% выросла доля экспорта в ЕС и стремительно сократились поставки в Турцию, Китай и другие страны, куда логистика лежит через море.

В то же время стоимость экспорта в ЕС ниже прошлогодних показателей, поскольку в пяти странах ЕС, соседствующих с Украины, действуют ограничения на импорт украинской сельхозпродукции. Так, в среднем за последний год отечественные экспортеры поставляли в ЕС товаров на $2,2 млрд. в месяц, а в августе – на $2 млрд.

В целом же товарный экспорт за январь-август составил $24,5 млрд, что на 15% меньше того же периода 2022 года. А вот импорт товаров продолжает рост: +19% или $41,1 млрд за последние восемь месяцев в годовом сравнении.

Хватит ли денег в бюджете

Хотя более низкая инфляция и более крепкий курс гривны к доллару звучит как хорошая новость, для бюджета это вызов. Проблема заключается в том, что бюджет рассчитывали исходя из других предположений: согласно прогнозу в госбюджете, гривня должна была ослабеть, инфляция – возрасти, а война – закончиться в середине этого года.

Сдерживание курса гривни центробанком означает, что в бюджет от поступающего в валюте импорта попадает меньше гривневого эквивалента, чем ожидалось. Следовательно, в августе таможня недовыполнила план на 4,7%.

Августовский дефицит бюджета Министерство финансов профинансировало традиционно на средства внешних заимствований. Так, в августе от ЕС поступил регулярный транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд. евро.

Кроме того, Минфину удалось привлечь на внутреннем рынке 26,5 млрд. грн. на внутреннем рынке (эти средства пошли на погашение внутреннего долга). При этом доходность по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) снизилась из-за более низкой учетной ставки Нацбанка.

Фінансування та гранти, які надійшли в державний бюджет у 2022-2023

Фото: Институт экономических исследований

По-прежнему более половины расходов бюджета – это расходы на оборону и безопасность. Эти статьи должны остаться ключевыми и в расходах госбюджета-2024. В нем планируется увеличить минимальную зарплату с нынешних 6700 грн. до 7100 грн. с января и еще раз – до 8000 грн. с июля следующего года. Проект бюджета на 2024 год правительство должно представить до 15 сентября.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, в следующем году Украине понадобится еще $42 млрд международной помощи. Пока обязательства, которые международные партнеры уже взяли на себя, не предусматривают выделение такой суммы.

Важно и то, что в 2024 году Украину ожидают сложные переговоры по поводу урегулирования выплат внешнего долга, который государство принимало раньше. И здесь у правительства два пути: либо заморозка выплат, либо, что более вероятно, реструктуризация долга.

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