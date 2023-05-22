Что происходит с Шевченковской премией?
Сегодня день перезахоронения Шевченко. Ни сегодня, ни 9 марта, ни в любой другой день между этими датами так и не были вручены Шевченковские премии
Неужели это нормально и приемлемо?
Неужели все громкие слова растворились в воздухе?
Во время войны наше высшее национальное отличие, которое именно сейчас должно было приобрести свое обновленное, настоящее значение, оказалось в глухой и слепой зоне игнорирования
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Во время войны наша высшая национальная награда, которое именно сейчас должно было приобрести свое обновленное, настоящее значение, оказалось в глухой и слепой зоне игнорирования.
На всех языках все молчит.
Существование Шевченковской премии – это дело писателей, художников или режиссеров.
Это дело всей страны, и страна должна знать, что происходит с премией ее величайшего Поэта.
Об авторе. Даниил Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике
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