Неужели это нормально и приемлемо?

Неужели все громкие слова растворились в воздухе?

Во время войны наше высшее национальное отличие, которое именно сейчас должно было приобрести свое обновленное, настоящее значение, оказалось в глухой и слепой зоне игнорирования

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Во время войны наша высшая национальная награда, которое именно сейчас должно было приобрести свое обновленное, настоящее значение, оказалось в глухой и слепой зоне игнорирования.

На всех языках все молчит.

Существование Шевченковской премии – это дело писателей, художников или режиссеров.

Это дело всей страны, и страна должна знать, что происходит с премией ее величайшего Поэта.

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Об авторе. Даниил Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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