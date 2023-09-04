Что происходит с олигархом Коломойским: реальный криминал или игра на опережение

О чем в тексте:

Кто такой Игорь Коломойский

В чем подозревается один из самых мощных украинских олигархов

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Гражданина какой страны будут судить: "три гражданства" Коломойского

Как отреагировал Зеленский на арест благосклонного магната

Что значит дело против Коломойского: мнения в Украине

Какова реакция Запада на задержание олигарха, обвиняемого в коррупции

Кто такой Игорь Коломойский?

60-летний Игорь Коломойский – украинский олигарх, политик и бывший управленец еврейского происхождения, совладелец группы "Приват". В 2020 году, по оценке OCCRP, входил в четверку крупнейших коррупционеров мира из-за обвинения в хищении $5 млрд ПриватБанка через ряд оффшоров. По данным Forbes, состояние Коломойского оценивается в 1 миллиард долларов.

Фото: pravda.com.ua

В чем подозревается один из самых мощных украинских олигархов?

Утром 2 сентября сотрудники Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины вручили подозрение бизнесмену-олигарху Игорю Коломойскому. Ему инкриминируются две статьи Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Позже СМИ обнародовали и текст самого подозрения.

В материалах следствия говорится, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 570 миллионов гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Вечером 2 сентября Шевченковский районный суд города Киева избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн. Подозреваемый должен был сдать все документы и не общаться со свидетелями. У защиты есть пять дней, чтобы обжаловать решение.

Из зала суда Коломойский в сопровождении работников судебной охраны уехал в следственный изолятор. Адвокаты бизнесмена заявили, что вносить залог они не будут, а готовят апелляцию.

Что известно о делах, связанных с Коломойским?

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение докапитализировали на сумму свыше 155 млрд гривен. Ранее министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы отмывал через компании в США и мире. Сам олигарх опроверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

Известно, что в украинских и иностранных судах рассматривались более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года детективы НАБУ уже наведывались к Коломойскому в Буковель с обысками по делу Укрнафты. Тогда украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой является связанная с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 млрд гривен. Среди подозреваемых – экс-председатель правления Укрнафты; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководитель отдела контроля за учетом и поставкой нефти и нефтепродуктов Укрнафты и бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были Укрнафта и Укртатнафта. При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

Гражданина какой страны будут судить? Три гражданства Коломойского

Внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что арестованный предприниматель Игорь Коломойский проходит в материалах уголовного дела как лицо с гражданством Кипра и Израиля. На видео с оглашением решения Шевченковского районного суда города Киева относительно меры пресечения бизнесмен фигурирует как гражданин Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2022 года якобы подписал секретный указ о лишении гражданства ряда лиц, в том числе олигарха Игоря Коломойского. Впоследствии народный депутат, член Комитета ВР по правовой политике Сергей Власенко опубликовал, как он утверждал, фото этого указа, а депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин ссылался на ответ Офиса президента. Но опять же – официального подтверждения этого указа не было.

Как сообщают СМИ, в Шевченковском районном суде подтвердили, что бизнесмен Коломойский в субботу, 2 сентября, предоставил паспорт гражданина Украины для удостоверения личности. Но подлинность документа судья не проверяет. Журналисты предполагают, что, вероятно, Коломойский подал этот паспорт потому, что не получил указа о лишении его гражданства и считает себя гражданином Украины.

В ОП сказали, что пока запросов на экстрадицию Коломойского в США, где против него ведет расследование ФБР, в Украину не поступало. И заверили, что если такие поступят, то они будут выполнены. "Никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует", - заверил внештатный советник руководителя ОП Сергей Лещенко.

Как отреагировал Зеленский на дело против Коломойского?

В день, когда суд избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, президент Владимир Зеленский не комментировал прямо это решение. Однако в вечернем обращении он заявил, что украинцы защитят свое государство и вернут свободу своей земле.

"Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. И каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы – те же. Демократия – наверное, такая же бурная. Свобода – одна из самых больших в Европе, как всегда. Но точно без многолетнего "как всегда" по отношению к тем, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила", – заявил Зеленский.

Он не уточнил, кого именно имеет в виду, поблагодарил правоохранителей "за решимость довести до справедливого результата каждое – каждое из дел, которые десятилетиями тормозились", и добавил, что "закон должен работать".

Что значит дело против Коломойского: мнения в Украине

По мнению журналиста Богдана Буткевича, "движ с Коломойским" имеет несколько целей. В частности, опередить НАБУ и показать США видимость борьбы с коррупцией, на самом же деле не допустить реального ареста или выдачи его в Америку. Второе – "прижучить" самого миллиардера. Кроме того, Зеленский решил повторить то, что когда-то сделал Путин с Березовским. Ну и последний аргумент, по словам Буткевича, в том, что якобы Киев хочет гарантий безопасности от Тель-Авива для определенных граждан Украины и Израиля, а последний отказывается.

Министр юстиции Украины Денис Малюська говорит, что Коломойский – крутой шахматист, мастер непредсказуемых стратегий и деструктивной манеры переговоров, то есть всегда скрывать свой реальный интерес. Бизнесмен понимал, что его практики могут закончиться тюрьмой. Многие годы власть была заложником своеобразной "дилеммы заключенного". А в случае Коломойского дилемма заключалась в том, что все в цепочке "дознаватель - следователь - эксперт - прокурор - судья - судья апелляции" могли действовать синхронно и доставить олигарха в тюрьму, только если были бы твердо уверены, что другой дальше в цепочке не выберет "суперприз", а выполнит свою функцию. Это приводило к тому, что цепочка никогда раньше до конца не срабатывала. Но теперь, похоже, впервые эта цепочка сработала.

В тоо же время народный депутат Николай Княжицкий считает, что любая мера пресечения – это показуха, и "история Игоря Валерьевича не о том, как президент Зеленский пытается наказать крупнейшего олигарха (тогда это должно было делать более независимое НАБУ), а о том, как украинские власти делают все, чтобы попытаться выкрутиться перед США, демонстрируя деятельность по наказанию Коломойского без наказания".

Что касается гражданства Игоря Коломойского, то вопрос в том, кому верить – судье, который 100% видел материалы дела и объявил Коломойского "гражданином Украины", или советнику ОП, чья должность не предусматривает допуска к материалам дела (вообще непонятно, как он их получил и откуда взял), и ответ очевиден.

Любой судебный процесс над главой неформальной бизнес-группы "Приват" Игорем Коломойским в Украине будет вызывать сомнения у общества, считает инвестиционный эксперт и блогер Сергей Фурса. Поэтому правда в том, что единственный судебный процесс над Коломойским, к которому действительно будет доверие, должен проходить в США.

Какова реакция Запада на задержание олигарха, обвиняемого в коррупции

После вручения подозрения Коломойскому и его задержания издание Reuters назвало олигарха мишенью борьбы президента Владимира Зеленского с коррупцией. Сам глава государства, как пишет СМИ, ставший известным как комик и сыгравший роль президента в сериале, транслировавшемся на принадлежащем Коломойскому телеканале, отрицает личные связи с бизнесменом.

В то время как Politico отметила, что Коломойский является одним из самых противоречивых магнатов страны и поддерживал президентскую кампанию Зеленского в 2019 году, когда контролировал медиаимперию, которая часто рекламировала победившего и ставшего президентом политического новичка.

BBC назвало арест одного из самых мощных украинских олигархов последним шагом в антикоррупционной борьбе в Украине, направленной против нескольких известных людей.

Накануне ареста Коломойского, в пятницу, 1 сентября, на встрече с делегацией руководителей украинских антикоррупционных институций в Вашингтоне советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты приветствуют преданность Украины борьбе с коррупцией, сообщал Голос Америки, Чиновник также подтвердил непреклонную поддержку США антикоррупционных реформ в Украине и отважной защиты Украиной своей демократии от российской агрессии.