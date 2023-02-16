Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Что приготовить на ужин?
Инфографика

Что приготовить на ужин?

16 февраля, 2023 четверг
10:51

Пять вкусных рецептов блюд на ужин

Омлет с моцареллой

Ингредиенты:

  • Спелые помидоры разного цвета – 350 г
  • Оливковое масло – две с половиной столовые ложки
  • Соль (по вкусу)
  • Красный винный уксус (по вкусу)
  • Черный молотый перец (по вкусу)
  • Свежий базилик – 15 г
  • Половина свежего красного перца чили
  • Моцарелла – 100 г
  • Четыре куриных яйца (большие)

Рецепт приготовления:

  • Нарезаем помидоры кружочками
  • Заправляем помидоры столовой ложкой оливкового масла.
  • Добавляем красный винный уксус.
  • Добавляем перец
  • Добавляем соль
  • Растираем листья базилика со щепоткой соли (немножко базилика откладываем на потом)
  • Смешиваем с одной столовой ложкой оливкового масла
  • Мелко нарезаем перец чили
  • Мелко нарезаем моцареллу
  • Разогрейте в сковороде полложки оливкового масла
  • Разбиваем туда яйца
  • Помешиваем их и не доводим до готовности
  • Выкладываем сыр на середину сковородки
  • Сбрызгиваем все смесью базилика с маслом
  • Даем блюду немного постоять (минуту)
  • Сворачиваем омлет пополам
  • Кладем его на помидоры
  • Разрезаем омлет по центру, давая возможность раскрыть моцареллу.
  • Добавляем перец чили
  • Украшаем блюдо листьями базилика

Приятного аппетита!

Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа

Ингредиенты:

  • Киноа – 300 г
  • Соль (по вашему вкусу)
  • Половинка лимона
  • Четыре скумбрии
  • Черный молотый перец (по вашему вкусу)
  • Одна чайная ложка молотого кориандра
  • Три столовые ложки оливкового масла
  • Розмарин – две веточки
  • Два зубчика чеснока
  • Помидоры разных цветов – 800 г
  • Один свежий красный перец чили
  • Одна столовая ложка бальзамического уксуса
  • Две столовые ложки обезжиренного йогурта
  • Две чайные ложки тертого хрена
  • Две ветви свежего базилика

Приготовление:

  • Кипятим два стакана воды
  • Бросаем в воду киноа
  • Добавляем щепотку соли
  • Добавляем половинку лимона.
  • Накрываем крышкой
  • Помешивая, варим до готовности
  • Делаем на каждой скумбрии поперечные надрезы с двух сторон
  • Натираем скумбрию солью/черным перцем/молотым кориандром
  • Нагреваем одну столовую ложку оливкового масла на сковороде
  • Кладем тушки в сковороду
  • Посыпаем рыбу розмарином
  • Посыпаем рыбу измельченными зубчиками чеснока
  • Обжариваем скумбрию с двух сторон до появления золотистой корочки
  • Нарезаем помидоры
  • Выкладываем их на большое блюдо
  • Сверху добавляем порезанный перец чили.
  • Сверху кладем выжатое готовое кино
  • Заправляем двумя столовыми ложками оливкового масла.
  • Добавляем одну столовую ложку бальзамического уксуса.
  • Солим и перчим
  • Жареную скумбрию выкладываем сверху
  • Смешиваем йогурт с хреном
  • Поливаем этим соусом скумбрию
  • Украшаем блюдо листьями базилика

Приятного аппетита!

Сырная сковорода

Ингредиенты:

  • Один сладкий красный перец
  • Одна вязка зеленого лука
  • Два зубчика чеснока
  • Одна столовая ложка растительного масла
  • Одна столовая ложка молотого тмина
  • Одна столовая ложка порошка чили
  • Соль (по вашему вкусу)
  • Помидоры – 450 г
  • Один стакан вареной фасоли
  • Одна столовая ложка острого соуса
  • Говяжий фарш – 450 г
  • Два стакана измельченного сыра чедер
  • Кукурузные чипсы

Приготовление

  • Нарезаем перец кусочками
  • Измельчаем связку зеленого лука
  • Кладем большую сковороду на огонь
  • Разогреваем масло
  • Бросаем в сковороду лук и перец
  • Пассируем пять минут
  • Добавляем рубленый чеснок
  • Обжариваем все вместе еще одну минуту
  • Приправляем порошком чили/солью/тмином.
  • Хорошо все смешиваем
  • Добавляем фарш
  • Готовим еще пять минут
  • Бросаем в сковороду нарезанные кубиками помидоры.
  • Бросаем в сковороду фасоль
  • Смешиваем все до однородной массы
  • Вливаем острый соус
  • Посыпаем чедером
  • Накрываем крышкой
  • Тушим еще две минуты
  • Готовое блюдо украшаем кукурузными чипсами и лучком.

Приятного аппетита!

Сливочный цыпленок с лимоном

Ингредиенты:

  • Одна столовая ложка оливкового масла
  • Одна столовая ложка сливочного масла
  • Куриные грудки – четыре филе
  • Соль/черный молотый перец (по вашему вкусу)
  • Две столовые ложки куриного бульона
  • Одна луковица
  • Три зубка чеснока
  • Две столовые ложки свежих листьев тимьяна
  • Четыре картофелины
  • Четвертина стакана лимонного сока
  • Четвертина стакана густых сливок
  • Один лимон

Приготовление:

  • В большой сковороде разогреваем вместе сливочное и оливковое масло.
  • Добавляем куриные грудки
  • Солим
  • Перчим
  • Обжариваем мясо до золотистого оттенка (это примерно по восемь минут с каждой стороны)
  • Выкладываем курицу на тарелку
  • Вливаем в сковороду куриный бульон
  • Добавляем измельченный лук/чеснок/чабрец
  • Тушим две минуты
  • Добавляем нарезанный кружочками картофель.
  • Солим
  • Перчим
  • Накрываем крышкой
  • Тушим восемь минут
  • Добавляем лимонный сок
  • Добавляем сливки
  • Добавляем нарезанный лимон.
  • Все содержимое перемешиваем 
  • Готовим еще три минуты
  • Снова сложим курицу в сковороду.
  • Заливаем соусом
  • Тушим на маленьком огне еще несколько минут
  • Перед подачей на стол украшаем наше блюдо тимьяном

Паста с креветками и зеленым горошком

Ингредиенты:

  • Макароны пенне – 350 г
  • Два стакана листьев шпината
  • Четвертая стакан тертого пармезана
  • Один стакан листьев свежего базилика
  • Треть стакана и отдельно одна столовая ложка оливкового масла
  • Один зубчик чеснока
  • Соль и молотый черный перец (по вашему вкусу)
  • Четвертина стакана кедровых орехов
  • Очищенные креветки – 450 г
  • Измельченный красный перец чили
  • Один стакан маринованного горошка

Приготовление

  • Отвариваем пасту до состояния "аль денте"
  • Оставляем неполный стакан воды из-под макарон.
  • Готовим песто:
  • Блендером смешиваем базилик со шпинатом и третью стаканом оливкового масла.
  • Добавляем кедровые орехи
  • Добавляем пармезан
  • Добавляем измельченный чеснок
  • Приправляем перцем и солью
  • В сковороде нагреем одну столовую ложку масла.
  • Обжариваем креветки до четырех минут
  • Добавляем макароны
  • Добавляем горох
  • Добавляем соус
  • Хорошо все перемешиваем
  • Доливаем неполный стакан воды, в котором варились макароны.
  • Тушим еще какое-то время все вместе
  • Перед подачей на стол посыпаем наше блюдо перцем чили и тертым пармезаном

Приятного аппетита!

Использованные фото Gettyimages

Новости
Общество
Культура
Инфографика
Читайте также:
Віталій Кулик
Автор Виталий Кулик
18 февраля, 2023 суббота
Куда пропали артефакты, изъятые у Медведчука
Александр Лукашенко
18 февраля, 2023 суббота
Лукашенко серьезно загнал себя в тупик, у него фактически не осталось возможности для маневра, - руководитель "Белого легиона" Бульба
Девід Аделеє та Дмитро Безус (праворуч)
18 февраля, 2023 суббота
Украинский тяжеловес проиграл нокаутом в бою за титул WBO
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.36
    Покупка 39.36
    Продажа 40.01
  • EUR
    Покупка 41.48
    Продажа 42.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
19 февраля
10:48
Эксклюзив
Если Россия устроит масштабную воздушную атаку Украины, то большая часть самолетов РФ будет уничтожена в первые минуты, – военный эксперт Селезнев
10:42
Кулеба обсудил возобновление мира в Украине с главным дипломатом Китая
10:21
Биатлон: Олимпийская чемпионка с Украины снялась с последней гонки ЧМ-2023
10:06
F-16
F-16 и дальнобойные ракеты помогут Украине победить на фронте, - командующий силами НАТО в ЕС
10:01
OPINION
Сегодня мобилизация = выживание
09:54
Британская разведка объяснила, зачем РФ запускает в Украину воздушные шары
09:39
Утром россияне ударили по Дружковке Донецкой области, повреждены дома и авто
09:24
Виктор Орбан
"Это не наша война": Орбан призвал ЕС отказаться от поддержки Украины
09:22
Финляндия готова вступить в НАТО, даже если заявку Швеции не ратифицируют
09:02
В Новой Зеландии бушевал циклон "Габриэль", унесший жизни 11 человек, тысячи - пропавшие без вести
08:40
КНДР подтвердила испытание межконтинентальной баллистической ракеты и назвала это "непреодолимой ядерной контратакой"
08:38
OPINION
Искусственный интеллект и мир
08:24
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 590 военных РФ, 7 танков и 2 крылатые ракеты
08:10
Макрон заявил, что Франция никогда не будет иметь намерений "раздавить" Россию
08:09
OPINION
Алексей Голобуцкий
НАТО провоцирует Россию, чтобы узнать состояние ее ядерного потенциала
07:56
Россияне обстреляли Никополь: повреждены дома
07:39
Израиль нанес ракетный удар по зданию в центре Дамаска, пятеро погибших, - Reuters
07:25
Россия может получать нелетальную военную помощь от Китая, - СМИ
07:03
Правительство США говорило с Илоном Маском об использовании интернета Starlink в Украине.
06:51
Генштаб: в Крыму родственники мобилизованных массово жалуются на нарушение прав военнослужащих
06:30
ISW: российские добровольцы не получают обещанную денежную компенсацию от власти
01:30
ВСУ ликвидировали трех российских старших лейтенантов, - офицер Штефан
00:44
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
2023, суббота
18 февраля
23:59
Украинец Соболь отдал первый ассист за французский "Страсбур". Его команда победила "Анже"
23:24
На оккупированных территориях рашисты не могут найти партизан. Вынуждены предлагать рубли "информаторам", - Центр нацсопротивления
22:13
Россия распространила фейк о "военно-полевых госпиталях" в образовательных учреждениях Киева, - КГГА
22:00
Эксклюзив
Ближний Восток, Кавказ, Закавказье в ближайшие десятилетия переживут множество войн, - Фейгин
22:00
OPINION
Трудно ли было поверить в то, что мы есть?
21:59
Россияне обстреляли 4 общины Сумской области. Уничтожили дома и домохозяйства, поврежден автомобиль
21:46
Эксклюзив
Виталий Портников
Си Цзиньпину выгодно оставить Беларусь агентом собственного влияния в Европе: Портников о визите Лукашенко в Китай
21:37
"Хочу отметить каждого и каждую, кто обороняет Донетчину": Зеленский отметил пять бригад
21:18
Каждый удар РФ по Украине будет иметь юридические последствия, - Зеленский
21:12
Польская граница
Беларусь не пропускает польские фуры из Литвы и Латвии. Польша обещает "идентичную реакцию"
21:03
Неймар
Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
21:00
Ермак предложил принять документ, который станет "промежуточным этапом" перед членством в НАТО
20:47
Байден готовит обращение к Путину и россиянам
20:43
ВСУ уничтожили российскую ДРГ, пытавшуюся высадиться на один из островов в дельте Днепра
20:31
Накануне пророссийской акции в Кишеневе задержали ответственных за подкуп демонстрантов
20:19
Россия потеряла 200 тыс. военных в войне с Украиной, - Блинкен
20:07
Мудрик не спас "Челси" от позорного поражения "Саутгемптону" в АПЛ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV