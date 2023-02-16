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Что приготовить на ужин?
Пять вкусных рецептов блюд на ужин
Омлет с моцареллой
Ингредиенты:
- Спелые помидоры разного цвета – 350 г
- Оливковое масло – две с половиной столовые ложки
- Соль (по вкусу)
- Красный винный уксус (по вкусу)
- Черный молотый перец (по вкусу)
- Свежий базилик – 15 г
- Половина свежего красного перца чили
- Моцарелла – 100 г
- Четыре куриных яйца (большие)
Рецепт приготовления:
- Нарезаем помидоры кружочками
- Заправляем помидоры столовой ложкой оливкового масла.
- Добавляем красный винный уксус.
- Добавляем перец
- Добавляем соль
- Растираем листья базилика со щепоткой соли (немножко базилика откладываем на потом)
- Смешиваем с одной столовой ложкой оливкового масла
- Мелко нарезаем перец чили
- Мелко нарезаем моцареллу
- Разогрейте в сковороде полложки оливкового масла
- Разбиваем туда яйца
- Помешиваем их и не доводим до готовности
- Выкладываем сыр на середину сковородки
- Сбрызгиваем все смесью базилика с маслом
- Даем блюду немного постоять (минуту)
- Сворачиваем омлет пополам
- Кладем его на помидоры
- Разрезаем омлет по центру, давая возможность раскрыть моцареллу.
- Добавляем перец чили
- Украшаем блюдо листьями базилика
Приятного аппетита!
Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа
Ингредиенты:
- Киноа – 300 г
- Соль (по вашему вкусу)
- Половинка лимона
- Четыре скумбрии
- Черный молотый перец (по вашему вкусу)
- Одна чайная ложка молотого кориандра
- Три столовые ложки оливкового масла
- Розмарин – две веточки
- Два зубчика чеснока
- Помидоры разных цветов – 800 г
- Один свежий красный перец чили
- Одна столовая ложка бальзамического уксуса
- Две столовые ложки обезжиренного йогурта
- Две чайные ложки тертого хрена
- Две ветви свежего базилика
Приготовление:
- Кипятим два стакана воды
- Бросаем в воду киноа
- Добавляем щепотку соли
- Добавляем половинку лимона.
- Накрываем крышкой
- Помешивая, варим до готовности
- Делаем на каждой скумбрии поперечные надрезы с двух сторон
- Натираем скумбрию солью/черным перцем/молотым кориандром
- Нагреваем одну столовую ложку оливкового масла на сковороде
- Кладем тушки в сковороду
- Посыпаем рыбу розмарином
- Посыпаем рыбу измельченными зубчиками чеснока
- Обжариваем скумбрию с двух сторон до появления золотистой корочки
- Нарезаем помидоры
- Выкладываем их на большое блюдо
- Сверху добавляем порезанный перец чили.
- Сверху кладем выжатое готовое кино
- Заправляем двумя столовыми ложками оливкового масла.
- Добавляем одну столовую ложку бальзамического уксуса.
- Солим и перчим
- Жареную скумбрию выкладываем сверху
- Смешиваем йогурт с хреном
- Поливаем этим соусом скумбрию
- Украшаем блюдо листьями базилика
Приятного аппетита!
Сырная сковорода
Ингредиенты:
- Один сладкий красный перец
- Одна вязка зеленого лука
- Два зубчика чеснока
- Одна столовая ложка растительного масла
- Одна столовая ложка молотого тмина
- Одна столовая ложка порошка чили
- Соль (по вашему вкусу)
- Помидоры – 450 г
- Один стакан вареной фасоли
- Одна столовая ложка острого соуса
- Говяжий фарш – 450 г
- Два стакана измельченного сыра чедер
- Кукурузные чипсы
Приготовление
- Нарезаем перец кусочками
- Измельчаем связку зеленого лука
- Кладем большую сковороду на огонь
- Разогреваем масло
- Бросаем в сковороду лук и перец
- Пассируем пять минут
- Добавляем рубленый чеснок
- Обжариваем все вместе еще одну минуту
- Приправляем порошком чили/солью/тмином.
- Хорошо все смешиваем
- Добавляем фарш
- Готовим еще пять минут
- Бросаем в сковороду нарезанные кубиками помидоры.
- Бросаем в сковороду фасоль
- Смешиваем все до однородной массы
- Вливаем острый соус
- Посыпаем чедером
- Накрываем крышкой
- Тушим еще две минуты
- Готовое блюдо украшаем кукурузными чипсами и лучком.
Приятного аппетита!
Сливочный цыпленок с лимоном
Ингредиенты:
- Одна столовая ложка оливкового масла
- Одна столовая ложка сливочного масла
- Куриные грудки – четыре филе
- Соль/черный молотый перец (по вашему вкусу)
- Две столовые ложки куриного бульона
- Одна луковица
- Три зубка чеснока
- Две столовые ложки свежих листьев тимьяна
- Четыре картофелины
- Четвертина стакана лимонного сока
- Четвертина стакана густых сливок
- Один лимон
Приготовление:
- В большой сковороде разогреваем вместе сливочное и оливковое масло.
- Добавляем куриные грудки
- Солим
- Перчим
- Обжариваем мясо до золотистого оттенка (это примерно по восемь минут с каждой стороны)
- Выкладываем курицу на тарелку
- Вливаем в сковороду куриный бульон
- Добавляем измельченный лук/чеснок/чабрец
- Тушим две минуты
- Добавляем нарезанный кружочками картофель.
- Солим
- Перчим
- Накрываем крышкой
- Тушим восемь минут
- Добавляем лимонный сок
- Добавляем сливки
- Добавляем нарезанный лимон.
- Все содержимое перемешиваем
- Готовим еще три минуты
- Снова сложим курицу в сковороду.
- Заливаем соусом
- Тушим на маленьком огне еще несколько минут
- Перед подачей на стол украшаем наше блюдо тимьяном
Паста с креветками и зеленым горошком
Ингредиенты:
- Макароны пенне – 350 г
- Два стакана листьев шпината
- Четвертая стакан тертого пармезана
- Один стакан листьев свежего базилика
- Треть стакана и отдельно одна столовая ложка оливкового масла
- Один зубчик чеснока
- Соль и молотый черный перец (по вашему вкусу)
- Четвертина стакана кедровых орехов
- Очищенные креветки – 450 г
- Измельченный красный перец чили
- Один стакан маринованного горошка
Приготовление
- Отвариваем пасту до состояния "аль денте"
- Оставляем неполный стакан воды из-под макарон.
- Готовим песто:
- Блендером смешиваем базилик со шпинатом и третью стаканом оливкового масла.
- Добавляем кедровые орехи
- Добавляем пармезан
- Добавляем измельченный чеснок
- Приправляем перцем и солью
- В сковороде нагреем одну столовую ложку масла.
- Обжариваем креветки до четырех минут
- Добавляем макароны
- Добавляем горох
- Добавляем соус
- Хорошо все перемешиваем
- Доливаем неполный стакан воды, в котором варились макароны.
- Тушим еще какое-то время все вместе
- Перед подачей на стол посыпаем наше блюдо перцем чили и тертым пармезаном
Приятного аппетита!
Использованные фото Gettyimages
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