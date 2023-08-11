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Что приготовить из цветной капусты | Рецепты

11 августа, 2023 пятница
20:00

Цветная капуста – один из овощей, сохраняющий свои полезные свойства в течение года. В нашей подборке рецептов мы предлагаем простые и проверенные варианты приготовления цветной капусты

Цветная капуста в кляре с чесночным соусом, запеченная в духовке

Ингредиенты:

  • один кочан цветной капусты
  • соль, перец (по вкусу)
  • две столовые ложки оливкового масла
  • одна чайная ложка свежего измельченного имбиря
  • одна чайная ложка молотого орегано

Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:

  • нарезаем качан
  • разогреваем сковороду
  • наливаем на сковороду немного растительного масла
  • жарим стейки по две минуты с каждой стороны
  • разогреваем духовку до 200 градусов
  • выкладываем в формочку стейки
  • посыпаем их специями и имбирем
  • смазываем оливковым маслом
  • запекаем стейки пятнадцать минут в духовке
  • к столу подаем в горячем виде с зеленью.

цвітна капуста

Фото: gettyimages

Цветная капуста, запеченная в духовке и фаршированная мясом под сыром

Ингредиенты:

  • кочан цветной капусты
  • 400 г домашнего фарша с зеленью и луком (свинина + говядина, индейка или курица)
  • 100 г полутвердого сыра
  • одно яйцо куриное
  • соль, перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:

  • очищаем капусту от листьев
  • отрезаем кочерыжку
  • кладем вариться на пять минут в кипящую подсоленную воду после закипания
  • достаем капусту
  • охлаждаем
  • раздвигаем соцветия и заполняем пустоты фаршем
  • разогреваем духовку до 180 градусов
  • ставим на полчаса фаршированную капусту запекаться
  • после этого смазываем капусту солью, перцем, яйцом.
  • обильно посыпаем тертым сыром
  • ставим еще раз в духовку на двадцать минут.

Пюре із цвітної капусти, цвітна капуста

Фото: gettyimages

Пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

  • две чашки цветной капусты, разобранной на мелкие соцветия
  • половина чайной ложки мускатного ореха
  • одна столовая ложка сливочного масла
  • 100 мл сливок (10%)
  • соль (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:

  • кладем на десять минут цветную капусту в кипящую подсоленную воду после закипания
  • капуста должна стать мягкой
  • выкладываем капусту в глубокую миску
  • добавляем мускатный орех
  • добавляем сливочное масло
  • добавляем сливки
  • сбиваем все блендером.

фарширована цвітна капуста

Фото: gettyimages

Запеченная цветная капуста

Ингредиенты:

  • один кочан цветной капусты
  • соль (по вкусу)
  • оливковое масло

Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:

  • разогреваем духовку до 220 градусов
  • берем большую кастрюлю
  • кладем в нее кочан капусты
  • подсаливаем воду
  • варим капусту десять минут после закипания
  • достаем кочан из воды
  • промокаем бумажным полотенцем
  • смазываем цельный кочан растительным маслом
  • кладем его на разогретое в духовке деко
  • запекаем полчаса.

хлібці із цвітноїкапусти, цвітна капуста

Фото: fitness.org.ua

Капустные хлебцы

Ингредиенты:

  • 500 г цветной капусты
  • одна чайная ложка сушеного орегано
  • соль – половина чайной ложки
  • одно целое яйцо + два белка
  • 100 г тыквенного пюре
  • полтора стакана гречневой муки
  • 50 мл прохладной воды.

Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:

  • мелко рубим капусту в блендере
  • выкладываем ее в сито
  • отжимаем капустный сок
  • солим
  • добавляем орегано
  • добавляем яйцо
  • добавляем тыквенное пюре
  • добавляем воду
  • добавляем муку
  • перемешиваем
  • раскатываем тонко тесто
  • выпекаем в духовке семь минут лепешки при температуре 200 градусов
  • режем лепешки на полоски
  • смазываем чесночным маслом

Приятного аппетита!

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