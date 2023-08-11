В РФ арестовали техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв 9 августа
Что приготовить из цветной капусты | Рецепты
Цветная капуста – один из овощей, сохраняющий свои полезные свойства в течение года. В нашей подборке рецептов мы предлагаем простые и проверенные варианты приготовления цветной капусты
Цветная капуста в кляре с чесночным соусом, запеченная в духовке
Ингредиенты:
- один кочан цветной капусты
- соль, перец (по вкусу)
- две столовые ложки оливкового масла
- одна чайная ложка свежего измельченного имбиря
- одна чайная ложка молотого орегано
Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:
- нарезаем качан
- разогреваем сковороду
- наливаем на сковороду немного растительного масла
- жарим стейки по две минуты с каждой стороны
- разогреваем духовку до 200 градусов
- выкладываем в формочку стейки
- посыпаем их специями и имбирем
- смазываем оливковым маслом
- запекаем стейки пятнадцать минут в духовке
- к столу подаем в горячем виде с зеленью.
Фото: gettyimages
Цветная капуста, запеченная в духовке и фаршированная мясом под сыром
Ингредиенты:
- кочан цветной капусты
- 400 г домашнего фарша с зеленью и луком (свинина + говядина, индейка или курица)
- 100 г полутвердого сыра
- одно яйцо куриное
- соль, перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:
- очищаем капусту от листьев
- отрезаем кочерыжку
- кладем вариться на пять минут в кипящую подсоленную воду после закипания
- достаем капусту
- охлаждаем
- раздвигаем соцветия и заполняем пустоты фаршем
- разогреваем духовку до 180 градусов
- ставим на полчаса фаршированную капусту запекаться
- после этого смазываем капусту солью, перцем, яйцом.
- обильно посыпаем тертым сыром
- ставим еще раз в духовку на двадцать минут.
Фото: gettyimages
Пюре из цветной капусты
Ингредиенты:
- две чашки цветной капусты, разобранной на мелкие соцветия
- половина чайной ложки мускатного ореха
- одна столовая ложка сливочного масла
- 100 мл сливок (10%)
- соль (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:
- кладем на десять минут цветную капусту в кипящую подсоленную воду после закипания
- капуста должна стать мягкой
- выкладываем капусту в глубокую миску
- добавляем мускатный орех
- добавляем сливочное масло
- добавляем сливки
- сбиваем все блендером.
Фото: gettyimages
Запеченная цветная капуста
Ингредиенты:
- один кочан цветной капусты
- соль (по вкусу)
- оливковое масло
Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:
- разогреваем духовку до 220 градусов
- берем большую кастрюлю
- кладем в нее кочан капусты
- подсаливаем воду
- варим капусту десять минут после закипания
- достаем кочан из воды
- промокаем бумажным полотенцем
- смазываем цельный кочан растительным маслом
- кладем его на разогретое в духовке деко
- запекаем полчаса.
Фото: fitness.org.ua
Капустные хлебцы
Ингредиенты:
- 500 г цветной капусты
- одна чайная ложка сушеного орегано
- соль – половина чайной ложки
- одно целое яйцо + два белка
- 100 г тыквенного пюре
- полтора стакана гречневой муки
- 50 мл прохладной воды.
Пошаговый рецепт приготовления цветной капусты:
- мелко рубим капусту в блендере
- выкладываем ее в сито
- отжимаем капустный сок
- солим
- добавляем орегано
- добавляем яйцо
- добавляем тыквенное пюре
- добавляем воду
- добавляем муку
- перемешиваем
- раскатываем тонко тесто
- выпекаем в духовке семь минут лепешки при температуре 200 градусов
- режем лепешки на полоски
- смазываем чесночным маслом
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+23°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
11 августа
21:25
Ущерб на 35 млн грн: директора швейной фабрики подозревают в поставке некачественной формы для ВСУ. В Минобороны отреагировали
21:11
Эксклюзив
Украинские артиллеристы впервые не жалуются на нехватку боеприпасов, - военнослужащий ВСУ Фирсов
20:45
Правительство разрешило выезжать за границу военнообязанным, родные которых погибли или пропали без вести во время АТО
20:17
Эксклюзив
"Обычный популизм и некомпетентность": Жеваго заявил, что не находится под санкциями в Украине
19:28
Обещал помощь в оформлении липовой инвалидности: в Киеве на взятке $5 тыс. разоблачили военного
19:27
Саммит Украина – Африка, "зерновое соглашение" и Формула мира: Зеленский провел разговор с президентом Замбии
19:11
Эксклюзив
Россия использует похищенных украинских детей как заложников, - правозащитник Павличенко
19:00
Обзор
Победные новости 534-го дня войны: В ГУР намекнули на еще больше атак на Москву, а ВСУ на Таврическом фронте успешно продвигаются вперед
18:23
Требуется документ: в Украине утвердили порядок идентификации возраста на сайтах по продаже е-сигарет
17:01
До $5 тыс. за выезд: СБУ разоблачила три канала побега уклонистов за границу и задержала организаторов
16:58
В Киево-Печерской лавре прихожане московской церкви забаррикадировались в нескольких корпусах монастыря