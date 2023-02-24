Конечно, есть об "он объявит Украине войну". Очень много о провозглашении "восстановления СССР", поглощении Абхазии и Южной Осетии. А может, и Беларуси. А может – очень фантастически – субъектами "союзного государства" станут и ДНР с ЛНР. И такое читал. Под это подтягивается какая-нибудь доказательная база. Вроде бы тогда начнется "общая защита" оккупированной части "союзного государства", вторая волна мобилизации в РФ, наконец-то сателлит РФ в виде РБ вступит в войну. А также могущественные Абхазия и Осетия.

Не очень понимаю логику сообщений о ЛДНР, потому что они уже объявлены регионами непосредственно России. А вот какие-либо юридические танцы с другими перечисленными субъектами исключать нельзя.

Только знаете, как мы должны к этому относиться? Никак. Нам надо плевать. Даже на потенциальное объявление войны. Почему?

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Давайте о том, почему именно Путин вынужден что-то медийно и политически придумывать на эти дни. А действительно, — почему? Зачем ему все эти пляски? Речи? Митинги? Пафосные активности?

Ибо год войны. Год "специальной военной операции". В которой Россия не добилась ничего существенного. Ничего существенного по сравнению с затраченными ресурсами, потенциальным ущербом и падением авторитета.

Под Киевом проиграли. Под Черниговом проиграли. Сумы, Харьков, Николаев – проиграли. До Одессы даже не дошли. Херсон потеряли. Даже Донецкую область через год не смогли оккупировать. Среди "побед" - временный коридор в Крым, разрушенные города и убитые десятки тысяч военных и гражданских

Под Киевом проиграли. Под Черниговом проиграли. Сумы, Харьков, Николаев – проиграли. До Одессы даже не дошли. Херсон потеряли. Даже Донецкую область через год не смогли оккупировать. Среди "побед" - временный коридор в Крым, разрушенные города и убитые десятки тысяч военных и гражданских.

Да, пыл воевать, ресурсы и люди в России еще есть, но политически и экономически этот год для Путина такой же катастрофический, как чисто военный. И потому приходится отсутствие реальных успехов замещать каким-нибудь шоу и танцами с бубном. Как "присоединил" Запорожье с Херсоном после харьковского унижения и объявления мобилизации.

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Зима стала еще неприятнее. Да, мы всю зиму держали оборону и отбивались от ракетных атак. Но Украина: а) не замерзла; б) не погрузилась в тьму; в) ничего существенного не потеряла территориально. Зато усилила ПВО, адаптировала энергетику к действиям России, получила гарантию поступления многих сотен единиц современной тяжелой смертоносной техники.

На фоне всего этого легитимность Путина и среди элит, и в обществе размывается. Его это всегда триггерило, и поэтому ему нужно что-то делать.

Легитимность Путина и среди элит, и в обществе размывается

Поэтому мы увидим шоу, где Путин будет пытаться выглядеть великим геостратегом, "собирателем земель", "защитником православия и русского народа". И будут ситуативными решениями для внутреннего потребителя закладывать дополнительные долгосрочные проблемы для России. Сводя легитимность русских границ и русской государственности к нулю.

Даст ли какое-либо движение России доступ к дополнительному человеческому, экономическому, техническому ресурсу? Не особо. Абхазию или Осетию смешно обсуждать, потому что они и так вовлечены в войне как склады с пушечным мясом (которого не очень много). Белорусь может быть разве что временно (и с непонятной мотивацией) заменить мобилизацию внутри РФ. Потому что почти всю технику РФ из Беларуси уже вытащила.

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И так, даже если он аннексирует РБ (де-юре в той или иной форме, хотя это и маловероятно) – это не значит, что "на следующий день" начнется наступление оттуда. Ибо наступают не границы, а силы и средства. А сил и средств, чтобы наступать из Беларуси или северных пограничных регионов, РФ пока нет.

Что же делать? Не паниковать и не строить теории о том, как может вести себя конченое создание, чтобы год войны выглядел не так позорно.

Просто не игнорируйте воздушные тревоги 21-24 числа. Да и в другие дни не игнорируйте. Вот чего от россиян можно ожидать гарантированно – так это желание убить как можно больше людей. В этом они стабильны. Но ничего важно нового они сделать уже не могут. Только давить количеством. Пока есть еще возможность. Но и это преодолеем.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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