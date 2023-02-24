Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Что придумал Путин к годовщине войны?
OPINION

Что придумал Путин к годовщине войны?

Юрий Богданов
24 февраля, 2023 пятница
08:02
Мнение

21 февраля Путин обращается к депутатам. 22 февраля какой-то митинг – концерт. А еще он встречается с "президентами" РБ, Абхазии и Южной Осетии

Конечно, есть об "он объявит Украине войну". Очень много о провозглашении "восстановления СССР", поглощении Абхазии и Южной Осетии. А может, и Беларуси. А может – очень фантастически – субъектами "союзного государства" станут и ДНР с ЛНР. И такое читал. Под это подтягивается какая-нибудь доказательная база. Вроде бы тогда начнется "общая защита" оккупированной части "союзного государства", вторая волна мобилизации в РФ, наконец-то сателлит РФ в виде РБ вступит в войну. А также могущественные Абхазия и Осетия.

Не очень понимаю логику сообщений о ЛДНР, потому что они уже объявлены регионами непосредственно России. А вот какие-либо юридические танцы с другими перечисленными субъектами исключать нельзя.

Только знаете, как мы должны к этому относиться? Никак. Нам надо плевать. Даже на потенциальное объявление войны. Почему?

Читайте также: Россия — действительно отдельный мир?

Давайте о том, почему именно Путин вынужден что-то медийно и политически придумывать на эти дни. А действительно, — почему? Зачем ему все эти пляски? Речи? Митинги? Пафосные активности?

Ибо год войны. Год "специальной военной операции". В которой Россия не добилась ничего существенного. Ничего существенного по сравнению с затраченными ресурсами, потенциальным ущербом и падением авторитета.

Под Киевом проиграли. Под Черниговом проиграли. Сумы, Харьков, Николаев – проиграли. До Одессы даже не дошли. Херсон потеряли. Даже Донецкую область через год не смогли оккупировать. Среди "побед" - временный коридор в Крым, разрушенные города и убитые десятки тысяч военных и гражданских

Под Киевом проиграли. Под Черниговом проиграли. Сумы, Харьков, Николаев – проиграли. До Одессы даже не дошли. Херсон потеряли. Даже Донецкую область через год не смогли оккупировать. Среди "побед" - временный коридор в Крым, разрушенные города и убитые десятки тысяч военных и гражданских. 

Да, пыл воевать, ресурсы и люди в России еще есть, но политически и экономически этот год для Путина такой же катастрофический, как чисто военный. И потому приходится отсутствие реальных успехов замещать каким-нибудь шоу и танцами с бубном. Как "присоединил" Запорожье с Херсоном после харьковского унижения и объявления мобилизации.

Читайте также: Враг готовит масштабную воздушную атаку

Зима стала еще неприятнее. Да, мы всю зиму держали оборону и отбивались от ракетных атак. Но Украина: а) не замерзла; б) не погрузилась в тьму; в) ничего существенного не потеряла территориально. Зато усилила ПВО, адаптировала энергетику к действиям России, получила гарантию поступления многих сотен единиц современной тяжелой смертоносной техники.

На фоне всего этого легитимность Путина и среди элит, и в обществе размывается. Его это всегда триггерило, и поэтому ему нужно что-то делать.

Легитимность Путина и среди элит, и в обществе размывается

Поэтому мы увидим шоу, где Путин будет пытаться выглядеть великим геостратегом, "собирателем земель", "защитником православия и русского народа". И будут ситуативными решениями для внутреннего потребителя закладывать дополнительные долгосрочные проблемы для России. Сводя легитимность русских границ и русской государственности к нулю.

Даст ли какое-либо движение России доступ к дополнительному человеческому, экономическому, техническому ресурсу? Не особо. Абхазию или Осетию смешно обсуждать, потому что они и так вовлечены в войне как склады с пушечным мясом (которого не очень много). Белорусь может быть разве что временно (и с непонятной мотивацией) заменить мобилизацию внутри РФ. Потому что почти всю технику РФ из Беларуси уже вытащила.

Читайте также: Почему мне кажется, что НАТО таки придется воевать

И так, даже если он аннексирует РБ (де-юре в той или иной форме, хотя это и маловероятно) – это не значит, что "на следующий день" начнется наступление оттуда. Ибо наступают не границы, а силы и средства. А сил и средств, чтобы наступать из Беларуси или северных пограничных регионов, РФ пока нет.

Что же делать? Не паниковать и не строить теории о том, как может вести себя конченое создание, чтобы год войны выглядел не так позорно.

Просто не игнорируйте воздушные тревоги 21-24 числа. Да и в другие дни не игнорируйте. Вот чего от россиян можно ожидать гарантированно – так это желание убить как можно больше людей. В этом они стабильны. Но ничего важно нового они сделать уже не могут. Только давить количеством. Пока есть еще возможность. Но и это преодолеем.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Владимир Путин
война с Россией
Победа Украины
Читайте также:
Володимир Путін
22 февраля, 2023 среда
Российское население изменило отношение к войне в Украине, - Центр нацсопротивления
окупанти
23 февраля, 2023 четверг
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
Китай
23 февраля, 2023 четверг
Китай заявил, что предоставленное США Украине оружие контрабандой попадает в Европу, украинский МИД отреагировал
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.23
    Покупка 39.23
    Продажа 39.89
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 февраля
10:03
OPINION
Почему Зеленский прячет Татарова от Байдена
09:59
В результате массированного обстрела РФ пограничники Харьковщины за прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 8 человек
09:57
Великобритания обнародовала новый пакет санкций против РФ: в списке руководители Газпрома и Аэрофлота и граждане, связанные с Росатомом
09:54
Эксклюзив
Освобождение всех территорий Украины не гарантирует окончание войны с РФ, - Згурец
09:38
У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая по войне России в Украине: могут остановиться на первом пункте
09:37
В воздушных силах предупредили, что 24 февраля могут быть "сюрпризы" от РФ
09:33
В Донецкой области за сутки россияне убили двух мирных жителей, семерых ранили
09:22
Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной
09:08
Новая Зеландия ввела санкции против 87 российских политиков и военных
08:44
За сутки россияне 73 раза атаковали Херсонщину: есть погибший, повреждена критическая инфраструктура и дома
08:42
За год войны Россия потеряла в Украине более 146 тыс. солдат, 3363 танка и 474 РСЗО
08:31
Залужный: Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали
08:15
"Мы стоим ровно один год и до сих пор знаем: за каждое завтра нужно бороться": Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России
08:09
Мы должны придерживаться баланса, пока отправим танки, - Боррель об истребителях для Украины
07:54
ООН: только 12% украинских беженцев или внутренне перемещенных лиц планируют вернуться домой в течение следующих 3 месяцев
07:51
Россияне ночью обстреляли Никопольщину: повреждены дома, магазины и кафе
07:21
война с Россией Ирпень
Это был год боли, горя, веры и единства. Это год нашей несокрушимости, - Зеленский о годовщине полномасштабного вторжения РФ
07:03
ВСУ отразили 100 атак россиян на 5 направлениях, а враг скрыто мобилизует мужчин с Кавказа, - Генштаб
06:59
Патриарх Кирилл
Австралия предоставит Украине беспилотники и вводит санкции против россиян, организаций РФ и патриарха Кирилла
06:33
Высшие органы ЕС запретили чиновникам пользоваться TikTok из соображений безопасности
06:19
ISW объяснил, для чего Кремль создает условия для провокаций на границе Черниговщины и в Молдове
05:55
Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала
05:46
Сунак планирует призвать G7 поставить Украине оружие большой дальности
05:26
Страны утвердили четкие пункты формулы мира Зеленского, а также разрушили несколько мифов, - Кулеба о важности документа
04:45
Лига конференций: результаты всех матчей 1/16 финала
04:32
ВСУ ликвидировали еще двух российских капитанов, – офицер Штефан
04:02
Россия не может изгнать работников ЗАЭС, отказывающихся от контракта с Росатомом, - Центр нацсопротивления
03:43
Китай обнародовал позицию по поводу войны в Украине
02:59
Лига Европы: с кем "Шахтер" может сыграть в 1/8 финала
02:23
За день морские пехотинцы уничтожили 19 россиян и БМП
01:59
Инфографика
Украина поднялась на 2 позиции в рейтинге УЕФА и сохранила две команды в Лиге чемпионов
01:47
Украина является частью европейской семьи, будем поддерживать ее до победы, – заявление Совета ЕС
01:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 февраля
01:01
Новый пакет помощи Украине от США будет на сумму $2 млрд, – СМИ
00:53
Обновлено
"Шахтер" в серии пенальти победил "Ренн" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
00:35
Время переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной еще не наступило, – Шольц
00:19
В Херсоне 600 домов остались без отопления в результате российского удара, - Зеленский
00:16
Виктория Нуланд
США готовы к переговорам с РФ только на базе украинской "формулы мира", - Нуланд
00:10
"Ман Юнайтед" выбил "Барселону" из Лиги Европы
2023, четверг
23 февраля
23:55
Элтон Джон
Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медицинское оборудование
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV