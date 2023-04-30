Попытки президента Франции Эммануэля Макрона, во время своего визита в Китай провозгласить разделение североатлантической безопасности на американскую и европейскую, и попытка вновь вернуться к вопросу создания некоего европейского дублирования НАТО, якобы для лучшей обороны Европейского континента, является декларацией объявления руководящей роли Франции в Европе. , не имея для этого достаточных оснований.

После возвращения Макрона из Пекина начала реализоваться "европейская стратегическая автономия", озвученная им в Китайской Народной Республике. И по странному стечению обстоятельств Европейский парламент проголосовал за создание новых сил численностью 5 тысяч военнослужащих. Такие европейские силы быстрого развертывания.

Возможно, Макрон и его единомышленники в Европе до конца не понимают, какими негативными последствиями подобные инициативы могут обернуться для Франции и всего европейского континента. Однако если все это будет продолжаться и дальше, то он, Олаф Шольц, Виктор Орбан и еще несколько других подобных лидеров европейских стран просто окажутся в стороне гарантий Соединенных Штатов для европейской безопасности. Получив при этом ярлык ненадежных союзников Америки. Китайский визит Эммануэля Макрона и его последующие комментарии лишь усугубляют подозрение в этих странах, элиты которых начали мыслить не совсем реалистично.

Если все это будет продолжаться, то он, Олаф Шольц, Виктор Орбан и еще несколько других подобных лидеров европейских стран просто окажутся в стороне гарантий Соединенных Штатов для европейской безопасности

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Ненадежность этих союзников в Европе не может устраивать Вашингтон, и если в Париже и дальше будут делать геополитические реверансы в сторону Москвы, то очевидно, что американцы могут приблизиться к реализации идеи создания нового оборонного альянса в Европе. Некоего европейского соответствия AUKUS, трехстороннего оборонного пакта, основанного Австралией, Великобританией и США.

В такой AUKUS северного полушария – Оборонного блока Северной Европы (Defensive bloc of Northern Europe – DBNE) могли бы войти Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Словакия, Румыния, Чехия, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада.

Поскольку, как показал весь предыдущий опыт оборонного сотрудничества США с Европой, восточноевропейцы и скандинавы оказались куда гораздо благодарнее американцам за предоставление оборонительного зонтика, чем другие страны Европейского континента, ставшие членами НАТО.

В такой AUKUS северного полушария – Оборонного блока Северной Европы (Defensive bloc of Northern Europe – DBNE) могли бы войти Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Словакия, Румыния, Чехия, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада

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Иллюзии Макрона относительно создания европейской "бумажной армии" особенно опасны во время российско-украинской войны, когда на карту поставлена европейская безопасность. Похоже, что во Франции за все время членства в НАТО так и не удалось усвоить, что прежде всего Соединенные Штаты гарант мира в Европе. Поэтому, провоцируя своими действиями США на создание Оборонного блока Северной Европы (DBNE), французский президент, в какой-то критический момент может узнать, что Америка и Великобритания будут менее готовы прийти им на помощь.

Эмманюэль Макрон, пытаясь играть в свою особую игру, заигрывая с Китаем и Россией, и мечтая о какой-то новой армии ЕС, фактически этим подрывает оборонительные перспективы Европы. Ведь наличие "армии ЕС" как альтернативы НАТО это именно то, что нужно Путину. Это может подтолкнуть тирана к более жесткому давлению на Евросоюз.

Пытаясь нейтрализовать американское влияние на политику Европы, французский президент готов ослабить оборонные возможности ЕС. Ведь совершенно бессмысленно пытаться сравниться с военной силой Америки, провоцируя этим оставить Европу один на один с Российской Федерацией. В Евросоюзе и без этого часто прослеживается внутренний паралич при принятии необходимых решений, и маловероятно, если бы их "армия" была готова сама ответить на внешние вызовы.

Похоже, Макрон начал чувствовать себя новейшим Наполеоном, который чувствует в себе силы изменить если не мир, то по крайней мере Европу. Однако нельзя допустить того, чтобы политический класс одной из европейских стран, пытаясь играть в сверхдержаву, уничтожил наработанную коллективными усилиями прошлых десятилетий европейскую безопасность.

Похоже, Макрон начал чувствовать себя новейшим Наполеоном, который чувствует в себе силы изменить если не мир, то по крайней мере Европу. Однако нельзя допустить того, чтобы политический класс одной из европейских стран, пытаясь играть в сверхдержаву, уничтожил наработанную коллективными усилиями прошлых десятилетий европейскую безопасность.

Кроме того, в связи с формированием "армии ЕС" в противовес НАТО, игнорируются также возможные противоречия внутри самого НАТО, а именно между Западной и Восточной Европой, рискующими расколоть Североатлантический альянс. Ведь в Польше и государствах Балтии отлично помнят, что такое российская оккупация. И не имеют никакого желания, по недальновидности кого-то в ЕС, повторять свой прошлый горький опыт.

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Имея жалкие оборонные бюджеты, Франция, Германия и другие страны, входившие в Североатлантический альянс во время холодной войны, находились под защитой Америки. Эта ситуация не очень изменилась и по сей день. Теперь же, оказывается, у них появились какие-то собственные стратегические цели, входящие в противоречие с американскими.

Французские политики всегда неоднозначно относились к НАТО, членство США в котором жизненно важно. Возможно, стоит прекратить тратить время на фиктивную "армию ЕС" и создать европейскую коалицию, желающую изгнать жестоких российских захватчиков из суверенного европейского государства Украины, границы, суверенитет и независимость которой США, Великобритания и Россия подтвердили в Будапештском меморандуме4.

Представьте себе на минуту ситуацию, когда Россия вдруг вторгается в одну из стран ЕС. Затаив дыхание все европейцы ждут, каким будет ответ "армии Европы". На следующий день они получают срочное объявление: "Мы воспринимаем это с большой обеспокоенностью, свобода Европы находится под угрозой. Мы связались с нашими членами и назначили встречу на первый день следующего месяца".

Ведь, несмотря на всю свою экономическую мощь, без Америки Европа в сфере безопасности является "бумажным тигром". НАТО с огромными вооруженными силами США препятствует Путину атаковать Восточную и Западную Европу. И если Макрон считает, что время НАТО уже истекло, то что могло быть дальше с Европой, если бы Соединенные Штаты неожиданно решили, что для них уже нет смысла продолжать финансировать львиную долю европейской стабильности.

Несмотря на всю свою экономическую мощь, без Америки Европа в сфере безопасности является "бумажным тигром". НАТО с огромными вооруженными силами США препятствует Путину атаковать Восточную и Западную Европу

Евросоюз и так уже сделал много стратегически неверных шагов. Сначала проигнорировав вторжение России в украинский Крым и Донбасс, а затем годами финансируя россиян, покупая у них газ и нефть. Теперь, подрывая силу НАТО, можно легко сделать войну Российской Федерации с Европой неизбежной.

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Трудно смотреть на то, как политики столь высокого ранга начинают играть в оловянных солдатиков. Они верят в это до тех пор, пока не придется взять на себя ответственность и заплатить по счетам. Потребовались годы и большие усилия США, чтобы НАТО заработало. А ввиду того, что брюссельские технократы любят вмешиваться во что угодно, и где угодно, пройдут годы, прежде чем идея "армии Европы" хоть немного начала бы приближаться к какой-то реальности, если это вообще может произойти.

Очевидно, что для Макрона военная эффективность и отсутствие силы у такой "армии" не имеет значения. Дело в том, что если ЕС должен стать единым государством (фактически франко-германской дуополией), тогда он должен иметь атрибуты государства, включая общую валюту, свободное передвижение, центральный банк, собственную фалангу послов (параллельно с входящими в него послами отдельных стран). ) и, конечно, единую армию.

"Армия Европы" – это сомнительный проект, строящийся вокруг ослабления роли Америки и всего англосакского мира в целом. Поэтому подрыв единства НАТО является небольшой, но важной частью этого плана. В условиях неповоротливой европейской бюрократии война будет уже закончена к тому времени, когда они проведут двадцать встреч и примут какое-то решение. Однако к моменту принятия этого решения они уже будут под контролем иностранного государства.

"Армия Европы" – это сомнительный проект, строящийся вокруг ослабления роли Америки и всего англосакского мира в целом. Поэтому подрыв единства НАТО является небольшой, но важной частью этого плана

То, что в ЕС пытаются подорвать единство стран-членов НАТО, является очень тревожным симптомом. Поскольку Макрон и его сторонники в Европе этим пытаются отрицать роль Соединенных Штатов, как локомотива демократической мировой цивилизации, и хотят подтолкнуть к созданию новой реальности, в которой они играли бы доминирующую роль.

Лидер Франции в угоду конъюнктурным целям способствует продвижению идеи фикс Пекина – формированию нового мирового порядка вокруг Китая. Это ошибочное решение, способное привести к цепной реакции потрясений, поскольку "замакронение" европейской политики явно провоцирует раскол и раздел Европы, и это, безусловно, играет только на руку Москве.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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