Что показали события 7 октября в Израиле и какие последствия будут иметь для Украины и мира: объяснение Данилова

Об этом Данилов написал в Фейсбуке.

"Ненаказанное зло – это зло, сила которого будет постоянно расти вместе с его наглостью. Враг, которого не уничтожили, расценит это как слабость и обязательно вернется. Террористическая атака на Израиль 7 октября не была случайностью, она стала логическим продолжением войны, объявленной авторитаризмом системе, созданной Западом, ее правилам и ценностям", – пишет он.

Данилов подчеркнул, что трагедия Израиля помогает миру понять, с чем он столкнулся, и по-новому оценить роль и значение Украины в ее борьбе против России: "То, что раньше могло казаться как проявление локальной агрессии и регионального конфликта в случае украинской войны, сейчас выглядит как системная попытка переписать принципы мирового существования. Заменить силу права на право сильного, вернуть мир в архаику прошлого.

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По его мнению, война за демократию не ограничивается Украиной, а касается всего мира, как показывают израильские события. Кроме того, время является важным фактором. Секретарь СНБО считает, что Россия, которая из-за своей темноты и дикости стала лидером стран, стремящихся к авторитарному реваншу, должна быть наказана и потерпеть поражение, которое бы отпугивало других желающих бросить вызов демократии.

"Глобальная ось зла" сформирована и вынуждена проявиться. Промедление, нерешительность, неправильно понятое миротворчество и, как следствие, полурешения и полумеры, создающие все необходимые условия для расползания агрессии и насилия, умножают мировое зло", – пишет Данилов и добавляет, что события 7 октября должны быть катализатором для ускорения принятия решений о предоставление Украине ресурсов, необходимых для победы, иначе войны и искусственно разгоревшиеся конфликты будут распространяться, пока мир не окажется в хаосе Третьей мировой.

Ставится четкая и понятная цель усилий Запада – кто враг, какая опасность от него и чего стоит борьба. Борьба не ради защиты одной страны, которой можно жертвовать при обстоятельствах, а борьба за собственное выживание Запада как поддающегося вызову объекта, заключает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАСа заявили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАС объяснил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты".

Иранский аятолла Али Хаменеи сказал , что операцию по атаке на Израиль палестинцы совершили сами и без всякой помощи и перевел вину на сионистов.