Что подготовить на случай отключения воды, газа и электричества. Объясняет основательница инициативы по информационной гигиене Мороз

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Первый аспект – тепло, нужно выявить, где ваша квартира его теряет. У меня были слабые места – окна, поэтому первое решение – купить термозащитные пленки и заклеить окна. Также нужно отрегулировать окна, чтобы не продувались щели. Следующий момент – важно понять, как обогревать квартиру или комнату, если не будет ни тепла, ни света. И тут после долгих консультаций я нашла газовый обогреватель, но надо подчеркнуть, что газовые обогреватели есть разные, поэтому нужно выбирать модель безопасную для квартиры и консультироваться с экспертами. Нужно помнить, что любой газовый обогреватель нуждается в проветривании", - отметила основательница инициативы по информационной гигиене.



Оксана Мороз отметила: чтобы согреться, помогут электроодеяла и электропростыни, если есть свет и отсутствует тепло. Также нужно уделить внимание одежде: термобелье, теплая обувь и химические грелки, которые можно вложить в обувь. Относительно света следует запастись фонариками и свечами, а для обеспечения работы компьютера и гаджетов можно бюджетно выбрать вариант с павербанками (переносное зарядное устройство, – ред.).



"Еще один вектор – вода и пища. Я сделала запас технической воды, более 100 литров, есть хорошие компактные пластиковые бочки, которые не занимают много места и их можно поставить на балконе. И, конечно, бутылки с питьевой водой и бутылочные запасы воды, которые расставлены по всей квартире на всякий случай. По еде очень просто – должно быть то, на чем готовить, и то, что употреблять. Здесь два сценария: если будет возможность готовить, то преимущественно это крупы, макароны, консервы, которые можно быстро приготовить. В случае отсутствия возможности приготовить еду - сублимированная еда и туристическая горелка с запасом к ней газовых баллонов. Также я еще купила сухой спирт. А из психологических моментов я еще запаслась кофе и шоколадом, что поможет ментальному здоровью и немного успокоит" , – объяснила Мороз.



Госпожа Оксана добавила: если у вас есть домашние любимцы, автомобиль, то тоже заранее следует о них позаботиться. Также необходимо подготовить запасы необходимых лекарств для вас и членов вашей семьи. Это все поможет жить в относительном комфорте во время возможных перебоев со светом, водой и теплом.

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