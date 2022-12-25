План войны Путина на 2023 год: оборона коридора в Крым, наступление новыми 20 дивизиями, совершенствование управления артиллерией и авиацией, беспилотники в каждое отделение.

Речи президента РФ Путина и министра обороны Шойгу на коллегии МО РФ формируют план войны РФ на 2023 год, я собрал для анализа ключевые тезисы из двух выступлений в один текст.

Итак, каков этот план судя по заявлениям военно-политического руководства РФ, и какие выводы:

1. Численность армии увеличивается до 1,5 миллиона человек, количество контрактников до 695 тысяч

Штатная численность МО РФ составляла 2,1 миллиона человек, в том числе военнослужащих – 1,1 миллиона человек. Увеличение численности не означает, что РФ планирует проводить дополнительную мобилизацию — это означает, вероятно, что в состав ВС РФ отнесут всех мобилизованных 300 тысяч россиян, и, очевидно, около 100 тысяч мобилизованных на оккупированных территориях в составе 1-го и 2-го армейских корпусов "ЛДНР".

Увеличение ВС на 500 тысяч человек полностью направлено на увеличение боевого состава сухопутных войск. До начала вторжения сухопутные, воздушно-десантные войска и морская пехота составляли суммарно до 500 тысяч человек, то есть увеличение численности наземных сил планируется в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Численность профессиональных контрактников, составлявшая в 2021 году около 405 тысяч человек, планируется довести в 2022 году до 521 тысячи человек, а в течение 2023 года — до 695 тысяч человек.

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2. Развертывание 20 новых дивизий наземных сил для содержания Крымского коридора и войны против Украины

"Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии;

Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад;

Дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии;

сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также — артиллерийские бригады большой мощности;

На базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты".

Приоритетом РФ определено содержание коридора из РФ в Крым через Запорожскую и Херсонскую области, там планируется создание новых дивизий.

Самые боеспособные бригады десантников, морской пехоты, мотострелковые будут развернуты в дивизии, то есть там, где есть боеспособные командные кадры. Если исходить из действующих штатов, россияне планируют развернуть до 100 новых батальонных тактических групп, причем применение должно быть упорядочено в составе своих дивизий. Очевидно, часть мобилизованных в РФ будет направлена на комплектование именно этих новых соединений.

Тактику артиллерийского наступления и контрбатарейной борьбы планируется усовершенствовать в результате создания артиллерийских дивизий.

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3. Борьба за господство в воздухе

Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержат смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов;

Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

Для улучшения взаимодействия с наземными силами, непосредственной поддержки войск, подавления системы ПВО ВСУ россияне придают каждой общевойсковой армии в Украине по отдельной авиационной дивизии, и в каждой из этих дивизий создают полк ударной авиации, судя по штату из бомбардировщиков типа Су-24 и Су- 34.

Судя по плану ввести в строй три стратегических ракетоносца типа Ту-160, также планируется увеличение производства крылатых ракет воздушного базирования для ударов по Украине.

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4. Резкое насыщение войск беспилотниками до уровня пехотного отделения, сетецентрическая война

"Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. · Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени.

Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и командирами. Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую из беспилотников, должна быть у каждого бойца. К этому нужно идти, к этому нужно стремиться".

Российское командование осознало ключевое значение беспилотников для ситуационной осведомленности и планирует ввести изменения в организационно-штатной структуре и резко увеличить численность дронов, начиная с наименьшего подразделения — отделения. В настоящее время штатные подразделения БПЛА в ВС РФ созданы исключительно на уровне бригады-полка.

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5. Поднятие призывного возраста до 21 года и повышение боеспособности призывников

Опыт войны показал полную небоеспособность 18-летних юношей в рядах ВС РФ. В настоящее время в ВС РФ около 270 тысяч призывников ежегодно. Таким образом, цель – получить для армии более самостоятельных и ответственных призывников с опытом работы и после обучения, поскольку именно призывники являются основным источником вербовки ВС РФ контрактников.

6. На территории Западного военного округа создаются Ленинградский и Московский военные округа

Цель развертывания Ленинградского военного округа – усиление угрозы на направлении Балтии и Финляндии.

Цель создания Московского округа – управление стратегическими резервами ВС РФ и частями центрального подчинения, которые сконцентрированы в центральной России.

Западный военный округ, таким образом, будет полностью сосредоточен на ведении боевых действий против Украины и контроле Беларуси.

6. Усиление боеспособности боевой техники

Разворачиваются три новых ремонтных завода и дополнительные ремонтные подразделения в войсках.

Выводы:

Россия в 2023 году планирует:

1. Закрепиться на захваченных территориях, в первую очередь, в коридоре в Крым.

2. Подготовить масштабную наступательную операцию по всем наземным направлениям, создав численное преимущество и расширив линию фронта.

3. Успех в наземной войне планируется достичь путем качественных изменений в тех сферах, где россияне уступают украинцам: изменения организации и управления, тесное взаимодействие войск на земле и в воздухе, достижение лучшей координации между средствами разведки и средствами поражения, усиление ситуационной осведомленности.

4. Россия осознает преимущество украинцев в боеспособности, поэтому пытается ввести качественные изменения в комплектовании войск, чтобы обеспечить более высокое качество мобилизационных резервов.

5. Россия готовится к долговременной войне, никаких признаков политического решения и мира не просматривается.

Относительно реалистичности:

В полном объеме выполнить поставленные задачи РФ не сможет, поскольку ограничений в кадрах и промышленных возможностях, нового вооружения даже для восстановления потерь не хватает. Новые части будут создаваться на старой технике из баз хранения, которой тоже не хватает, полной укомплектованности не будет.

Никакие сети управления типа Старлинк Россия создать не способна, поскольку не имеет сотен коммуникационных спутников и не способна их разработать и развернуть.

Под такое количество войск нет и командиров, особенно звена взвод — батальон.

Значительного численного преимущества враг над ВСУ не достигнет даже с этими цифрами, но локальное преимущество возможно.

Некоторые выводы из опыта боевых действий враг сделал правильные и определил новые приоритеты своей военной политики, на которые Украине и НАТО придется в новом году системно реагировать.

У Украины и союзников есть все возможности достичь победы в войне и в новых битвах, для этого нужно объективно оценивать вызовы со стороны врага и осуществить собственное оборонное планирование.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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