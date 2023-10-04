Что означает устранение Маккарти для Украины, Запад говорит, что запасы оружия заканчиваются, Россия отступает, но бьет в ответ для срыва контрнаступления. Акценты мировых СМИ 4 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро воскресенья, 4 октября.

Россияне отступают, бьют в ответ для срыва контрнаступления, и интимный взгляд на убийство из-за дронов в войне Украины

Из-за опустошенных полей и разрушенных сел контрнаступление Украины сталкивается с российскими минными полями и российскими солдатами, закопанными в сложную сеть окопов. Но чрезвычайно страшным препятствием для украинских военных является тактика российских войск: уступить территорию, а затем нанести ответный удар, пишет The Times .

Вместо того, чтобы любой ценой удерживать линию окопов перед лицом наступления Украины, говорят эксперты по безопасности, российские командиры применили давнюю военную тактику, известную как "упругая оборона". Чтобы реализовать ее, россияне отступают на вторую линию позиций, поощряя украинские войска к наступлению, а затем наносят ответный удар, когда противоборствующие силы уязвимы – либо во время движения по открытой местности, либо когда они пребывают на недавно брошенной российской позиции. Цель – не дать украинским войскам фактически закрепить позиции и использовать их в качестве базы для дальнейшего продвижения. Это то, что Украина смогла успешно совершить в селе Работино на юге, ее самый большой прорыв за последние недели.

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По мнению украинских чиновников и военных экспертов, такая тактика является лишь одним из нескольких факторов, препятствующих более быстрому прогрессу. Они также ссылаются на использование Москвой плотных минных полей, сетей траншей и танковых заграждений, а также нежелание союзников стран НАТО поставлять передовые истребители и оружие большего радиуса действия в начале войны. Пожалуй, самой страшной проблемой для Украины являются большие запасы артиллерии России, развернутые в течение всей войны, и не в последнюю очередь для отражения начавшегося в июне контрнаступления.

В Украине взрывные самодельные дроны дают интимный взгляд на убийство, пишет The Washington Post . FPV-дроны – быстрые, высокоманевровые и относительно дешевые летательные аппараты, управляемые оператором с гарнитурой, получающей видео с дрона в режиме реального времени – сейчас является самым распространенным ударным дроном в Украине. По словам солдат, они восполняют пробел, образованный нехваткой западных артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, а их способность носить более тяжелую взрывчатку сделала их лучшим инструментом для уничтожения танков в некоторых подразделениях, позволяя пилоту поражать слабые места, такие как двигатели и следы с точностью рапиры.

Война в Украине является первой в мире полномасштабной войной беспилотников, и дроны FPV, впервые использованные в значительном количестве в начале этого года, выводят ее на новый уровень. Хотя управлять ими сложнее, чем другими беспилотниками, сбрасывающими боеприпасы, российские и украинские солдаты мобилизуют их флоты. Камеры FPV создают мрачные изображения, которым суждено стать вирусными: последние незаметные секунды жизни солдат, зажигаемые боевые машины и фокусные кадры, пролетающие в открытые окна. Он записывается на видео с низкой точностью, что напоминает VHS (самый распространенный формат записи видеокассет, – авт.) – и это преимущество, говорят солдаты, поскольку аналоговый сигнал противостоит электронным помехам лучше, чем цифровые каналы. Возможно, это самое важное для асимметричной борьбы Украины с Россией – гораздо большим и лучше вооруженным врагом – беспилотники FPV – это недорогие снаряды. Созданные вручную из материала на несколько сотен долларов, они могут уничтожить оборудование стоимостью в миллион долларов.

Беспилотники FPV являются, пожалуй, самым самодельным оружием в украинской войне, финансируемым краудфандингом. Наполненные составляющими китайского производства они собираются волонтерами или подразделениями самостоятельно. Беспилотники предназначены для уничтожения. Силовые кабели загораются сверху. Взрывчатые вещества закреплены пластиковыми застежками. Пилот, как правило, работает с навигатором, а вторая команда управляет беспилотником наблюдения, чтобы захватить более широкий обзор. По словам экипажей, беспилотники FPV промахиваются чаще, чем попадают, а сбои возникают из-за электронных помех или разрядки батарей. Дроны имеют радиус действия почти 15 км в зависимости от размера полезной нагрузки. По словам экспертов, это революция с точки зрения передачи этой системы точной наводки в руки обычных людей за небольшую долю стоимости уничтоженной цели.

Что означает устранение спикера Кевина Маккарти для помощи Украине и почему Путин стремится к "вечной войне"

Историческое устранение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти добавляет дополнительной неопределенности по поводу перспектив помощи США Украине после того, как поддержка Киева была исключена из недавнего законопроекта о финансировании правительства США, что заставило Джо Байдена полагаться на спикера-республиканца для отдельного соглашения, пишет The Guardian . Во вторник Белый дом заявил, что он уверен, что США в конечном счете окажут больше помощи Украине, независимо от судьбы спикерства Маккарти, но после того, как Маккарти ушел, внимание теперь обращено на взгляды его потенциальных преемников.

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Украинская "табельность" политической группы "Защищаем демократию вместе" оценивала ведущих кандидатов от A до F относительно силы их прошлой поддержки помощи Украине, причем "A" означает сильнейшую поддержку. Конгрессмен Стив Скализ, республиканец № 2 в Палате представителей, в течение длительного времени пользовался преимуществом стать спикером после Маккарти, и получил оценку B, что на шаг выше оценки Маккарти B-минус. Однако крайний правый республиканец Мэтт Гетц, возглавлявший движение по устранению Маккарти и заявивший, что поддержит Скализа, получил F. Председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан и жесткая восходящая звезда Конгресса Байрон Дональдс также получили Fs. Том Эммер, представитель Республиканской палаты представителей Палаты представителей, получил самую высокую оценку – А.А.

Следовательно, взгляды направлены на поиск нового спикера Палаты представителей США, поскольку хаос в Вашингтоне ставит под угрозу дальнейшую помощь США Украине. Следующий спикер может отменить предоставление дополнительной помощи Украине до того, как предложение дойдет до Палаты представителей. И если некоторые возможные преемники Маккарти категорически выступают за помощь Киеву, другие категорически против.

Ожидается, что поиски нового спикера будут продолжаться три дня, но накануне во вторник спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби предупредил, что если новая помощь не будет одобрена, наличных средств для помощи Украине в борьбе с вторжением президента России Владимира Путина хватит всего на пару месяцев. "Время нам не друг", – сказал Кирби журналистам. Перерыв в финансировании не только повредит Украине на поле боя, но и заставит Путина поверить, что он может нас переждать.

Лидеры Сената, незначительно контролируемого демократами, пообещали в ближайшие недели рассмотреть законодательство, чтобы обеспечить постоянную безопасность США и экономическую поддержку Украины. Накануне Байден провел телефонный разговор с лидерами стран-союзников, ЕС и военного альянса НАТО по поводу продолжения скоординированной поддержки Украины на фоне беспокойства тем, что поддержка военных усилий Киева против России угасает.

Когда западные люди говорят о том, что конфликт в Украине становится "вечной войной", они склонны подразумевать это как нечто плохое. Однако для российского президента Владимира Путина это, скорее всего, цель. В его глазах это не столько борьба с Украиной, сколько глобальная борьба с Западом, в которой Украина является одним полем битвы, пусть и особо кровавым и очевидным, пишет CNN .

Мы не можем знать, действительно ли Путин верит, что Россия может вытянуть какую-то победу из его украинского поражения, или просто чувствует, что у него нет альтернативы, кроме как надеяться, что он сможет пережить своих врагов. Однако, с его точки зрения, разговоры о "вечной войне" имеют для него одно последнее преимущество – они деморализуют его врагов.

В конце концов одно дело представить украинскую военную победу благодаря решительности ее солдат и преимуществу западной техники. Но между этим и продолжительным миром существует настоящая пропасть. Даже если каждого русского солдата вытолкнуть из Украины – что требует определенных усилий – это просто переместит линию фронта к государственной границе. Россия все еще сможет восстанавливать свои силы, запускать беспилотники и ракеты по украинским городам и делать все возможное, чтобы препятствовать восстановлению. Как отмечает автор, ни одна война не длится вечно, но мир все еще далеко за горизонтом.

Западные союзники говорят, что у них заканчиваются боеприпасы, а лидеры США и НАТО обещают поддерживать Украину

Великобритания и НАТО предупредили, что у западных военных государств заканчиваются боеприпасы, чтобы дать Украине защиту от полномасштабного вторжения России, сообщает BBC . Адмирал Роб Бауэр, высший военный чиновник НАТО, заявил на Варшавском форуме безопасности, что теперь видно дно. Он сказал, что правительства и производители оборонной техники теперь должны наращивать производство гораздо более быстрыми темпами.

Украина выпускает тысячи снарядов каждый день, и большинство сейчас поступает из НАТО. Адмирал, возглавляющий Военный комитет НАТО, сказал, что десятилетия недостаточных инвестиций означают, что страны НАТО начали поставлять Украине оружие, а их склады боеприпасов уже наполовину заполнены или даже еще более пустые.

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Как говорится в статье, сложность состоит в том, что, несмотря на попытки нарастить производство, Украина использует боеприпасы быстрее, чем западные государства могут их заменить. Страны НАТО и ЕС согласовали разные планы обмена опытом, согласование совместных контрактов с производителями оборонной продукции, субсидирование производства насколько это возможно. Но, похоже, они все еще пытаются удовлетворить эту потребность. Аналитики говорят, что, напротив, Россия, кажется, гораздо более способна настроить свою экономику военного времени на пополнение собственных запасов.

Вместе с тем, президент США Байден сказал своим коллегам в ряде стран-союзников, что он по-прежнему уверен в том, что Конгресс одобрит военную и гуманитарную помощь для Украины "столько, сколько потребуется", вопреки оппозиции некоторых республиканцев, которые заблокировали финансирование в минувшие выходные, пишет The Times . Во время встречи во вторник утром Байден пообщался с премьер-министрами Канады, Италии, Японии и Великобритании, а также президентами Польши и Румынии. К призыву присоединились канцлер Германии и министр иностранных дел Франции, а также лидеры Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

Звонок с иностранными лидерами был попыткой Байдена ослабить беспокойство по поводу того, что поддержка Украины США пошатнулась после принятия законопроекта о краткосрочных расходах. В тексте звонка из офиса британского премьер-министра Риши Сунака сказано, что тот поблагодарил президента Байдена за созыв звонка и за его и Соединенных Штатов лидерство в поддержке Украины. В кратком изложении звонка от немецких официальных лиц говорится, что переговоры сосредотачивались на твердом убеждении всех участников поддерживать Украину.

В то же время, побывав на передовой, журналисты CNN говорят , что в нынешней борьбе украинских бойцов против россиян Украина сильно зависит от международной военной поддержки – особенно от оборудования, поступающего из Соединенных Штатов – и не только от дорогих танков, бронетехники и высокотехнологичных ракет, но и от стрелкового оружия, таких как автоматы и пулеметы. Это также показывает, почему решение Конгресса США принять законопроект о временном финансировании, чтобы предотвратить остановку работы правительства без дополнительного финансирования для Украины, вызвало тревогу от Киева вплоть до линии фронта.

Президент США Джо Байден поспешил заверить Украину и союзников, что поддержка США непреклонна, и призвал Конгресс выполнить обязательство провести отдельное голосование по финансированию Украины. Но ущерб был нанесен: ссора в Вашингтоне стала тревожным звоночком для украинцев, указывая на то, что поддержка Америки может измениться вместе с политическими ветрами в округе Колумбия. На востоке Украины, где украинские солдаты ведут контрнаступление против российских войск с помощью американского оружия, такой сценарий непонятен.