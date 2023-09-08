Что ожидать от ЧВК Вагнера после смерти Пригожина: история взлета и падения бизнес-империи "повара Путина"

Эспрессо объяснит, как возник ЧВК "Вагнер", почему они стали неугодными Кремлю и чем занимаются после потери своего лидера.

О чем в тексте:

Кто такие ЧВК "Вагнер"

Почему возник конфликт между ЧВК "Вагнер" и руководством РФ

Как разворачивалось восстание вагнеровцев

Почему смерть Пригожина была ожидаемой

Чем занимается ЧВК Вагнера после смерти Пригожина

Что ожидать от ЧВК "Вагнер" в будущем

Кто такие ЧВК "Вагнер"

Фото: kanaldom.tv

В СМИ эта организация имеет несколько популярных имен: Частная военная компания Вагнера (ЧВК "Вагнер" или ЧВК Вагнера), "Группа Вагнера", "вагнеровцы", "музыканты", ЧВК "Лига", "наемники Пригожина" и ряд других прозвищ. Название "Вагнер" происходит от позывного российского офицера спецназа ГУР РФ Дмитрия Уткина. Он был основателем этой военной компании. Уткин не скрывал свой интерес к истории Третьего рейха, поэтому возможно, что отсюда и его позывной в честь немецкого композитора-мистика Вильгельма-Рихарда Вагнера, творившего в 19 веке.

Это военное вооруженное формирование наполняют российские и иностранные наемники, часто осужденные преступники или экс-военные. Ряд стран признали вагнеровцев международной преступной и террористической организацией из-за многочисленных преступлений против гражданского населения в нескольких странах мира, в том числе и в Украине.

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ЧВК "Вагнер" возник десять лет назад на основе так называемого "Славянского корпуса", созданного для неофициальной защиты российских интересов в Сирии. "Славянский корпус" был экспериментальной частной военной компанией нового типа, которой, кстати, тоже занимался Дмитрий Уткин. Однако потерпев поражение в Сирии и проанализировав промахи организации, была сформирована новая частная военная компания – Вагнера.

Вагнеровцы активно были задействованы в войне России против Украины еще с 2014 года. В частности, они причастны к сбитию украинского Ил-76 недалеко от Луганска в июне 2014 года, в результате чего погибли 49 человек. Также участвовали в боях за Луганский аэропорт и за Дебальцево. С началом полномасштабной войны России против Украины, вагнеровцы были сосредоточены на Донецком направлении и воевали с ВСУ за Попасную, Соледар и Бахмут. Помимо Украины, ЧВК Вагнера воевали в Сирии, Ливии, Судане, Венесуэле и других странах.

По словам журналистов WSJ, источниками дохода группы являются экспорт суданского золота в Россию, а также алмазы из Центральноафриканской Республики в Объединенные Арабские Эмираты и древесину в Пакистан. Компания генерирует сотни миллионов долларов на своих операциях.

Почему возник конфликт между ЧВК "Вагнер" и руководством РФ

Фото: скриншот

Яблоком раздора между организацией и властями РФ стал амбициозный серый кардинал вагнеровцев – бизнесмен и близкий друг Владимира Путина – Евгений Пригожин. С 2015-2016 года он фактически взял руководящую роль в ЧВК "Вагнер", будучи их главным финансистом и постепенно становясь лицом компании, которую начали ассоциировать именно с бывшим "поваром Путина".

Бенефис его влияния и политического могущества пришелся во время полномасштабной войны России против Украины. Ведь руководство российской армии возлагало большие надежды на вагнеровцев, укомплектованных современным оружием и закаленных боями в разных частях света. Однако с каждым месяцем войны становилось ясно, что ВСУ не дадут наемникам захватить Донецкую область. Несмотря на то, что в пик активности (конец 2022 – начало 2023 годов) ЧВК "Вагнер" насобирал для войны в Украине, по разным оценкам, около 50 тыс. наемников, это не помогло преодолеть сопротивление украинцев. Постепенно у вагнеровцев начали заканчивать боеприписи, в ВСУ – их число начало увеличиваться благодаря помощи иностранных союзников.

Дошло до того, что Евгений Пригожин начал на прямую регулярно критиковать несуразность управления и хищения в российской армии и угрожать ее руководителям – министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Его фраза в видеообращении о выходе вагнеровцев из Бахмута: "Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?" – стала мемом.

В мае-июне градус конфилкта между наемниками и регулярной армией якобы начал спадать, однако уже 23 июня 2023 года Пригожин обвинил военных Министерства обороны России в обстреле тыловых позиций вагнеровцев и пообещал наказать тех, кто это сделал, в том числе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Так начался краткосрочный, но все же медийно яркий мятеж ЧВК "Вагнер" против руководства российской армии.

Как разворачивалось восстание вагнеровцев

Фото: Пригожин

Выступление вагнеровцев, по сути, длилось одни сутки – с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 года. Однако эти 24 часа переписали историю ЧВК "Вагнер" и восприятие миром жесткой руки Кремля над россиянами. Ведь "марш справедливости" на Москву из Ростова-на-Дону через несколько областей России показал, насколько слаба может быть власть в России и как легко она может распастись на вооруженные группировки. Наемники ЧВК Вагнера взяли контроль над военными объектами и центром Ростова-на-Дону. В течение дня соединения вагнеровцев с минимальным сопротивлением прошли Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. В нескольких регионах, в частности, в Москве, был объявлен режим контртеррористической операции. Регулярные войска РФ потеряли самолет-командный пункт Ил-22М с 10 человек на борту и шесть вертолетов.

В этот день в России был полный хаос и не понимание, что будет завтра. Но завтра принесло неожиданную новость, что при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко Евгений Пригожин договорился с властями России о прекращении мятежа, когда подразделения "Группы Вагнера" были всего в 200 км от Москвы.

Уже 27 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Беларусь. Также сообщалось, что участвовавших в мятеже вагнеровцев преследовать не будут из-за их "заслуг" на фронте. Бойцы должны были вернуться в свои лагеря, а желающие могут подписать контракт с Минобороны РФ.

Почему смерть Пригожина была ожидаемой

Фото: коллаж espreso.tv

В течение двух месяцев федеральные власти РФ пытались дистанцироваться от вагнеровцев, постоянно заявляя, что их юридически не существует, а конфликт уже исчерпан. Однако на самом деле под этим скрывалась теневая игра по устранению Пригожина от его влияния.

Когда стало известно, что вагнеровцы пошли на уступки, глава украинской разведки Кирилл Буданов прямо заявил, что теперь ФСБ получила задачу ликвидировать Пригожина. Ведь тот до сих пор представлял непосредственную опасность для власти Путина, которая держится на абсолютном послушании. Поэтому любые "выскочки" рано или поздно "при загадочных" обстоятельствах исчезают. Однако устранение таких крупных фигур из политической шахматной доски возможно только после непосредственного приказа "царя" России – Владимира Путина. Эксперты отмечали, что Путин до последнего сомневался, ликвидировать ли своего друга, или все же дать ему второй шанс.

Но падение самолета 23 августа с руководством ЧВК "Вагнер" (вероятно, сбитый российским ПВО или взорванный заложенной взрывчаткой) дало прямой ответ, что страх Путина перед возможными угрозами со стороны Пригожина был больше, чем его влияние над своим бывшим другом. Однако версия о том, что все это инсценировка с целью фактического исчезновения Пригожина, но его физической перезагрузки где-то в теплых краях, до сих пор присутствует. Поскольку у этой истории есть еще много вопросов, на которые не дано всех ответов.

Интересно, что такая же участь может ожидать экс-заместителя командующего войсками РФ Сергея Суровикина. Он ведь знал о восстании Пригожина, но ничего не сделал. По информации журналистов CNN, генерал Сергей Суровикин имел секретный VIP-статус в частной военной компании Вагнера. Поэтому с июня он был под стражей. В начале сентября его отпустили, хотя теперь у него нет никаких военных перспектив. Поэтому вполне возможно, что однажды Суровкин также исчезнет "при загадочных обстоятельствах".

Чем занимается ЧВК Вагнера после смерти Пригожина

Фото: Воен ТВ/Министерство обороны Беларуси/через REUTERS

Уход вагнеровцев с линии фронта в войне с Украиной, а также смерть их руководства в авиакатастрофе поставила наемников в необычное и даже патовое положение. Руководство РФ пытается перезагрузить структуру с назначением политически согласных режиму лиц на руководящие должности. Пока идет эта внутренняя война, рядовые солдаты могут либо подписать контракт с регулярной армией, либо попытать счастья в Африке (хотя и здесь Минобороны РФ пытается убрать все дела в свои руки), либо заниматься криминалом где-нибудь в своих городах. Последнего больше всего боятся в России, потому что это означает, что могут возникнуть новые мафиозные группировки, неподконтрольные Кремлю. Поэтому, по словам экспертов, может повториться история со злыми 90-ми, когда бывшие афганцы становились физической силой наиболее способных "бизнесменов".

На днях в Подмосковье задержали трех бывших наемников, подозреваемых в похищении людей с целью выкупа. Как отмечают журналисты Радио Свобода, Россией ширится страх, потому что теперь постоянно появляются новые сообщения о "воевавших в Украине подвигах вагнеровцев". Тем более что в Беларуси вагнеровцев становится все меньше. Недавно литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил о "динамическом спаде" численности группы ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

"Они расходятся, переезжают на другие территории, кто-то уезжает в отпуск в Россию или "на отдых" – их перевербовывают в другие военные компании… Здесь совсем другая ситуация, чем три недели назад", – сказал Анушаускас.

А по мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, полное закрытие белорусско-литовской границы теряет актуальность после смерти главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, потому что в рядах наемников "наблюдается какое-то смятение".

Что ожидать от ЧВК "Вагнер" в будущем

Фото: Reuters

Яркого будущего вагнеровцам уж точно не видать. Учитывая, что их имя "запятнано" неповиновением и в головах россиян ассоциируется с оппозиционным мнением, скорее всего нынешнее руководство Кремля будет делать все возможное, чтобы это название исчезло из информационного пространства. Структуру могут быть переформатировать и отдать под контроль Минобороны РФ или ГУР.

Также эксперты считают, что остатки вагнеровцев могут влить в новую мощную частную военную компанию, которая заменит старую.

Речь идет о ЧВК "Редут", который недавно появился и демонстрирует желание заменить "Группу Вагнера".

Интересно, что "Редут" — группировка наемников, непосредственно подчиняющаяся военной разведке РФ. Президент России Владимир Путин предпочел бы "полностью лояльную" ЧВК, которая бы выполняла его задачи. Кроме того, ЧВК "Редут" также полностью зависит от российских государственных учреждений относительно оружия и боеприпасов, что является значительным рычагом влияния. К тому же Редут привлек внимание российских олигархов, которые хотели, чтобы именно "политически угодные" наемники защищали их и их корпорации в России и мире.

Но пока происходят разные теневые процессы, командиры ЧВК Вагнера пытаются действовать по инструкции, которую оставил сам Пригожин на случай своей смерти. В ближайшем будущем должен пройти совет командиров, на котором могут утвердить новым главой группировки Антона Елизарова – командира с позывным "Лотос". Говорят, что сейчас он исполняет обязанности главы ЧВК.

Интересно, что согласно инструкции составленной Пригожином, приближенные к Елизарову командиры получат места в структурах этой бизнес-империи, а также помогут его сыну Павлу "защитить бизнес-активы отца".

Елизаров с 2003 года служил командиром парашютно-десантного взвода. В 2014 году суд вынес ему приговор за мошенничество, его уволили из армии и тогда он вступил в вагнеровцы. Елизаров сражался в Сирии и Ливии, а также был инструктором в ЦАР. Во время полномасштабной войны РФ против Украины командовал штурмом города Соледар. Если его выберут главой ЧВК, удастся ли ему удержать от развала некогда могущественную "Группу Вагнера", пока вопрос открыт.