Что отличает Россию от христианской культуры
В русской тюремной культуре человек оценивается по одному поступку своей жизни, и все остальные поступки не имеют значения
В европейской христианской культуре человек оценивается после смерти по совокупности поступков своей жизни. Грех перекрывается раскаянием и активным исправлением содеянного.
Россия десятилетиями пропагандирует в Украине тюремную культуру, и мы видим, что российские попытки насаждения в Украине тюремного образа мышления были удачными
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В русской тюремной культуре человек оценивается по одному поступку своей жизни, и все остальные поступки не имеют значения. Зашквар является безвозвратным и обратно не откручивается, вся совокупность прошлых и будущих жизненных деяний при этом обнуляется. Эта система представлений коренится в древних дохристианских индоевропейских верованиях, остатки которых можно найти у ромов, например.
Россия десятилетиями пропагандирует в Украине тюремную культуру, и мы видим, что российские попытки насаждения в Украине тюремного образа мышления были удачными.
Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии
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