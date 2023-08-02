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OPINION

Что общего между Нигером и белорусскими вертолетами над Польшей?

Вадим Денисенко
2 августа, 2023 среда
10:01
Мнение Вадим Денисенко

Сейчас россияне будут пытаться сделать две новые точки напряжения в мире: одна на польско-белорусской границе, другая в Нигере

Оба конфликта преследуют одну вещь: отвлечь Запад от Украины, уменьшить поставки оружия и попытаться заставить Запад садиться за стол переговоров.

На этом фоне очень важно заявление США, что появление Вагнера в Польше равно применению 5 статьи НАТО, но это не означает, что после заявления резко уменьшается люфт для россиян.

Причин здесь несколько: россияне будут делать провокации из чужой страны и исходят из той логики, что никакого серьезного военного конфликта не будет. Будут пограничные провокации, поднятие ставок и, как вишенка на торте, обязательные угрозы ядерным оружием.

Пока трудно понять логику Лукашенко, но она, судя по всему, сводится к двум пунктам:

1. Никакой большой войны не будет.

2. Эта ситуация — шанс для него снова стать человеком, которому пожимают руки мировые лидеры. Второй пункт мало реальный, но мы все помним, как Каддафи после изоляции стал лучшим другом Европы, но, правда, потом плохо закончил.

Итак, пока все выглядит так, что мы находимся в начальной точке этого конфликта и самый вероятный сценарий: следующие пару месяцев конфликт будет нарастать. Вероятность серьезных боевых столкновений невелика, но велика угроза игры ядерными мускулами. При этом мы вынуждены будем держать достаточно большие резервы на севере и северо-западе, потому что зеркальное повторение "Шебекино" никто не исключает.

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Что касается Нигера, то эта страна дает почти треть урана от всего потребления ЕС (прежде всего для Франции). Заявление хунты о том, что они останавливают экспорт урана в Европу и подготовка наземной операции Францией (на территории страны есть французская военная база, между прочим), создает довольно сложную ситуацию, прежде всего, для французов. Для Франции ввязаться в войну в Нигере, на фоне того, что соседние Мали и Буркина Фасо заявили, что наземную операцию рассматривают как вторжение на их территорию, может означать вовлечение в серьезный конфликт в большой части Африки.

Что касается россиян, то они смогут там сражаться исключительно силами Вагнера, что является плюсом для нас. Логика Путина в таких конфликтах очень проста: он дает определенную военную помощь и призывает лидера держаться до последнего (логика сработала с Мадуро и Асадом). В конце концов, ему нужно выиграть время и создать поле для поднятия ставок. Теперь многое будет зависеть именно от французской армии и ее готовности к скорейшему разрешению конфликта.

Кратко подводя итог, можем констатировать, что к зерновому соглашению, ЗАЭС и ядерному шантажу Россия добавила две точки для попыток поднятия ставок. Косвенно это говорит о том, что осеннее "окно для переговоров" почти закрыто. Одним из важных моментов будет объявление или не объявление мобилизации под соусом помощи Беларуси. Правда, зеркальный жест должен сделать Лукашенко.

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Но, как бы там ни было, нам нужно готовиться, как минимум, к нескольким очень важным вещам:

– начнется крупная информационная война в странах Запада. Суть этой войны сводится к формуле: "Зачем давать столько Украине нам нужно подумать о собственной безопасности", особенно на фоне выборов в Польше;

– нам уже сейчас нужно более активно готовиться к сложной зиме.

- нужно быть готовым к оглашению Россией новой волны мобилизации сейчас (у Путина есть время до октября, далее выборы).

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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