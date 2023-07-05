Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Что нужно знать о планах фюрера устроить в Украине ядерный армагеддон
OPINION

Что нужно знать о планах фюрера устроить в Украине ядерный армагеддон

Орест Сохар
5 июля, 2023 среда
08:05
Мнение

Киев более полугода уже говорит о возможной диверсии на Запорожской АЭС, и Запад не обращал особого внимания на предупреждения украинцев. Сейчас ситуация достигает своего апогея

Путин вполне может приказать взорвать Запорожскую атомную, чтобы укрепить свои шаткие позиции, пишет Times в редакционной статье.

Путину, как авторитарному лидеру, важно сохранять лицо в глазах своих сторонников. Недавняя попытка мятежа толкает Путина к радикальным шагам: Кремль может подвергнуться соблазну эскалации войны в надежде на скорую победу.

В пользу этих подозрений указывает и постепенный вывод рашистских войск из региона и персонала станции.

Страны НАТО должны решительно предупредить Москву, что активно отреагируют на диверсию на АЭС с потенциально катастрофическими последствиями. Здесь следует добавить, что предупреждения Кремлю озвучивались лишь неформально, в то время как официальные лица нужных заявлений так и не делали.

Зеленский также не исключает, что российские захватчики действительно могут взорвать ЗАЭС.

Это может произойти в случае, если ВСУ получат контроль над станцией. Цель – остановить контрнаступление Сил обороны Украины и политическое давление на Киев через партнеров.

Читайте также: Почему Запад считает распад России "наихудшим сценарием"

В зону наибольшего поражения попадут четыре области: Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская. В трех из них ведутся активные боевые действия.

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию ЗАЭС. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям они должны уехать до 5 июля", — сообщает ГУР.

Американский самолет WC-135 Constant Phoenix 1 июля был замечен в воздушном пространстве Европы. Он предназначен для мониторинга ядерных выбросов в атмосферу.

Госдеп США не рекомендует делегациям своего государства посещать Украину в ближайшее время.

Так что на самом деле происходит? Традиционно разведсообщество считает, что РФ вряд ли вызовет умышленную аварию на ЗАЭС. Однако не стоит исключать возможные планы России относительно диверсии на ЗАЭС. Американский институт изучения войны (ISW) говорит о трех возможных сценариях рашистов.

  1. Оккупационные войска могут слить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать переправе ВСУ.
  2. Оккупанты попытаются создать радиологический шлейф, чтобы охватить большую территорию юга Украины.
  3. Рашисты совершат техногенную аварию с меньшим радиационным радиусом для препятствования украинскому наступлению вблизи самой ЗАЭС.

В любом случае Россия будет использовать угрозу умышленного радиологического взрыва, пытаясь сдерживать украинское контрнаступление и запугать Запад перед предстоящим саммитом НАТО.

Читайте также: О москвоцентризме американского истеблишмента

Мои источники в погонах считают, что Запад все еще недооценивает масштабы ядерной угрозы. Ядерные пугалки Кремля также могут оказаться не такими безобидными, как считают кабинетные аналитики на Западе. Источники напоминают, что, взрывая Каховскую ГЭС, оккупанты тоже стремились "просто напугать", но катастрофа по своим масштабам значительно превзошла ожидания организаторов диверсии.

Напомним, что около месяца назад бункерный дед откровенно пригрозил создать "санитарную зону" на территории Украины.

Ни один из т.н. нуклеарных сценариев не принесет стратегических военных преимуществ для оккупационной группировки, и имеет цель нанести максимальный вред нашему государству. Больной паранойей фюрер пытается эксплуатировать свое последнее оружие — страх, чтобы оттянуть тот момент, когда его под ручки возьмут санитары. Следовательно, судьба ЗАЭС полностью зависит от того, насколько Запад убедительно продемонстрирует Кремлю свою решительность.

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
Технологии
Война с Россией
Запорожская АЕС
экологическая катастрофа
воєнні злочини Росії
Читайте также:
оборонно-промислового комплекс
3 июля, 2023 понедельник
Национальные оборонные предприятия призывают премьера остановить срыв закупок для нужд украинской армии
4 июля, 2023 вторник
Один из лучших военных командиров: Залужный назначил нового главу Одесского ТЦК
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
4 июля, 2023 вторник
Путин политически не протянет и трех месяцев
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.43
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
08:07
Инфографика
Армия РФ за сутки потеряла в Украине 670 военных, 36 артсистем и 12 БПЛА, - Генштаб ВСУ
07:53
На оккупированной Донетчине обострилась ситуация с угольной промышленностью, отрасль на грани краха, - ЦНС
07:43
Обновлено
Ночная атака по Украине 5 июля: на Днепропетровщине сбили "шахед", в окрестностях Харькова прогремели взрывы
07:27
Европа должна отреагировать на новые экспортные ограничения Китая, - МИД Нидерландов
06:55
В Скадовске и Геническе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, оккупанты скрыто вакцинируют от холеры, - Генштаб
06:44
Текущие темпы контрнаступления ВСУ не указывают на то, что ситуация на фронте зашла в тупик, - американские аналитики
06:33
Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, - ISW
06:31
Анонс
Испания - Украина: где и когда смотреть полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
05:56
В Киево-Печерской лавре вводят ограничения на вход
05:31
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание полуфинальных матчей и трансляций 5 июля
05:04
В США аллигатор напал на женщину, когда она гуляла с собакой
04:47
Зафиксирован самый жаркий день в истории человечества
03:15
У России отобрали право на проведение ЧЕ по гандболу
02:28
В Никопольской РВА сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС – в норме
01:46
Испания – Украина: букмекеры дали прогноз на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
01:25
"Вагнер – все": Сырский заявил, что история вагнеровцев – закрыта
00:32
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 4 июля
00:06
Байден обсудил с Шольцом подготовку к саммиту НАТО
2023, вторник
4 июля
23:59
В ООН ищут решение, которое заставит РФ продлить зерновое соглашение
23:45
Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке
23:23
Зеленский провел разговор с Макроном и предупредил, что Россия готовит провокации к ЗАЭС
23:16
РФ должен осознать, что мир готов реагировать на ядерный терроризм Кремля, - Зеленский
22:43
Мятеж Пригожина показал, что режим Путина слабее, чем считалось до сих пор, - Боррель
22:22
В этом году доходы Газпрома могут упасть в четыре раза, - Reuters
22:21
Силы обороны продвигаются на фланге вокруг Бахмута и на Юге, - Маляр
21:56
Правительство Норвегии разрешило открывать временные детсады для беженцев из Украины
21:48
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Запрет украинского дубляжа ударит по развитию украинского языка и киноиндустрии Украины, - Княжицкий
21:47
Ротань рассказал о потерях сборной Украины перед полуфиналом молодежного Евро-2023
21:16
Обновлено
ВСУ предупредили, что оккупанты могут готовиться к провокации на ЗАЭС в ближайшее время
21:09
В Беларуси заявили, что готовы принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
21:08
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством-спонсором терроризма
21:07
Эксклюзив
курская АЭС
После теракта на ЗАЭС Путин может взорвать Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Украину, - военный аналитик Гетьман
21:06
Аналитика
Сергей Згурец
Успехи ВСУ следует мерить не только километрами, но и количеством потерь врага. Колонка Сергея Згурца
20:54
Ватикан будет работать над возвращением украинских детей из РФ, - кардинал Дзуппи
20:49
Ирина Геращенко
Артур Герасимов переизбран вице-президентом комитета и членом Бюро ОБСЕ, – Геращенко
20:49
В УАФ рассказали, кто будет тренировать сборную Украины на Олимпиаде-2024
20:37
В парламенте Болгарии поддержали вступление Украины в НАТО
20:23
Обновлено
"Очень хороший разговор": Столтенберг обсудил с Зеленским подготовку к саммиту НАТО
20:14
Немецкие компании за год уплатили больше налогов в России из всех стран ЕС, - Bild
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV