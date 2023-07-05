Путин вполне может приказать взорвать Запорожскую атомную, чтобы укрепить свои шаткие позиции, пишет Times в редакционной статье.

Путину, как авторитарному лидеру, важно сохранять лицо в глазах своих сторонников. Недавняя попытка мятежа толкает Путина к радикальным шагам: Кремль может подвергнуться соблазну эскалации войны в надежде на скорую победу.

В пользу этих подозрений указывает и постепенный вывод рашистских войск из региона и персонала станции.

Страны НАТО должны решительно предупредить Москву, что активно отреагируют на диверсию на АЭС с потенциально катастрофическими последствиями. Здесь следует добавить, что предупреждения Кремлю озвучивались лишь неформально, в то время как официальные лица нужных заявлений так и не делали.

Зеленский также не исключает, что российские захватчики действительно могут взорвать ЗАЭС.

Это может произойти в случае, если ВСУ получат контроль над станцией. Цель – остановить контрнаступление Сил обороны Украины и политическое давление на Киев через партнеров.

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В зону наибольшего поражения попадут четыре области: Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская. В трех из них ведутся активные боевые действия.

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию ЗАЭС. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям они должны уехать до 5 июля", — сообщает ГУР.

Американский самолет WC-135 Constant Phoenix 1 июля был замечен в воздушном пространстве Европы. Он предназначен для мониторинга ядерных выбросов в атмосферу.

Госдеп США не рекомендует делегациям своего государства посещать Украину в ближайшее время.

Так что на самом деле происходит? Традиционно разведсообщество считает, что РФ вряд ли вызовет умышленную аварию на ЗАЭС. Однако не стоит исключать возможные планы России относительно диверсии на ЗАЭС. Американский институт изучения войны (ISW) говорит о трех возможных сценариях рашистов.

Оккупационные войска могут слить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать переправе ВСУ. Оккупанты попытаются создать радиологический шлейф, чтобы охватить большую территорию юга Украины. Рашисты совершат техногенную аварию с меньшим радиационным радиусом для препятствования украинскому наступлению вблизи самой ЗАЭС.

В любом случае Россия будет использовать угрозу умышленного радиологического взрыва, пытаясь сдерживать украинское контрнаступление и запугать Запад перед предстоящим саммитом НАТО.

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Мои источники в погонах считают, что Запад все еще недооценивает масштабы ядерной угрозы. Ядерные пугалки Кремля также могут оказаться не такими безобидными, как считают кабинетные аналитики на Западе. Источники напоминают, что, взрывая Каховскую ГЭС, оккупанты тоже стремились "просто напугать", но катастрофа по своим масштабам значительно превзошла ожидания организаторов диверсии.

Напомним, что около месяца назад бункерный дед откровенно пригрозил создать "санитарную зону" на территории Украины.

Ни один из т.н. нуклеарных сценариев не принесет стратегических военных преимуществ для оккупационной группировки, и имеет цель нанести максимальный вред нашему государству. Больной паранойей фюрер пытается эксплуатировать свое последнее оружие — страх, чтобы оттянуть тот момент, когда его под ручки возьмут санитары. Следовательно, судьба ЗАЭС полностью зависит от того, насколько Запад убедительно продемонстрирует Кремлю свою решительность.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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