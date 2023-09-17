Что нужно Украине для уничтожения Черноморского флота. Объясняем

О чем говорится в тексте:

Что такое Черноморский флот Российской Федерации?

Что из состава ЧФ РФ и как уничтожила Украина с самого начала полномасштабного вторжения?

Что нужно Украине для уничтожения более полусотни кораблей и катеров ЧФ РФ?

Что такое конвенция Монтре и при чем здесь Турция?

Что такое Черноморский флот Российской Федерации

Черноморский флот РФ является частью российских военно-морских сил, находящихся в Черном море. Флот также входит в Средиземное море. С 2010 года входит в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано во временно оккупированном Севастополе. Другой важной военно-морской базой является Новороссийск. Еще двумя пунктами базирования являются Феодосия и Донузлав, оба на территории аннексированного полуострова Крым.

По данным Википедии, Черноморский флот состоит из 7 военных баз (в том числе Тартус в Сирии) и включает 89 надводных кораблей и подводных лодок. Речь идет, в частности, про:

14 больших кораблей: 2 больших противолодочных корабля, 3 сторожевых фрегата, 2 ракетных корабля на воздушной подушке, 7 больших десантных кораблей;

2 дизельные подлодки (после спецоперации сил ССО Украины 13 сентября 1 подлодка была выведена с боевого дежурства, она ожидает списания);

23 малых корабля и катера: 7 противолодочных кораблей, 2 ракетных корабля, 6 ракетных катеров, 8 тральщиков.

Численность личного состава ЧФ составляет 25 тысяч.

Напомним, что по украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Однако соглашение Януковича – Медведева продлило срок пребывания ЧФ в Севастополе до 2042 года. Несмотря на это после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке 31 марта 2014 года денонсировала соглашение о базировании. После чего ЧФ РФ является частью оккупационных войск страны-агрессора в Украине.

Что из состава ЧФ РФ и как уничтожила Украина с самого начала полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года украинские силы уничтожили или повредили около двух десятков российских кораблей и катеров, а также одну подлодку.

В первые несколько дней войны Россия потеряла катер и неизвестное судно. В марте украинским военным удалось ликвидировать три неизвестных судна и катер "Раптор" в акватории Мариуполя. Кроме того, 24 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был уничтожен десантный корабль "Саратов", который в составе кораблей прибыл в порт 21 марта для выгрузки техники и десанта. Потопить этот корабль украинские защитники смогли с помощью ракеты "Точка-У". Кстати, его потерю РФ признала только год спустя.

Кроме "Саратова", повреждения тогда получили другие два больших десантных корабля "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

Вскоре, 3 апреля, украинцы поразили фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен", который был одним из обстреливавших украинские города ракетами.

Наибольшей потерей России в Черном море и одновременно жирной добычей украинских защитников стала потопленная "Москва" . Флагман Черноморского флота, третий по размеру участвовавший в атаке острова Змеиный боевой корабль ВМФ, пошел ко дну 14 апреля 2022-го. Поразить крейсер Военно-Морские силы смогли при помощи ракет отечественного производства "Нептун". Сколько точно погибло тогда российских моряков – неизвестно, но потери могли исчисляться сотнями людей. Сама Россия официально признала гибель менее 20 членов экипажа.

К слову, потопление крейсера "Москва" имело военно-стратегическое значение, ведь подкосило намерение Кремля полностью захватить юг Украины. Также это дало эффект в идеолого-политическом контексте, резко снизив градус уверенности и ощущение всесильности в море. Впоследствии это помогло Украине деоккупировать Змеиный остров и начать зерновое соглашение.

Фото: gettyimages

7 мая россияне потеряли катер типа "Серна", пораженный на захваченном острове Змеиный с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2. Не прошло и недели, как 12 мая загорелось одно из новейших в Черноморском флоте судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Несмотря на неудачу, корабль смог эвакуироваться в Севастополь.

Кроме того, в мае прошлого года россияне потеряли в Черном море два катера типа "Раптор", также были ликвидированы два неизвестных судна.

Уже 17 июня, во время "жеста доброй воли" оккупанты потеряли на пути к Змеиному спасательное буксирное судно "Василий Бех". Украинские защитники ликвидировали корабль ракетой "Гарпун" . В тот же месяц Силы обороны минусовали два скоростных десантных катера на Днепро-Бугском лимане, которые россияне готовили для проведения диверсионно-разведочных задач.

С начала полномасштабного вторжения дальность поражения Украиной российских кораблей только увеличивалась. 29 октября в прошлом году украинские защитники впервые смогли атаковать бухту Севастополя. Охота с помощью беспилотников и морских дронов-камикадзе оказалась достаточно успешной – были поражены сразу три российских судна – фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец". Кстати, все эти суда Россия использовала при вторжении в Сирию.

После этого успешного "хлопка" в оккупированном Крыму в минобороны РФ заявили о всего лишь незначительных повреждениях морского тральщика. При этом обвинили Великобританию в причастности к атаке на корабли ВМФ РФ в Севастополе. Также в октябре РФ лишилась еще одного неизвестного судна.

Далее уничтожение Черноморского флота Силами обороны продолжилось в январе этого года. Защитникам удалось потопить два российских катера в районе острова Белорудый и вблизи Херсона.

Весной 24 мая украинские морские дроны атаковали в акватории Черного моря разведывательный корабль "Иван Хурс". В российском террористическом минобороны заявляли, что якобы ВСУ обстреляли судно тремя беспилотными катерами примерно в 140 км от пролива Босфор.

Еще одна удачная атака Украины произошла 4 августа на базу Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Тогда был подбит большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Британская разведка сообщала о достаточно серьезных повреждениях судна, предположительно, были пробиты несколько водонепроницаемых отсеков. В Кремле утверждали, что отбили попытку атаки на военно-морскую базу Новороссийск.

Фото: Википедия

Это была общая операция Службы безопасности и Военно-Морских сил Украины, сообщали СМИ. А в украинской разведке подчеркнули, что потеря такого корабля, как "Оленегорский горняк", ослабляет флот россиян.

На следующий день от дронной атаки в Черном море пострадал российский нефтяной танкер SIG.

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ только набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер оккупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно, Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака на субмарину противника – редкая операция в истории войн. Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

В минобороны РФ заявили, что судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе был атакован 10 крылатыми ракетами.

Тогдат же, 13 сентября, Силы обороны юга потопили в Черном море российский катер типа КС-791 "Тунец".

Крайняя атака в морском бою состоялась 14 сентября – как сообщают СМИ, украинский экспериментальный дрон "Морской малыш" (Sea Baby) подбил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту. В результате поврежденное судно оккупантам пришлось отбуксировать на ремонт. При этом сам Кремль заявил о "безуспешной атаке".

Кстати, для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Ранее глава СБУ Василий Малюк отмечал, что производство морских надводных дронов, успешно применявшихся для атаки на Крымский мост в июле этого года и российские корабли, наладили в одном из подземных производств на территории Украины.

Сказать точное количество утопленных и поврежденных украинскими защитниками российских судов в Черном море сложно, однако по данным как Украины, так и оккупантов, Россия потеряла примерно от 20 до 25 кораблей и катеров (названия крупных судов известны, среди малых часть ликвидированных не названы).

Что нужно Украине для уничтожения более полусотни кораблей и катеров ЧФ РФ

Крайние атаки на российские суда в Черном море свидетельствуют об эффективности таких украинских спецопераций, поэтому удары по основным военно-морским базам оккупантов нужно продолжать наносить, считает эксперт Центра оборонных стратегий капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. Украине следует целиться на надводные корабли, которые, собственно, представляют наибольшую угрозу – выпускают "калибры" по мирным городам, могут высадить десант или обеспечить прикрытие своих сил от наступления украинских войск на Черноморском направлении.

"Удар в Севастополе был очень хорошо спланированной спецоперацией. Нам нужно наносить удары ракетами и дронами, комбинировано. Возможно, после передачи нам систем ATACMS такие возможности увеличатся. Но нам нужно бить по портам, аэродромам, их системам ПВО, по скоплению техники, чтобы ослаблять этот непотопляемый потенциал. Для этого необходимо просто достаточное количество ракет и дронов, грамотное планирование операций, так как, как показывает практика, фактор внезапности и нестандартности дает серьезный успех", - отметил в комментарии "Еспресо" Андрей Рыженко.

По мнению эксперта, использовать для подобных ударов следует несколько типов ракет. В частности, как береговые комплексы можно оставить украинские "Нептуны" и "Гарпуны", нарастив их изготовление. Отмечает положительный аспект, что отечественная ракета "Нептун" сделана для стрельбы по целям на побережье.

Вместе с тем для морского базирования Андрей Рыженко выбрал бы ракету NST норвежско-американского производства. Она вдвое легче "Гарпуна" - 410 кг, при этом очень умная при наведении и сложная для перехвата. Также эта ракета имеет попутную боевую часть, позволяющую уничтожить, например, фрегат. К слову, NST в 8 раз меньше по размерам, чем ракеты "Термит", которые были на вооружении ВМС Украины до 2014 года.

А вот относительно того, сколько нужно ракет и дронов, чтобы уничтожить Черноморский флот с более чем полусотней кораблей и катеров, нужно говорить о сотнях единиц.

"Скажу, что для уничтожения российского флота в Черном море нужно сотни крылатых ракет и морских дронов. На самом деле точную цифру никто не скажет, даже тот, кому известна закрытая информация".

Фото: defence-ua.com

Чтобы уничтожить большой десантный корабль, требуются две ракеты. На корвет 1-2, а на фрегат, наверное, 3-4. На тот же крейсер "Москва", если бы меня кто-то спросил, я бы сказал, что нужно 6-8 ракет типа "Нептун", а уничтожили его только двумя. Многие факторы на это влияют", – считает эксперт.

Важно помнить, что то, что взято под контроль, дальше нужно удерживать – будь то остров, коса или участок моря. Для этого Украине нужен надводный флот. И сейчас лучшим решением могут стать надводные корабли, которые будут охранять порты и не будут впускать ракетные корабли противника в рубежи нанесения ударов по территориальному морю Украины, морской экономической зоне.

Андрей Рыженко объясняет, что подразумевает катера, длиной 20-50 метров, которые способны нести как ракетное оружие, так и совершать рейды, атаки на побережье и острова. Без них украинским защитникам будет тяжело вернуть контроль над Черным морем в северо-западной части, особенно в Азовском море.

"У нас есть катера "Айрон", их надо довооружить, поставить артиллерию, ракетные системы короткого радиуса действия. Как патрульные они достаточно хорошие, могут проводить противоминные мероприятия. Во-вторых, у нас был план по поставке Украине американских катеров Mark VI – они были бы очень пригодны для проведения таких операций, как освобождение "вышек Бойко", высадка на мыс Тарханкут, освобождение островов дельты Дуная, эти катера очень мощные, быстрые, на них есть артиллерия калибра 30 мм, есть ракетные системы небольшого радиуса, но это достаточно для того, чтобы помогать морпехам высаживаться и выполнять нужные функции. Нам нужны ракетные катера, чтобы мы могли выходить в море и стрелять ракетами по противнику там, где он прячется", – объясняет эксперт Центра оборонных стратегий.

Есть вопрос, как доставить такие катера в Украину, не используя пролив Босфор. Андрей Рыженко говорит, что их можно экспортировать другими путями, к тому же размещение этих судов не требует строительства новых военно-морских баз.

"Можно было бы поставить небольшие такие катера, даже длиной 25-30 м. А возможно, еще и сделать их безэкипажными, чтобы, например, он нес ракету и в определенной точке запускал ее по противнику. В случае поступления к нам самолетов F-16 они могут тоже использовать ракеты "Гарпун" и точно NST. И повторюсь – важно, чтобы мы могли эти ракеты применять с берега, с воздуха и с моря. Только в такой комбинации можем добиться успеха, о чем свидетельствуют последние удары", – добавил Андрей Рыженко. .

После атак морских дронов и повреждения кораблей российский флот в Черном море пытается держаться подальше от базы в Севастополе в оккупированном Крыму, то есть ближе к своим берегам в северо-восточной части, отметили в ВМС Украины.

А в Силах обороны добавили , что 16 сентября враг довольно интересно разместил свою корабельную группировку в Черном море. В частности, противник переместил четыре больших десантных корабля в Азовское море, оставив 13 единиц в черноморской акватории.

Что такое конвенция Монтре и при чем здесь Турция

Через несколько дней после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 28 февраля 2022 года, Турция закрыла Босфор и Дарданеллы. Государство, которое в соответствии с Конвенцией Монтре фактически и юридически контролирует черноморские проливы, воспользовалось статьей 19 этого международного документа. Он непосредственно регламентирует режим судоходства в Черноморских проливах и косвенно военное судоходство в Черном море. Следовательно, предполагает, что в условиях войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли враждующих сторон не могут проходить по проливам.

Фото: Reuters

Эксперты заявляли , что такое решение Анкары стало для Украины безусловным плюсом. При этом отмечали, что применить Конвенцию Монтре Турция могла и раньше после аннексии Крыма и войны на Донбассе в 2014 году.

Недавно Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ и стратегический эксперт компании "Соната", выразил мнение , что НАТО и Турция могли бы заключить соглашение о проведении миротворческой конвойной операции по безопасности судоходства в Черном море.

В то же время дипломат Роман Безсмертный считает , что украинской дипломатии необходимо вернуться к рассмотрению реализации Конвенции Монтре в рамках Форума мира или собрать отдельное совещание по реализации этой конвенции. Он пояснил, что гарантами реализации этой конвенции являются Великобритания, Франция, Италия, которые неоднократно в истории при возникновении подобных вопросов организовывали военно-морскую эскадру и становились гарантами безопасности в самом регионе.

К слову, на днях также сообщалось, что в Турции отложили строительство газового хаба РФ, которым и планирует заменить утраченные продажи в Европу из-за якобы управленческих проблем. СМИ пишут , что Москва и Анкара имеют разногласия в вопросе, кто будет владеть и управлять этим газовым хабом. Ранее на сентябрьской встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом Путин заявлял, что Газпром передал турецкой энергетической компании Botas дорожную карту для хаба.

Россия позиционирует газовый хаб в Турции как способ изменить маршрут экспорта своего топлива на фоне резкого сокращения закупок европейскими странами в надежде продать часть газа через Турцию тем странам, которые не хотят покупать у нее напрямую. Отметим, что сейчас Москва поставляет газ в Турцию через трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" через Черное море. Относительно последнего, то через него топливо дальше экспортируется в Южную и Восточную Европу, в том числе Венгрию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Сербию.