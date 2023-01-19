Что не так со Щедрым вечером?

И Иорданом. Да все с ними, на первый взгляд, хорошо - красивые финальные праздники зимнего цикла празднований. Пока дело не доходит до непосредственной организации и соблюдения всех связанных ритуалов. Тут-то и сказывается тот простой факт, что традиционный цикл всех ритуалов в реалиях современной городской жизни, мягко говоря, сложно выполнить. Объективно сложно. Ведь все эти ритуалы формировались в другой реальности, для других потребностей и при другом ритме и образе жизни.

В случае Рождества это решается довольно просто - перениманием у благословенной Европы практики рождественских каникул, когда примерно с 22-23 декабря и до 2 января основная масса работников или уходит на тотальный праздничный отдых, или работает по сокращенному графику. Разумеется, существуют исключения - работники экстренных служб, больницы, конвейерное производство и тому подобное. Но никто не устраивает основной массе граждан без явной и насущной необходимости бег с препятствиями, после которых уже и праздник - не праздник. Поскольку думаешь, о том, какой ты замученный, чего не успел сделать и как доесть все приготовленное. Что ж, остается надеяться на то, что в конце концов мы все, включая ответственных за календарь, осознаем идиотичность и постсоветского культа трудоголизма, и постколониального комплекса на тему "какие мы ленивые, неумелые и так далее", которые толкают нас на "трудовые подвиги" во имя исключительно того, чтобы не чувствовать себя поросенком, и попросту наведем в этом вопросе порядок простым и очевидным способом.

Трехнедельных каникул не выдержит ни одна экономика, поэтому традиционный праздник Водокрещения нуждается в Украине в модернизации.

С Иорданом так не получится. Просто потому, что трехнедельных каникул не выдержит, пожалуй, ни одна экономика. А тем временем за неполные две недели от Рождества до Иордана практически все уже перестраиваются на нормальный рабочий цикл, посреди которого Щедрый вечер и Иордан воспринимаются как "о Боже, еще один праздник"...

Поэтому перед нами вырастают две коллизии. Первая уже озвучена выше - традиционные ритуалы привязаны к ритму жизни домодерного села и, как следствие, выглядят в более-менее модерном городе чем-то средним между театром и анахронизмом. Наиболее неудачные детали уже давно отпали - говоря условно, никто не бросает кутью в потолок и не пытается угостить кутьей кота или пса (единственный домашний "скот", который остался у большинства горожан). А отпали они из-за полной бессмысленности в изменившихся условиях.

Казалось бы, все просто - бросить этот воз и все. Императивным методом избавиться от Иордана, верующие сходят в церковь, неверующие выпьют святой воды, съедят ложку кутьи и точка. Именно это время от времени предлагают еще с 1990-х, аргументируя правильность идеи экономическими соображениями.

Иордан является источником мощного ресентимента, в смысловых координатах которого отказ от ритуала в определенном смысле означает признание поражения перед экзистенциальным врагом.

Но это не работает. И происходит так потому, что мы имеем дело с явлением, которое несет на себе прежде всего символическое бремя и символическое значение. Это первая причина, и здесь хочется напомнить, что материальная "база" и нематериальная "надстройка" связаны с собой гораздо более сложными взаимосвязями, чем простая иерархия. В данном случае стоит вопрос о чем-то, что определяет нашу идентичность, о чем-то, что делает нас нами и отличает нас от других. А учитывая длительный период вытеснения и подавления этого "чего-то", то данный праздничный ритуал является еще и источником мощного ресентимента, в смысловых координатах которого отказ от ритуала в определенном смысле означает признание поражения перед экзистенциальным врагом.

И именно этот ресентимент поспособствовал тому, что в памяти и действиях запечатлелся "сельский" вариант празднований, на что хорошо наложились два обстоятельства. Первое: едва ли не со времен романтизма объектом внимания фольклористов и этнографов стал прежде всего сельский вариант ритуала. Ко всему еще и прилагалось обычное любопытство - городские ритуалы были для этих записывателей и собирателей чем-то привычным. Кто же знал, что через столетие или даже полвека тоталитарная империя, стремясь здоминировать все пути к модернизации и общению нас с внешним миром, чуть ли не под корень истребит украинский город и украинскую модерную культуру? А еще через два десятилетия в город, спасаясь от колхозного беспросвета, хлынут миллионы вчерашних крестьян. И принесут с собой именно сельский ритуал, который, подчиняясь бессознательному ресентименту, лелеяли из поколения в поколение.

И как это лелеяние выглядит в случае Щедрого вечера? Обойду вопрос комбинаторики во времени с целью приготовления всех двенадцати блюд (в конце концов, даже не во всех регионах Украины их должно быть именно двенадцать, есть варианты с десятью и семью). Предположим, их удалось приготовить в надлежащем количестве. И здесь простая вещь - перед потреблением этих двенадцати блюд надо поститься. Если ты честно пропостился весь день, ты их съешь. Но если нет - будут проблемы просто потому, что человеческий желудок не резиновый. Если целый день готовить, ты будешь отведывать и таким образом и не свалишься с голоду, однако будешь достаточно голоден для потребления всего этого.

Но тут такое дело - функционирование целый день в ритме нормального рабочего дня начисто перечеркивает этот пост. Ведь сложно выдержать целый день на ногах, без еды. Слава Богу, в Щедрый вечер у нас действует другая логика - после того, как выпил святой водицы, можно есть. И вот наш условно верующий горожанин утром выпивает святой воды - Богослужения, с освящением воды, напомню, происходят утром, после чего ест, как следует, потому что ему еще работать и вообще быть в сознании. Вопрос - как он должен съесть все 12 блюд, даже маленькими порциями, после такого? Ответ - почти никак. И это мы "прошлись" только по самым очевидным деталям с чисто практической точки зрения.

Традиционный ритуал держался на том, что каждая деталь имела символическое значение, и ее с детства объясняли, повторяли и проговаривали. Сейчас он нуждается в трансформации в условиях современного города, и исторического материала для этого хватает.

Не стоит удивляться, что на практике хозяйки выходят из положения, закрывая глаза на сакральные и символические смыслы, фактически резервируя их за той самой святой водой и за кутьей, что касается всех остальных блюд - балансируя между ритуалом, вкусами членов семьи и собственными возможностями.

Со вкусами отдельная история. Потому что ситуация, когда коллизию между требованиями символического ритуала и объективными практическими условиями решают, исходя исключительно из своих желаний и предпочтений, прямо кричит о том, что содержание ритуала уже теряется. Напомню - традиционный ритуал держался не потому, что так уж всемогуще традиционное общество, но также и потому, что каждая деталь имела символическое значение. Которую с детства объясняли, повторяли и проговаривали, параллельно привлекая детей и подростков к выполнению соответствующих деталей. И делать это должны были - тарарах! - не столько родители, сколько дедушки и бабушки. Потому что уже имели время и вдохновение, учитывая физическую неспособность к тяжелой сельской работе.

И здесь снова коллизия между практическим и символическим. И вопрос, а что же делать? У меня есть замечательный рецепт - прежде всего, начать обсуждать тему праздников не с "чистых" позиций, соответственно, экономики и традиций, которые у нас еще почему-то принять конфронтировать. А хотя бы проговорить вопрос взаимосвязей нематериального наследия и объективных практических условий. А во-вторых, наконец включить наследие украинского города. А по большому счету, то и горожан, и шляхты, и ремесленничества, и еще много кого. Поверьте, материала в воспоминаниях и наблюдениях - вполне достаточно. Знаете, сознательная трансформация формы традиции - это не так страшно и сложно, как может показаться. Это даже интересно!

Специально для Эспрессо.

Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.