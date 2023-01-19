Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Что не так со Щедрым вечером?
OPINION

Что не так со Щедрым вечером?

Олеся Исаюк
19 января, 2023 четверг
20:07
Мнение

После очередного празднования украинского Иордана, пожалуй, пора задуматься о трансформации этой традиции в новых экономических и урбанистических (а возможно и календарных) обстоятельствах, ведь у нас есть собственная городская, шляхетская, современная традиция, уничтоженная советами, которая, впрочем, лучше подходит к динамичному окружающему миру.

И Иорданом. Да все с ними, на первый взгляд, хорошо - красивые финальные праздники зимнего цикла празднований. Пока дело не доходит до непосредственной организации и соблюдения всех связанных ритуалов. Тут-то и сказывается тот простой факт, что традиционный цикл всех ритуалов в реалиях современной городской жизни, мягко говоря, сложно выполнить. Объективно сложно. Ведь все эти ритуалы формировались в другой реальности, для других потребностей и при другом ритме и образе жизни.

В случае Рождества это решается довольно просто - перениманием у благословенной Европы практики рождественских каникул, когда примерно с 22-23 декабря и до 2 января основная масса работников или уходит на тотальный праздничный отдых, или работает по сокращенному графику. Разумеется, существуют исключения - работники экстренных служб, больницы, конвейерное производство и тому подобное. Но никто не устраивает основной массе граждан без явной и насущной необходимости бег с препятствиями, после которых уже и праздник - не праздник. Поскольку думаешь, о том, какой ты замученный, чего не успел сделать и как доесть все приготовленное. Что ж, остается надеяться на то, что в конце концов мы все, включая ответственных за календарь, осознаем идиотичность и постсоветского культа трудоголизма, и постколониального комплекса на тему "какие мы ленивые, неумелые и так далее", которые толкают нас на "трудовые подвиги" во имя исключительно того, чтобы не чувствовать себя поросенком, и попросту наведем в этом вопросе порядок простым и очевидным способом.

Трехнедельных каникул не выдержит ни одна экономика, поэтому традиционный праздник Водокрещения нуждается в Украине в модернизации.

С Иорданом так не получится. Просто потому, что трехнедельных каникул не выдержит, пожалуй, ни одна экономика. А тем временем за неполные две недели от Рождества до Иордана практически все уже перестраиваются на нормальный рабочий цикл, посреди которого Щедрый вечер и Иордан воспринимаются как "о Боже, еще один праздник"...

Поэтому перед нами вырастают две коллизии. Первая уже озвучена выше - традиционные ритуалы привязаны к ритму жизни домодерного села и, как следствие, выглядят в более-менее модерном городе чем-то средним между театром и анахронизмом. Наиболее неудачные детали уже давно отпали - говоря условно, никто не бросает кутью в потолок и не пытается угостить кутьей кота или пса (единственный домашний "скот", который остался у большинства горожан). А отпали они из-за полной бессмысленности в изменившихся условиях.

Казалось бы, все просто - бросить этот воз и все. Императивным методом избавиться от Иордана, верующие сходят в церковь, неверующие выпьют святой воды, съедят ложку кутьи и точка. Именно это время от времени предлагают еще с 1990-х, аргументируя правильность идеи экономическими соображениями.

Иордан является источником мощного ресентимента, в смысловых координатах которого отказ от ритуала в определенном смысле означает признание поражения перед экзистенциальным врагом.

Но это не работает. И происходит так потому, что мы имеем дело с явлением, которое несет на себе прежде всего символическое бремя и символическое значение. Это первая причина, и здесь хочется напомнить, что материальная "база" и нематериальная "надстройка" связаны с собой гораздо более сложными взаимосвязями, чем простая иерархия. В данном случае стоит вопрос о чем-то, что определяет нашу идентичность, о чем-то, что делает нас нами и отличает нас от других. А учитывая длительный период вытеснения и подавления этого "чего-то", то данный праздничный ритуал является еще и источником мощного ресентимента, в смысловых координатах которого отказ от ритуала в определенном смысле означает признание поражения перед экзистенциальным врагом.

И именно этот ресентимент поспособствовал тому, что в памяти и действиях запечатлелся "сельский" вариант празднований, на что хорошо наложились два обстоятельства. Первое: едва ли не со времен романтизма объектом внимания фольклористов и этнографов стал прежде всего сельский вариант ритуала. Ко всему еще и прилагалось обычное любопытство - городские ритуалы были для этих записывателей и собирателей чем-то привычным. Кто же знал, что через столетие или даже полвека тоталитарная империя, стремясь здоминировать все пути к модернизации и общению нас с внешним миром, чуть ли не под корень истребит украинский город и украинскую модерную культуру? А еще через два десятилетия в город, спасаясь от колхозного беспросвета, хлынут миллионы вчерашних крестьян. И принесут с собой именно сельский ритуал, который, подчиняясь бессознательному ресентименту, лелеяли из поколения в поколение.

И как это лелеяние выглядит в случае Щедрого вечера? Обойду вопрос комбинаторики во времени с целью приготовления всех двенадцати блюд (в конце концов, даже не во всех регионах Украины их должно быть именно двенадцать, есть варианты с десятью и семью). Предположим, их удалось приготовить в надлежащем количестве. И здесь простая вещь - перед потреблением этих двенадцати блюд надо поститься. Если ты честно пропостился весь день, ты их съешь. Но если нет - будут проблемы просто потому, что человеческий желудок не резиновый. Если целый день готовить, ты будешь отведывать и таким образом и не свалишься с голоду, однако будешь достаточно голоден для потребления всего этого.

Но тут такое дело - функционирование целый день в ритме нормального рабочего дня начисто перечеркивает этот пост. Ведь сложно выдержать целый день на ногах, без еды. Слава Богу, в Щедрый вечер у нас действует другая логика - после того, как выпил святой водицы, можно есть. И вот наш условно верующий горожанин утром выпивает святой воды - Богослужения, с освящением воды, напомню, происходят утром, после чего ест, как следует, потому что ему еще работать и вообще быть в сознании. Вопрос - как он должен съесть все 12 блюд, даже маленькими порциями, после такого? Ответ - почти никак. И это мы "прошлись" только по самым очевидным деталям с чисто практической точки зрения.

Традиционный ритуал держался на том, что каждая деталь имела символическое значение, и ее с детства объясняли, повторяли и проговаривали. Сейчас он нуждается в трансформации в условиях современного города, и исторического материала для этого хватает.

Не стоит удивляться, что на практике хозяйки выходят из положения, закрывая глаза на сакральные и символические смыслы, фактически резервируя их за той самой святой водой и за кутьей, что касается всех остальных блюд - балансируя между ритуалом, вкусами членов семьи и собственными возможностями.

Со вкусами отдельная история. Потому что ситуация, когда коллизию между требованиями символического ритуала и объективными практическими условиями решают, исходя исключительно из своих желаний и предпочтений, прямо кричит о том, что содержание ритуала уже теряется. Напомню - традиционный ритуал держался не потому, что так уж всемогуще традиционное общество, но также и потому, что каждая деталь имела символическое значение. Которую с детства объясняли, повторяли и проговаривали, параллельно привлекая детей и подростков к выполнению соответствующих деталей. И делать это должны были - тарарах! - не столько родители, сколько дедушки и бабушки. Потому что уже имели время и вдохновение, учитывая физическую неспособность к тяжелой сельской работе.

И здесь снова коллизия между практическим и символическим. И вопрос, а что же делать? У меня есть замечательный рецепт - прежде всего, начать обсуждать тему праздников не с "чистых" позиций, соответственно, экономики и традиций, которые у нас еще почему-то принять конфронтировать. А хотя бы проговорить вопрос взаимосвязей нематериального наследия и объективных практических условий. А во-вторых, наконец включить наследие украинского города. А по большому счету, то и горожан, и шляхты, и ремесленничества, и еще много кого. Поверьте, материала в воспоминаниях и наблюдениях - вполне достаточно. Знаете, сознательная трансформация формы традиции - это не так страшно и сложно, как может показаться. Это даже интересно!

Специально для Эспрессо.

Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.

Новости
Общество
Культура
Украина
Рождество
История Украины
Читайте также:
Макей і Лукашенко
18 января, 2023 среда
Лукашенко подозревает спецслужбы в возможном предательстве. В Беларуси обостряется ситуация, - Центр нацсопротивления
Олександр Антонюк
Автор Александр Антонюк
18 января, 2023 среда
Арестович отправился в "свободное политическое" плавание
18 января, 2023 среда
Лавров сказал, что о переговорах с Зеленским и его мирном плане "не может быть и речи". В МИД Украины отреагировали
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.13
    Продажа 43.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 января
20:00
Обзор
Победные новости 330 дня войны: спецтрибунал для Путина, 4 страны передадут Украине оружие |
19:58
Эксклюзив
Андрей Коболев
Нардеп Кучеренко: "Коболев и Витренко затянули Нафтогаз на путь убытков и ущерба энергобезопасности страны"
19:53
Глава МИД Израиля Коэн пообещал Кулебе наращивать гуманитарную помощь Украине
19:41
ЧВК Вагнера
В Сербии активисты подали в суд на ЧВК Вагнера за вербовку наемников на войну в Украине, - Reuters
19:40
Министр обороны Литвы анонсировал передачу Украине "сотен" танков Leopard от нескольких стран
19:30
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Против наместника Киево-Печерской лавры Павла открыли производство: сеял религиозную рознь
19:18
Глава минобороны Канады Ананд посетила изувеченный россиянами Ирпень
19:05
РФ нанесла по Украине 4 ракетных и 15 авиационных ударов, ВСУ поразили вражеские ЗРК, склады и места скопления оккупантов
19:01
Глава грузинской партии власти поддержал возобновление авиасообщения с РФ, Украина отреагировала
18:47
Николай Княжицкий
Мы ждем техники и оружия от наших союзников, - Николай Княжицкий в интервью польскому телеканалу
18:45
Обновлено
Андрей Коболев
Дело экс-главы Нафтогаза Коболева. НАБУ и САП предлагают арест или залог 365 млн грн
18:41
Венгрия
Венгрия заблокировала новый транш помощи ЕС Украине, - СМИ
18:22
Украина получит от Литвы зенитные установки L-70 и два вертолета Mi-8
18:16
Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить ВСУ в 2023 году более 100 танков, - СМИ
18:09
"Понимает только язык силы": глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил о невозможности переговоров с Путиным
18:04
Wi-Fi
В пяти областных центрах запустят сети бесплатных публичных Wi-Fi-зон
18:04
OPINION
Не стоит делить украинцев на сорта
17:50
Продажа наркотиков и сотрудничество с даркнетом: В США арестовали россиянина, владельца крупной криптовалютной биржи
17:40
Расследователь Bellingcat Грозев назвал маловероятным ядерный удар РФ по Украине, но допустил возможность его нанесения по Польше
17:38
Разбитые очки, рептилоиды среди нас и жесткая фантастика – 5 книг о том, как (не) стать конспирологом
17:31
Сербия
Сербия отправила Украине электроэнергетическое оборудование как гуманитарную помощь
17:30
Эксклюзив
Кремль опасается, что Лукашенко воспользуется моментом для возвращения к многовекторной политике, - белорусский эксперт Алесин
17:25
Синяя галочка верификации в Twitter обойдется одинаково для пользователей с Android и iOS
17:23
Майя Санду
Молдова запросила у международных партнеров системы ПВО для защиты своей территории
17:16
Медведев накануне Рамштайна пригрозил ядерной войной в случае поражения РФ, Песков подтвердил, что это соответствует российской доктрине
16:53
Дания предоставит Украине 19 французских гаубиц CAESAR
16:51
Жозеп Боррель
Боррель анонсировал полный отказ стран ЕС от российских энергоносителей до конца года
16:37
Великобритания предоставит Украине 600 ракет Brimstone
16:37
В Ираке перед финалом Кубка наций Персидского залива по футболу в давке погибли два человека, десятки раненых
16:27
Пентагон
Пентагон: не видим надвигающегося нового большого наступления РФ на Украину
16:24
Россияне удерживают в Энергодаре около 10-15 тыс. местных, - Центр нацсопротивления
16:10
Педро Санчес
Премьер Испании Санчес призвал Германию и Францию к посредничеству в переговорах Украины с Путиным о прекращении войны
16:10
Иран заявил, что не признает российскую аннексию территорий Украины
16:10
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:03
OPINION
на фото: Виктория Сюмар
Суд для России. Украинский Моссад это с повестки дня не снимает
15:58
Число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру возросло до 46 человек
15:56
На всей линии побережья Черного моря обеспечена противодесантная оборона, - командующий войсками ОК "Юг"
15:36
ВСУ уничтожили около 10 российских военных и технику на Кинбурнской косе Николаевской области
15:34
Эксклюзив
Враг пытается обойти Бахмут, но это не значит, что им это удастся, – военный эксперт Свитан
15:31
Эксклюзив
Суд во Франции перенес рассмотрение дела Константина Жеваго
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV