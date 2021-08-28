Что не так с военной техникой на параде президента Зеленского к 30-летию Независимости Украины - расследование журналистов "Эспрессо"

О том, что не так с военной техникой в Украине, говорится в специальном расследовании для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 года подряд игнорировал требование патриотов провести военный парад ко Дню независимости. Не время - говорили на Банковой, и дорого. Но вот президент наконец решился и, похоже - не пожалел.

За годы войны с Россией Украина нарастила прочный железный кулак. Только по Крещатику прошло четыре сотни единиц боевой техники. От легковых оперативных и сопроводительных автомобилей - до ракетных комплексов, способных перемалывать целые дивизии врага. И хотя на параде было немало зрелищных моментов - авиация союзников, крупнейший в мире самолет "Мрия", военные из стран-союзниц - но больше всего аплодисментов срывала именно техника, которая воюет на Востоке Украины.

Только за эффектной картинкой увы - не праздничная реальность: на параде разве что техника, которая была изготовлена или модернизированная в 2014-2019 гг. За последние 2 года - ни одной новой разработки. Государственный оборонный заказ хронически не выполняется, специализированные заводы на грани банкротства. Перевооружение армии остановлено, 80% всей техники в боевых подразделениях - восстановленная советская. Доля современной - 15-20%, а также среди нее 5% - это импорт. В частности, грузовые автомобили "МАЗ", которые производит Беларусь. Военные эксперты уже давно бьют тревогу: Украина продолжает финансировать союзницу государства-агрессора, хотя легко могла заменить белорусскую продукцию. Все же не 2014 г., когда хватались за первое попавшееся, чтобы только армия начала воевать.

"Мы ведем войну и мы закупаем автомобили с российскими двигателями! Одной рукой мы рассказываем "мы ведем войну", и мы закупаем российские детали, запчасти. Все все знают и все всех устраивает, потому что все на этом зарабатывают ", - сообщил генеральный директор ЧАО" АвтоКрАЗ "Роман Черняк.

Журналистка Татьяна Черновол настаивает, что буквально несколько лет назад в Украине разрабатывали новейшие ракетные комплексы и катера - не хуже, но дешевле иностранных аналогов. Сейчас даже намного проще интеллектуальный продукт, бронемашины, подорожали вдвое. Оснований для этого не было, кроме коррупции, которую терпит власть.

"У меня мелькнула такая мысль, что это будет парад вещественных доказательств, а не военной техники. Цена "Казака" вдруг выросла на миллион, а потом еще на полтора миллиона. Сейчас через два года она еще больше выросла, соответственно это реально вещественное доказательство, реальные уголовные дела, которые я считаю будут возбуждены", - отметила Татьяна Черновол.

В колонне военной техники сразу 8 различных модификаций автомобилей КрАЗ. Это предприятие - флагман по производству большегрузных многофункциональных автомобилей. Не только в Украине, но и в Европе. Однако, за последние 2 года, как и другие уникальные военные производства - почти не получали государственных заказов. К примеру, ракетный комплекс "Нептун" в этом году был впервые представлен на параде ко Дню независимости. История, которой власть хочет гордиться, на самом деле уже стала главным скандалом в оборонке времен Владимира Зеленского.

Чтобы прикрыть от вторжения все наше морское побережье, нужно всего 5-6 таких комплексов. "Нептун" спроектировали еще в 2018. И должен был быть на шасси КрАЗа. Но с приходом Зеленского к власти, в Минобороны посчитали: заказывая тягач в Кременчуге, можно ненароком и себя обделить. Поэтому на параде "Нептун" уже был представлен на шасси чешской "Татры". А это - вчетверо дороже в КрАЗа.

"Грубо говоря, мы продаем машину за 100 000 евро, а ее можно купить за границей по 400 000. Я предлагал генералам - давайте уже как-то от Версаче повешу, от Сваровски ... За такие деньги тоже вам сделаю! Расскажите мне, что за 400000 есть в той машине, чего у меня нет? ", - возмущается генеральный директор ЧАО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.

Журналистка Татьяна Черновол считает, что причиной всего является коррупция: "Когда поставляется продукция из-за рубежа, ее легче скрыть. Гораздо легче скрыть! Потому что, когда речь идет о внутреннем производстве, очень много этапов проверки. Очень много этапов проверки".

Минобороны ничего не объясняет. Мол, секретность. Замечательный занавес для коррупции. Но даже он не прикрыл, что "Нептун" на параде - бутафорский, только с одной ракетой. На полный противокорабельный комплект ракет не хватило. Зато, в импортных чешских шасси.

"В КБ Луч, поскольку приходилось ужиматися и не было финансов, ведь все они пошли на закупку шасси. А КБ Луч так и не сделал ракеты. То есть, фактически то, что мы сейчас увидим на параде Нептун на Татры - это еще не оружие, которое может защитить Украину. Поскольку у этого оружия нет ракет ", - отметила Черновол.

По подсчетам экспертов, потребность силового блока в колесной технике - около 30 000 единиц. И пока власть мародерствует на армии, отечественные предприятия выживают, ища рынки в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке.

"Украина просто потеряет оборонные заводы внутри страны - а их очень легко свести на ноль, они и так едва поднялись в 2014 году. Этого и хочет Россия! То есть, сначала уничтожить нашу оборонку, а потом радоваться о том, как Украина что-то пытается закупить за рубежом, а у нее постоянно не хватает денег", - отмечает Татьяна Черновол.

Между тем, власти постоянно напоминают, что в 2020 и 2021 гг выделен рекордный бюджет на армию. Но эти деньги - как песок между пальцами. И вот накануне Дня независимости президент Зеленский дал еще одно торжественное обещание - до 2035 года построить новый военно-морской флот. Как только закончит высаживать миллиард деревьев?