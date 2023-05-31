Вот из свежего после легкой атаки дронов неизвестного происхождения на Москву Кадыров призвал объявить в РФ военное положение, использовать все имеющиеся боевые ресурсы. И главное — показать Украине, что такое "месть в полном смысле этого слова".

Фото: TASS

Эти угрозы от ручной собаки Путина, которая больше известна своим брендовым нарядом, чем реально каким-то мужеством на поле боя, выглядят дико. Во-первых, стоит сравнить этого рыжего покемона с реальным борцом за волю чеченского народа Джохаром Дудаевым. И тут сразу видно, какую страшную работу по геноцидам малых народов проделала путинская Россия за четверть века. Во-вторых, после того как только ленивый украинец не сделал пародию о кадыровцах и овцах в тектоке, такие страшилки выглядят максимально тупо.

Поэтому стоит отдать должное секретарю СНБО Алексею Данилову, искусно парировавшему эти пугалки панчем о том, что Кадыров должен не Украине угрожать, а мстить Москве за Грозный и рабство чеченского народа.

Если вспомнить прошлое: официальные российские власти часто спускали Кадырова, чтобы запугать президента Владимира Зеленского и надавить на Киев.

Началось все с 2019 года, когда после победы Шестого во втором туре Кадыров своеобразно поздравил Зеленского. Пожелал ему удачи в "единении народов Украины и России".

Далее в июле 2020 года, когда нынешняя власть всерьез осуществляла разминирование, разведение и колебалась, объявлять ли выборы на территории ОРДЛО, — в ход снова пошло рыжее чучело Кадырова. "Что вам мешает исполнить надежды двух народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что вы заканчиваете эту гражданскую войну на востоке? Гордыня или чужая воля?" — писал тогда Кадыров Зеленскому. Как известно, тогда общественное давление отвернуло наихудший сценарий, как запихнуть в политическое тело ОРДЛО с государственными изменниками. И Кадыров на время умолк.

Однако осенью 2021 г. западные разведки начали выкладывать карты будущего наступления РФ. И 26 декабря 2021 года на фоне дипломатического обострения Кадыров снова открыл рот. Он сказал: "Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение. После Крыма нужно было забирать Киев. Если будет Киев, то для западных стран он будет местом, чтобы побороться за территорию". Тогда же были озвучены слова, которые сейчас кажутся очень ясными. Тогда рыжий шайтан заявил, что чеченские военные "готовы выехать в Украину" и "выполнить приказ без проблем". Собственно, теперь совершенно понятно, почему кадыровцы были ударной силой, направлявшейся в Киев со скоростью света в феврале 2022 года. Они планировали буйных убить, всех остальных запугать и сделать победную картинку для Путина.

Далее звоночек раздался в январе 2022 года. Тогда Кадыров озвучил антизападные нарративы: дескать, Украина страдает под гнетом США. Что только Россия должна решать судьбу Украины. И что он "давно ввел бы войска на территорию Украины" и "решил бы украинский вопрос".

14 февраля 2022 года ручной пес Путина озвучил персональные угрозы уже Владимиру Зеленскому. Что, мол, либо Украина выполняет Минские договоренности в полном объеме, либо будут необратимые последствия и кровопролитие.

Что было дальше – все помнят. Кадыровцы и росгвардия, десантники из Пскова устроили настоящий ад на Киевщине. Но именно в Буче 27 февраля была разбита большая колонна кадыровцев — после этого личные товарищи Кадырова убегали из Украины так, что аж пятки сверкали. Подстрелить кадыровца с погонами стало настоящим сафари наших защитников. Они получали по мордам на севере, в Мариуполе и везде, где ступала их нога.

В конце мая 2022 года Кадыров решил поглумиться над теми, кто разбил медийный образ очень мужественных и крутых кадыровцев, — азовцами. Именно тогда появилось видео, где он якобы везет автобус с нашими пленными в Грозный. Тогда же украл белого питбуля Адика — собаку украинской военной, которая находилась на Азовстали. Тогда же было обращение Кадырова к Турции не помогать в обмене азовцев, потому что это якобы нацисты, которые издевались над гражданскими.

С тех пор, когда Кадырова и его группу баранов с гранатами высмеяли все, его стало меньше в публичном пространстве. И вот, когда ракетные атаки РФ не дают должного эффекта — в ход пошло это мапет-шоу. Которое давно не действует ни на Зеленского, ни на украинцев.

Почему же российская пропаганда пытается пугать нас Кадыровым? Это тот случай, когда мантра, что украинцы и россияне – это один и тот же народ, дает хороший сбой. Режим Путина обломался на украинском вопросе, поскольку отражал и приписывал Украине и украинцам характеристики российского общества.

Люди, сидящие в Кремле, люди, делающие телевидение и ютубы в РФ, не понимают разницы между Украиной и Россией. Долгое время Россия культивировала образ Кадырова, как нечто такое, чему надо поклоняться. Именно поэтому условная Собчак и Канделаки считали честью провести выходные с Кадыровым. Топ-пропагандистка Скабеева благодарила Рамзана за защиту от угроз украинского тогда еще депутата Борислава Березы. И Кремль вполне рассчитывал, что наши публичные особы тут же испугаются Кадырова и пойдут к нему на поклон. Ведь накануне великой войны его качали, как второго человека после Путина в оккупации Украины.

Однако в случае с Украиной эта заготовка дала сбой. Потому что у нас Кадыров не ассоциируется с человеком войны, он – позер, он лжец, он продажная шкура. Именно поэтому оружием против Кадырова и его вооруженных палачей, убивавших безоружных людей в Буче, стал эффективным очень знаменитый ролик — где наш боец смазывает патроны вкусным салом.

У украинцев нет никакого страха перед страшным Кадыровым. Для нас это человек с российским паспортом, ставший расовым россиянином и предавший свои корни. А с предателями и коллаборантами мы расправляемся одним методом – уничтожаем и ставим пожизненный бан.

Российская элита совсем не знает, кто такие украинцы, если главную медиаставку в первый год Великой войны сделала на участие кадыровцев в нынешней войне. Наша сила в правде и свободе, чувстве достоинства и высмеивании дутых героев. Именно это очень хорошо нас отличает от россиян и белорусов, где записывать извинения перед Кадыровым стало нормой для обычных граждан.