Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Что не так с угрозами Кадырова. Как главная страшилка Кремля обернулась провалом в Украине
OPINION

Что не так с угрозами Кадырова. Как главная страшилка Кремля обернулась провалом в Украине

31 мая, 2023 среда
19:03
Мнение

Когда нет никаких аргументов – выпускай обезьяну с гранатой. Также, когда РФ четко понимает, что ночные ракетные атаки вызывают у украинцев лишь ярость и желание задонатить на ВСУ, в ход идут пугалки Рамзаном Кадыровым

Вот из свежего после легкой атаки дронов неизвестного происхождения на Москву Кадыров призвал объявить в РФ военное положение, использовать все имеющиеся боевые ресурсы. И главное — показать Украине, что такое "месть в полном смысле этого слова".

Кадиров

Фото: TASS


Эти угрозы от ручной собаки Путина, которая больше известна своим брендовым нарядом, чем реально каким-то мужеством на поле боя, выглядят дико. Во-первых, стоит сравнить этого рыжего покемона с реальным борцом за волю чеченского народа Джохаром Дудаевым. И тут сразу видно, какую страшную работу по геноцидам малых народов проделала путинская Россия за четверть века. Во-вторых, после того как только ленивый украинец не сделал пародию о кадыровцах и овцах в тектоке, такие страшилки выглядят максимально тупо.

Кадиров

Поэтому стоит отдать должное секретарю СНБО Алексею Данилову, искусно парировавшему эти пугалки панчем о том, что Кадыров должен не Украине угрожать, а мстить Москве за Грозный и рабство чеченского народа.

Если вспомнить прошлое: официальные российские власти часто спускали Кадырова, чтобы запугать президента Владимира Зеленского и надавить на Киев.

Началось все с 2019 года, когда после победы Шестого во втором туре Кадыров своеобразно поздравил Зеленского. Пожелал ему удачи в "единении народов Украины и России".

Далее в июле 2020 года, когда нынешняя власть всерьез осуществляла разминирование, разведение и колебалась, объявлять ли выборы на территории ОРДЛО, — в ход снова пошло рыжее чучело Кадырова. "Что вам мешает исполнить надежды двух народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что вы заканчиваете эту гражданскую войну на востоке? Гордыня или чужая воля?" — писал тогда Кадыров Зеленскому. Как известно, тогда общественное давление отвернуло наихудший сценарий, как запихнуть в политическое тело ОРДЛО с государственными изменниками. И Кадыров на время умолк.

Однако осенью 2021 г. западные разведки начали выкладывать карты будущего наступления РФ. И 26 декабря 2021 года на фоне дипломатического обострения Кадыров снова открыл рот. Он сказал: "Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение. После Крыма нужно было забирать Киев. Если будет Киев, то для западных стран он будет местом, чтобы побороться за территорию". Тогда же были озвучены слова, которые сейчас кажутся очень ясными. Тогда рыжий шайтан заявил, что чеченские военные "готовы выехать в Украину" и "выполнить приказ без проблем". Собственно, теперь совершенно понятно, почему кадыровцы были ударной силой, направлявшейся в Киев со скоростью света в феврале 2022 года. Они планировали буйных убить, всех остальных запугать и сделать победную картинку для Путина.

Далее звоночек раздался в январе 2022 года. Тогда Кадыров озвучил антизападные нарративы: дескать, Украина страдает под гнетом США. Что только Россия должна решать судьбу Украины. И что он "давно ввел бы войска на территорию Украины" и "решил бы украинский вопрос".

14 февраля 2022 года ручной пес Путина озвучил персональные угрозы уже Владимиру Зеленскому. Что, мол, либо Украина выполняет Минские договоренности в полном объеме, либо будут необратимые последствия и кровопролитие.

Что было дальше – все помнят. Кадыровцы и росгвардия, десантники из Пскова устроили настоящий ад на Киевщине. Но именно в Буче 27 февраля была разбита большая колонна кадыровцев — после этого личные товарищи Кадырова убегали из Украины так, что аж пятки сверкали. Подстрелить кадыровца с погонами стало настоящим сафари наших защитников. Они получали по мордам на севере, в Мариуполе и везде, где ступала их нога.

В конце мая 2022 года Кадыров решил поглумиться над теми, кто разбил медийный образ очень мужественных и крутых кадыровцев, — азовцами. Именно тогда появилось видео, где он якобы везет автобус с нашими пленными в Грозный. Тогда же украл белого питбуля Адика — собаку украинской военной, которая находилась на Азовстали. Тогда же было обращение Кадырова к Турции не помогать в обмене азовцев, потому что это якобы нацисты, которые издевались над гражданскими.

С тех пор, когда Кадырова и его группу баранов с гранатами высмеяли все, его стало меньше в публичном пространстве. И вот, когда ракетные атаки РФ не дают должного эффекта — в ход пошло это мапет-шоу. Которое давно не действует ни на Зеленского, ни на украинцев.

Кадиров

Почему же российская пропаганда пытается пугать нас Кадыровым? Это тот случай, когда мантра, что украинцы и россияне – это один и тот же народ, дает хороший сбой. Режим Путина обломался на украинском вопросе, поскольку отражал и приписывал Украине и украинцам характеристики российского общества.

Кадиров

Люди, сидящие в Кремле, люди, делающие телевидение и ютубы в РФ, не понимают разницы между Украиной и Россией. Долгое время Россия культивировала образ Кадырова, как нечто такое, чему надо поклоняться. Именно поэтому условная Собчак и Канделаки считали честью провести выходные с Кадыровым. Топ-пропагандистка Скабеева благодарила Рамзана за защиту от угроз украинского тогда еще депутата Борислава Березы. И Кремль вполне рассчитывал, что наши публичные особы тут же испугаются Кадырова и пойдут к нему на поклон. Ведь накануне великой войны его качали, как второго человека после Путина в оккупации Украины.

Однако в случае с Украиной эта заготовка дала сбой. Потому что у нас Кадыров не ассоциируется с человеком войны, он – позер, он лжец, он продажная шкура. Именно поэтому оружием против Кадырова и его вооруженных палачей, убивавших безоружных людей в Буче, стал эффективным очень знаменитый ролик — где наш боец смазывает патроны вкусным салом.

У украинцев нет никакого страха перед страшным Кадыровым. Для нас это человек с российским паспортом, ставший расовым россиянином и предавший свои корни. А с предателями и коллаборантами мы расправляемся одним методом – уничтожаем и ставим пожизненный бан.

Российская элита совсем не знает, кто такие украинцы, если главную медиаставку в первый год Великой войны сделала на участие кадыровцев в нынешней войне. Наша сила в правде и свободе, чувстве достоинства и высмеивании дутых героев. Именно это очень хорошо нас отличает от россиян и белорусов, где записывать извинения перед Кадыровым стало нормой для обычных граждан.

Новости
Россия
Мариуполь
Война с Россией
Читайте также:
30 мая, 2023 вторник
Воин ТрО заявил, что комбат взорвал авто, купленное волонтерами, а ему угрожают из-за огласки. Продолжается служебное расследование
Автор Николай Скиба
30 мая, 2023 вторник
Станет ли отказ от ученой степени главы МОН сигналом к изменению правил игры
Віктор Орбан
30 мая, 2023 вторник
"Есть сомнения": в Германии озвучили отношение к предстоящему председательству Венгрии в ЕС
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.6
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
31 мая
19:34
Обновлено
Защита побережья и зерновой коридор: Зеленский провел Ставку в Одессе
18:53
OPINION
Россияне – террористы номер один
18:50
Премьер-министр Косово заявил о рассмотрении возможности досрочных выборов на севере, однако есть условие
18:14
Эксклюзив
Олег Дунда
Закон о люстрации 2014 года имеет ряд недостатков, - нардеп Дунда
18:11
Эксклюзив
У США есть ракеты под F-16, которые являются аналогами Storm Shadow, – главред Defense Express Катков
18:08
В Киеве и регионе установили терминалы для покупки билетов на пригородные поезда
18:07
Обновлено
В Киеве пассажирка метро попала под поезд и погибла
17:54
Премьер Дании выступила с речью, частично написанной в чате GPT
17:50
Обновлено
КНДР ракета
МИД Украины осуждает попытки запуска КНДР спутника-шпиона
17:38
Бахмут
Мэр Бахмута сообщил, сколько гражданских жителей осталось в городе
17:25
Украина и Литва подписали соглашение о взаимном признании и упрощенном обмене водительских удостоверений
17:20
Враг обстрелял Харьковщину: есть попадания в частные дома, погиб мужчина
17:18
Правительство внесло изменения в правила об отсрочке или освобождении от призыва на срочную службу
17:14
Вышел трейлер 6 сезона сериала "Черное зеркало" от Netflix
17:06
Вместо Путина Россия отправит другого представителя на инаугурацию Эрдогана
16:51
У Украины есть доказательства участия Беларуси в депортации украинских детей, - Лубинец
16:50
посольство Германии
Берлин заявил, что Украина имеет право нанести удары по территории РФ
16:49
Новым главой Одесской ОВА стал Олег Кипер
16:44
В Херсонской области нашли тело замученного оккупантами мужчины
16:38
Эксклюзив
ЗРК SAMP-T может использоваться ближе к фронту, чем Patriot, – главред Defense Express Катков
16:33
Украина поможет Молдове отстроить железнодорожный коридор протяженностью в 400 км
16:29
Ирина Геращенко: Рада поддержала обращение к президенту о награждении Олега Барны и его побратимов, погибших во время штурма вражеских позиций
16:26
Обновлено
Эдгарс Ринкевичс был избран новым президентом Латвии. Зеленский назвал его настоящим другом Украины
16:13
В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект к разминированию посевных площадей
16:03
Талибан
Катар и Талибан провели секретные переговоры, - Reuters
16:02
Дуда: Польша осознает, что для РФ мы являемся врагом номер один после Украины
15:50
Украинских воинов будут отправлять на лечение за границу по упрощенной процедуре
15:49
Вражеская ДРГ пыталась зайти из России на Харьковщину: в ОВА раскрыли детали
15:37
В Киеве к вечеру откроют проезд по Гаванскому мосту
15:30
Эксклюзив
Военный эксперт Притула рассказал, кому выгодна атака дронов по Москве
15:30
Анджей Дуда
"Путин не проиграл ни одной войны": Дуда назвал поддержку Украины долгом Запада
15:28
Германия объявила, что закрывает четыре из пяти консульств России
15:23
Мазепа из Concorde Capital помогал российскому олигарху Дерипаске спасти активы в Украине, - ЦПК
15:15
РФ объявила в розыск двух бывших министров обороны и экс-начальника Генштаба Украины
15:13
Из Киева в Варшаву поедет поезд, который будет вмещать в два-три раза больше пассажиров. Подробности
14:54
Четверым блоггерам, засветившим работу ПВО в Киеве 16 мая, сообщили о подозрении
14:50
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
14:44
Предали присягу и издевались над мирными жителями: экс-правохранителям из Геническа грозит пожизненное заключение
14:41
Урсула фон дер Ляен призвала всех, кто может, предоставить Украине дальнобойное оружие
14:30
Обновлено
Россияне ударили по жилому дому на Херсонщине: ранен трехлетний ребенок
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV