1. Все ожидали, как Путин определит результаты войны за год и стратегические цели на будущее. Но большую часть речи составляет информация о социально-экономическом и гуманитарном развитии, в которой не было никаких новостей. Поэтому при анализе речи следует определять не то, что сказано, а то, что не сказано.

2. Год назад Путин заявил, что намерен мгновенно уничтожить "режим клоуна, наркомана", "провести денацификацию и демилитаризацию" Украины. То есть была объявлена цель. Много раз Путин заявлял, что "спецоперация идет по заранее утвержденному плану". Прошел год, и очевидно, что цели, заявленные Путиным, не выполнены, а стратегия привела к поражениям. Но о новых или старых целях и стратегиях не было ни слова.

Цели, заявленные Путиным, не выполнены, а стратегия привела к поражениям. Но о новых или старых целях и стратегиях не было ни слова.

3. Путин не упомянул количество человеческих потерь в войне. Хотя количество потерь является ключевым фактором, определяющим эффективность действий и войны. С 25 марта 2022-го власти РФ ни разу не сообщали о потерях. По подсчетам западных государств, все войны СССР и России после Второй мировой войны вместе взятые не наносили столько потерь как один год войны Путина в Украине.

4. Никаких оценок целесообразности и эффективности военных действий РФ за год — были ли поражения, какая реакция на эти поражения, кто несет ответственность?

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5. О войне Путин заявил только две конкретные информации. Во-первых, каждые полгода каждый русский оккупант должен получать отпуск сроком на 14 дней. То есть сроки войны не объявлены, но она будет долгой, на годы. Во-вторых, Путин говорил о программе развития армии в 2021-2025 годах, внесении изменений, усилении инвестиций и льгот в оборонно-промышленный комплекс для быстрого перевооружения.

Сроки войны не объявлены, но она будет долгой, на годы

6. Относительно внешней политики Путин объявил о прекращении участия в соглашении об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это символический шаг по разрыву со странами Запада, который по факту и так давно произошел. Путин заявил, что Россия будет вкладывать деньги в присоединение к России оккупированных территорий Украины.

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Выводы:

1. Войну Украине и Западу Путин объявлять не будет. Путин создает в России обстановку постоянного военного положения для абсолютизации своей власти, и это военное положение не привязано к каким-либо целям и стратегии, оно может длиться много лет. Его доктрину можно назвать "кругом враги".

Путин создает в России обстановку постоянного военного положения для абсолютизации своих властей, и это военное положение не привязано к каким-либо целям и стратегии

2. Путин собирается вести активные боевые действия длительное время, со значительными потерями российских войск, поэтому информация о жертвах россиян для него самая болезненная. Он готов говорить о конфликте с Западом, даже о падении ВВП, но не о жертвах, возникших в результате его решений. Он опасается ответственности не за жизнь граждан, а публичного признания своей военной слабости и неспособности добиться успеха в агрессии.

3. Для Путина важна управляемость армии, а не ее эффективность. Поскольку при перманентной войне власти не будут меняться, а наоборот, концентрироваться. Критериев оценки боевых действий с военной точки зрения у Путина нет, поэтому и положение дел в армии не нужно, пока армия сохраняет управляемость. Потери же личного состава для тоталитарной страны не являются проблемой. Критические потери станут проблемой для российского командования исключительно, если это начнет вызывать проблемы с мобилизацией.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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