Что нас ожидает в новой линейке iPhone 15

Ожидаемо линейка https://comfy.ua/smartfon/ обзаведется разъемом USB-C вместо Lightning. Еще одной особенностью станет перископический телеобъектив. Пока создатели готовят iPhone 15 к премьере, время поговорить о том, что ждет пользователей в "яблочной" новинке.

Увеличенная емкость аккумулятора

Батареи смартфонов получат большую емкость, по сравнению с предшественниками. В процентном соотношении увеличение составит 18% у версии iPhone 15, 14% — у iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro, и 12% — у 15 Pro Max. Обновленный показатель для модели 15 Plus прогнозируют на уровне 4912 мАч. Для остальных модификаций он будет скромнее, но тоже весьма солидный:

3877 мАч — для iPhone 15;

3650 мАч — для 15 Pro;

4852 мАч — для 15 Pro Max.

Ожидается, что новый iPhone 15 станет толще ввиду увеличенного размера аккумулятора. С учетом эффективности процессоров A16 и A17 Bionic, смартфон дольше проработает без подзарядки. Эксперты предполагают, что новая линейка Apple покажет большую производительность при снижении энергопотребления на 35%.

Объем памяти и фотокамера

Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт для стандартных версий iPhone 15 и 15 Plus, версии Pro, Pro Max получат, скорее всего, ОЗУ на 8 ГБ. Объем внутреннего хранилища останется в тех же пределах, как ив 14 линейке.

Что касается камеры, то она будет ощутимо улучшена. Введут 48-мегапиксельный датчик с возможностью 10-кратного приближения. Правда, обновление затронет лишь версии Pro. Основное новшество — внедрение в смартфоне перископического телеобъектива в iPhone 15 Pro Max. Камера приобретет более выпуклую форму.

Давно производители не модифицировали фронтальную камеру, так что существует вероятность ее обновления в модели iPhone 15. Видео, вероятно, будут в формате 8K. Компания Apple обзавелась технологиями для самостоятельного сбора камеры, вместо покупки готовых модулей у Samsung.

Появление порта Type-C

Важное изменение в дизайне телефона — порт Type-C придет на замену Lightning. Общие тенденции докатились и до технологического гиганта, поэтому стоит ждать в новых моделях актуальной опции. Преимущество новации заключается в лучшей поддержке аксессуаров.