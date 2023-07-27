Что нас ожидает в новой линейке iPhone 15
В сентябре компания Apple традиционно представит новую линейку смартфонов — iPhone 15. Уже сейчас в СМИ трубят о новшествах "яблочных" телефонов, которые претерпели ощутимые изменения в дизайне. Так, iPhone 15 получит более тонкие рамки вокруг дисплея — их ширина уменьшится с 2,1 до 1,5 миллиметра
Ожидаемо линейка https://comfy.ua/smartfon/ обзаведется разъемом USB-C вместо Lightning. Еще одной особенностью станет перископический телеобъектив. Пока создатели готовят iPhone 15 к премьере, время поговорить о том, что ждет пользователей в "яблочной" новинке.
Увеличенная емкость аккумулятора
Батареи смартфонов получат большую емкость, по сравнению с предшественниками. В процентном соотношении увеличение составит 18% у версии iPhone 15, 14% — у iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro, и 12% — у 15 Pro Max. Обновленный показатель для модели 15 Plus прогнозируют на уровне 4912 мАч. Для остальных модификаций он будет скромнее, но тоже весьма солидный:
- 3877 мАч — для iPhone 15;
- 3650 мАч — для 15 Pro;
- 4852 мАч — для 15 Pro Max.
Ожидается, что новый iPhone 15 станет толще ввиду увеличенного размера аккумулятора. С учетом эффективности процессоров A16 и A17 Bionic, смартфон дольше проработает без подзарядки. Эксперты предполагают, что новая линейка Apple покажет большую производительность при снижении энергопотребления на 35%.
Объем памяти и фотокамера
Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт для стандартных версий iPhone 15 и 15 Plus, версии Pro, Pro Max получат, скорее всего, ОЗУ на 8 ГБ. Объем внутреннего хранилища останется в тех же пределах, как ив 14 линейке.
Что касается камеры, то она будет ощутимо улучшена. Введут 48-мегапиксельный датчик с возможностью 10-кратного приближения. Правда, обновление затронет лишь версии Pro. Основное новшество — внедрение в смартфоне перископического телеобъектива в iPhone 15 Pro Max. Камера приобретет более выпуклую форму.
Давно производители не модифицировали фронтальную камеру, так что существует вероятность ее обновления в модели iPhone 15. Видео, вероятно, будут в формате 8K. Компания Apple обзавелась технологиями для самостоятельного сбора камеры, вместо покупки готовых модулей у Samsung.
Появление порта Type-C
Важное изменение в дизайне телефона — порт Type-C придет на замену Lightning. Общие тенденции докатились и до технологического гиганта, поэтому стоит ждать в новых моделях актуальной опции. Преимущество новации заключается в лучшей поддержке аксессуаров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.72
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.08
- Актуальное
- Важное