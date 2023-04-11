Состоялась встреча с Лукашенко, на которой последний заговорил о "гарантиях безопасности Беларуси", которые якобы может дать РФ. В частности, "защищать союзника в случае агрессии". Как минимум, странные заявления, учитывая наличие подписанных документов в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Конечно, это заявление практически сразу стало информационным поводом для СМИ ряда государств. И "закрыло" собой другие возможные целые встречи Шойгу и Лукашенко.

Лукашенко и Шойгу говорили, что эта встреча — продолжение недавних переговоров в Москве и реализация договоренностей с Путиным. И здесь следует обратить внимание на несколько направлений.

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Помощь русской армии и обучение мобилизованным на белорусских полигонах. В России продолжается "ползучая" мобилизация. Увеличивают количество контрактников, набирают бойцов в ПИК. К тому же в несколько раз, чтобы создать "конкуренцию" Пригожину. В частности, в НПК "Патриот", связанную с Шойгу. Таким образом, интерес российского гостя лежал в сфере получения боеприпасов, обмундирования, тех же аптечек и сухпайков. А также использование белорусской инфраструктуры для обучения наемников и мобилизованных.

Интерес русского гостя лежал в сфере получения боеприпасов, обмундирования, тех же аптечек и сухпайков. А также использование белорусской инфраструктуры для обучения наемников и мобилизованных

Так называемое "импортозамещение". Российская оборонная промышленность испытывает серьезные проблемы, связанные со сложностью покупки западных комплекующих: не все удается достать, а то, что покупается через посредников, идет в малых количествах и по очень высоким ценам. На этом фоне есть интерес использовать мощности белорусского ВПК, местами успешно. Буквально два дня тому назад белорусские государственные СМИ радостно рапортовали об освоении производства широкой линейки комплектующих для российских самолетов и российской бронетехники. Речь, скорее всего, идет прежде всего об электронике, оптике, средствах связи. Для Шойгу важно понять, что Лукашенко может предложить и по каким ценам, ведь любовь официального Минска к маленьким гешефтам на риторике о братской дружбе никто не отменял.

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Еще одно направление – участие белорусских заводов в ремонте и модернизации военной техники РФ (на территории Беларуси). А также снятие с хранения танков, артиллерийских систем для поставки их в распоряжение российской армии. Такой процесс в ограниченном количестве уже начинался, но, судя по всему, России нужно много, очень много — вплоть до опустошения белорусских хранилищ.

Производство новых образцов. К примеру, тех же боеприпасов или БПЛА. В частности, в СМИ давно обсуждалась возможность сборки "шахедов" на одном из белорусских предприятий. Но здесь, скорее всего, пока сдвигов немного. В Москве рассчитывают, что Минск сам будет искать и выкупать (а частично будет производить) необходимую электронику. Но здесь проблема в Пекине, а не в Минске, пока КНР не даст разрешения использовать свою электронику для военных целей Кремля, сдвигов не будет. То же касается вопросов поставок в российскую армию РСЗО "Полонез", которую можно считать более новым аналогом Himars, но с дальностью "базовой" ракеты от 200 до 300 км. Технологии китайские, поэтому это оружие есть у Азербайджана, но его нет в России. Список желаемого, но недоступного можно продолжать комплексами РЭБ или системами связи.

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Самый главный вопрос – российская военная база. Именно так следует говорить о возможной реализации угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси. Размещение, в отличие от передачи, предполагает русский персонал, русскую охрану. То есть полноценную базу, куда белорусские силовики смогут заходить по приглашению по праздникам.

Самый главный вопрос – российская военная база. Именно так следует говорить о возможной реализации угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси. Размещение, в отличие от передачи, предполагает русский персонал, русскую охрану. То есть полноценную базу, куда белорусские силовики смогут заходить по приглашению и по праздникам. Такие решения (военная база), как правило, оформляются минимум межправительственным соглашением. Но в Москве полагали, что "много чести" будет для Лукашенко разрабатывать такие документы. Поэтому был визит Шойгу. Но самой базы (как и ядерного оружия) может не быть. Причина в позиции Пекина, которому ядерный шантаж Кремля может оказаться выгодным, а размещение — нет. И Си имеет рычаги влияния как на Путина, так и на Лукашенко.

И, наконец, вопрос "гарантий безопасности". Для Лукашенко это игра (и торг) на российском поле – попытка показать, что ты союзник. А также, в случае готовности опустошить склады для россиян крик души типа "а я с чем останусь"? При этом на внутреннем поле такой подход является сомнительным. Это ведь демонстрация своей слабости. А значимость и реализованность "российских гарантий" или "красных линий" Кремль уже год назад демонстрирует в Украине. Постоянно угрожая "страшным ответом" активности Украины и каждый раз "отодвигая" "красные линии" вплоть до усиления ПВО в Москве.

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Об авторе. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего

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