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OPINION

Что можно сделать с нацией, у которой искры из глаз?

9 декабря, 2022 пятница
08:05
Мнение

Война токов между Эдисоном и Теслой — детская игрушка рядом с происходящим сейчас между Украиной и Россией

Электромагнитное взаимодействие, одно из четырех фундаментальных взаимодействий, лежащих в основе функционирования Вселенной полностью на службе украинцев. Мы притягиваемся друг к другу электрической кооперацией, а чужие освещенные дома притягивают порой взгляды наших больших и влажных, дрожащих, как у японских аниме, глаз.

За короткие недели украинское общество массово превратилось в электриков. Мы грубее разобрались в функционировании электросетей и типах генераторов, научились заживлять роутеры от павербанков и паять под это соответствующие кабели.

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Мы набираем электричество в павербанки как в карманы и питаем им свои смартфоны и ноутбуки, как переливанием крови. Впрыскиваем в них электроглюкозу. Держим на системах искусственной поддержки настоящей неподдельной жизни свои дома и бизнесы.

Мы набираем электричество в павербанки как в кармане и питаем им свои смартфоны и ноутбуки, как переливанием крови. Впрыскиваем в них электроглюкозу

Мы освещаем квартиры новогодними гирляндами и запускаем безусловное рефлекторное ощущение праздника, которое очень смущается от взрывов на улице, а мы точно знаем, что это не праздничные фейерверки.

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Украинцы заново изобрели и освоили электричество, банальную и непонятную силу, текущую по проводам, которая иногда искрила и вообще мало кого интересовала. Но теперь мы снова, как в начале 19-го столетия, завороженно смотрим на освещенные кварталы и поражаемся этому, как фокусам.

Нам хотят повторить холодную войну, но что можно сделать с нацией, у которой искры из глаз?

Со страной, которая выглядит спокойным мирным трансформатором, но несет в себе миллионы киловатт.

Не влезай – убьет.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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