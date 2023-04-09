Что может предложить современная Украина серьезным инвесторам?
Давайте попробуем ответить на вопрос, зачем среднестатистическим компаниям из Западной Европы и США инвестировать в Украину.
Что останется для иностранного инвестора, если исключить такие внутренние "конкурентные преимущества" как:
- зарплаты в конвертах;
- возможность занижать требования к условиям труда;
- низкий уровень экологического регулирования и контроля;
- возможности схематоза на налогах, таможенных платежах и административных процедурах;
- возможность лоббировать собственные интересы наиболее тупым способом – прямой коррупцией.
Какой сухой остаток? Ценой чего нужные нам стратегические инвесторы получат долгосрочную доходность и рост своего бизнеса?
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Низкая стоимость рабочей силы даже с официальными зарплатами? Это не в наших интересах. Эксплуатация дешевого персонала – для Украины это путь в никуда. Мы не азиатский муравейник по количеству и не сможем упасть ниже всех конкурентов, чтобы перебить их этим рычагом. Плюс после войны у нас будет дефицит рабочей силы, а не излишек. Не эти условия для демпинга в з/п.
Эксплуатация дешевого персонала – для Украины это путь в никуда. Мы не азиатский муравейник по количеству и не сможем упасть ниже всех конкурентов, чтобы перебить их этим рычагом.
Сырье? Кто сказал, что она у нас дешевая? По формуле "себестоимость/качественные параметры" у нас нет ничего уникального. Да, у нас есть свои отраслевые чемпионы, но они нишевые.
Логистика? Она для западных рынков не проблема, которая превышает барьеры и риски инвестирования в Украину.
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Собственный рынок? Он невелик по сравнению с масштабом нужных нам инвестиций.
Что остается? Или что нужно создать в качестве драйверов инвестирования? Какая главная идея?
Что остается? Или что нужно создать в качестве драйверов инвестирования? Какая главная идея?
Или еще более доходчиво: что мы продаем инвесторам в обмен на их деньги? Какую ценность?
Это совсем небанальный вопрос. Я лично ищу на него ответ в каждом проекте, нуждающемся в инвестициях. В масштабе страны задача та же. Способность сформулировать этот ответ посредством нескольких содержательных предложений — тест на наличие смысла во всех последующих разговорах.
Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг
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