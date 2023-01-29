Что мешает легализовать медицинский каннабис
В стране, к сожалению, будет десятки тысяч ветеранов, которые навсегда останутся инвалидами. Им будет болеть до конца их жизни, которую они посвятили Украине
Парадокс, но убедить Шольца дать Украине танки оказывается проще, чем наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис.
С одной стороны, немцы и оружие. Немцы, которые боятся третьей мировой войны. Немцы, у которых до сих пор комплекс вины за Вторую Мировую. Немцы, которые думают, что виноваты россиянам. Немцы, которые еще недавно были крупнейшими энергетическими партнерами Путина.
И вот эти немцы таки дают танки, открывая шлюзы для массовых поставок танков в Украину. Шольц сопротивлялся, думал, собирал бюрократов, выкручивался и снова думал. Но в результате преодолел сам себя, свой страх и свои комплексы и дал таки танки.
А что с другой стороны? Одни украинцы не дают другим украинцам избавиться от боли. Свой к своему за своим, да?
Медицинский каннабис легализован в большинстве цивилизованных стран мира. Но не в Украине?
Что мешает? Стереотипы, ужасы и комплексы? Так с ними нужно бороться. А может просто частные интересы ментовской мафии, которая предпочитает зарабатывать на нелегальном рынке даже став полицией?
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Что мешает? Стереотипы, ужасы и комплексы? Так с ними нужно бороться. А может просто частные интересы ментовской мафии, которая предпочитает зарабатывать на нелегальном рынке даже став полицией?
И это несмотря на войну, сделавшую тему крайне важной. Ибо болит очень многим. Ибо в стране, к сожалению, будет десятки тысяч ветеранов, которые навсегда останутся инвалидами. Им будет болеть до конца их жизни, которую они посвятили Украине. И что делает страна взаимно? Оставляет их с болью один на один.
Потому что в стране миллионы людей будут иметь ПТРС. Миллионы. Это очень опасно. И с этим нужно лечиться. Но популисты говорят не ко времени…
У страны миллионы людей будут иметь ПТРС. Миллионы. Это очень опасно. И с этим нужно лечиться. Но популисты говорят не ко времени…
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Но если не сейчас, то когда? Нужно ли еще больше боли?
Этого требуют ветеранские и пациентские организации. Но правительственный законопроект просто лежит. Этим вопросом что, также должен заботиться Байден? Или украинцы сами способны? Нужно ли собирать медицинский Раймштайн?
И да. Для протокола. Медицинский каннабис — это не наркотик. Он не вставляет. Это факт. Черт побери.
А может, мы сможем сами?
Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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