Что любят розы. Рассказываем обо всех тонкостях ухода за цветами

Красивые розы – это здоровые розы

при грибковой инфекции требуется немедленная обрезка пораженных листьев и стеблей, которые обязательно нужно сжечь

осенью опавшие листья необходимо убирать

дикую поросль необходимо удалить как можно быстрее

Фото: Ужгородский городской совет

Особенности полива

поливать следует обильно

на каждый куст – от трех до пяти ведер воды раз в три дня

поливать следует рано утром или ближе к вечеру

не допускать попадания воды на листву

покупайте только сертифицированные сорта растений

Фото: Ужгородский городской совет

Борьба с незваными гостями

удаление пораженных частей растения

побеги, внутри которых находятся личинки вредителя – необходимо удалять полностью

если листья розы поедают вредители – этих вредителей собирают руками вечером при свете карманного фонаря

в магазинах для садоводов можно купить все необходимые химические препараты для борьбы с разными вредителями.

Регулярная обработка почвы

сорняки очень опасны для розы

сорняки необходимо регулярно удалять

поверхностная обработка увеличивает способность почвы поглощать воду

Для разрыхления глубинных слоев почвы используются вилы с двумя зубцами.

Подкормка роз

лучшее удобрение для роз – зрелый компост

первое правило грамотного садовода - "Лучше не докормить, чем перекормить"

удобрение следует вносить в почву осенью или весной, как только растает снег

хорошие результаты дает внесение минеральных удобрений длительного действия

азотные удобрения вносят весной.

Время посадки

выращиваемые в контейнерах розы высаживают с мая до сентября вместе с землей, в которой она росла, розу опускают в посадочную ямку

далее ее засыпают землей

хорошо приминают и поливают

розы с открытой корневой системой нужно сажать осенью или весной перед этим стебли обрезают до 20 см.

поврежденные корни – удаляют

саженец в течение пяти часов выдерживают в воде

и только потом высаживают

место прививки должно быть углублено на пять сантиметров.

Фото: фб-страница Черновицкой облгосадминистрации

Правила обрезки

Для каждой группы роз существуют свои правила обрезки, эту процедуру проводят с конца марта по начало апреля. Стебли чайно-гибридных и клумбовых роз укорачиваются ежегодно до 30 см, повторно цветущие кустарниковые розы прореживают каждую весну. В одноразово цветущих кустарниках розовые розы подвергаются минимальной обрезке, клумбовые розы сильно обрезают, а кустарниковые розы нуждаются только в прореживании.

Зимняя защита