Что любят розы. Рассказываем обо всех тонкостях ухода за цветами
Роза - не только королева цветов, но и требовательное и нежное растение, требующее особых знаний садовода
Красивые розы – это здоровые розы
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при грибковой инфекции требуется немедленная обрезка пораженных листьев и стеблей, которые обязательно нужно сжечь
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осенью опавшие листья необходимо убирать
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дикую поросль необходимо удалить как можно быстрее
Фото: Ужгородский городской совет
Особенности полива
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поливать следует обильно
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на каждый куст – от трех до пяти ведер воды раз в три дня
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поливать следует рано утром или ближе к вечеру
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не допускать попадания воды на листву
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покупайте только сертифицированные сорта растений
Фото: Ужгородский городской совет
Борьба с незваными гостями
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удаление пораженных частей растения
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побеги, внутри которых находятся личинки вредителя – необходимо удалять полностью
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если листья розы поедают вредители – этих вредителей собирают руками вечером при свете карманного фонаря
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в магазинах для садоводов можно купить все необходимые химические препараты для борьбы с разными вредителями.
Регулярная обработка почвы
- сорняки очень опасны для розы
- сорняки необходимо регулярно удалять
- поверхностная обработка увеличивает способность почвы поглощать воду
- Для разрыхления глубинных слоев почвы используются вилы с двумя зубцами.
Подкормка роз
- лучшее удобрение для роз – зрелый компост
- первое правило грамотного садовода - "Лучше не докормить, чем перекормить"
- удобрение следует вносить в почву осенью или весной, как только растает снег
- хорошие результаты дает внесение минеральных удобрений длительного действия
- азотные удобрения вносят весной.
Время посадки
- выращиваемые в контейнерах розы высаживают с мая до сентября вместе с землей, в которой она росла, розу опускают в посадочную ямку
- далее ее засыпают землей
- хорошо приминают и поливают
- розы с открытой корневой системой нужно сажать осенью или весной перед этим стебли обрезают до 20 см.
- поврежденные корни – удаляют
- саженец в течение пяти часов выдерживают в воде
- и только потом высаживают
- место прививки должно быть углублено на пять сантиметров.
Фото: фб-страница Черновицкой облгосадминистрации
Правила обрезки
Для каждой группы роз существуют свои правила обрезки, эту процедуру проводят с конца марта по начало апреля. Стебли чайно-гибридных и клумбовых роз укорачиваются ежегодно до 30 см, повторно цветущие кустарниковые розы прореживают каждую весну. В одноразово цветущих кустарниках розовые розы подвергаются минимальной обрезке, клумбовые розы сильно обрезают, а кустарниковые розы нуждаются только в прореживании.
Зимняя защита
- место сцепливания у роз зимой требует защиты
- основу розового куста присыпают землей
- чтобы на морозе под лучами солнца кора не потрескалась, стволы защищают лапником, а весной его убирают.
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