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Что известно о мэре Сум Александре Лысенко, отстраненном от должности

Татьяна Яворськая
10 октября, 2023 вторник
21:24
Статьи

Отстранение от работы мэров городов в Украине становится все более частым явлением. Так, в начале этого года на год от работы отстранили мэра Чернигова, а в июле ту же процедуру провели в отношении городского головы Ривне Александра Третьяка

Мэр Сум Александр Лысенко уже третий в этом году, кого лишают права управлять городом. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – почти 1,5 млн грн.

Еспресо рассказывает, кто такой мэр Сум и почему к нему приковано внимание общества.

Кто такой Александр Лысенко: биография

52-летний Александр Лысенко возглавляет Сумы 9 лет. Он уроженец Москвы, где родился в 1971 году в семье военнослужащего. Впоследствии семья переехала, и он учился в Бахмуте Донецкой области, а уже в 1984 году переехал в Сумы. Как и отец, избрал военную специальность – учился в Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи. Из ВСУ уволился сразу в начале Независимости – в 1992 году.

Женат на Елене Лысенко, совладелице компании ООО "Дарина-2015" по переработке молока и производству сыра.

Начал заниматься транспортным бизнесом и в 2006 году возглавил предприятие ООО "Сумытранс-С", став директором (на сегодняшний день это предприятие не работает).

Политическая деятельность

В 2006 году будущего городского управленца заинтересовала политика. Он стал членом политической партии "Батькивщина", кстати, как раз в период между премьерствами Юлии Тимошенко.

В 2010 году руководил районным избирательным штабом Тимошенко, когда она была кандидатом в президенты. Руководил городской и областной ячейками "Батькивщины" в Сумах.

В 2011 году окончил Сумской университет и получил второе высшее образование по специальности "менеджмент организаций".

Баллотировался в Верховную Раду 7 и 8 созывов от "Батькивщины", но в парламент не был избран. Являлся помощником народного депутата Александра Турчинова. С 27 февраля 2014 года исполнял обязанности городского головы Сум. Через несколько месяцев на внеочередных выборах Лысенко избрали городским головой. В 2020 году его переизбрали мэром Сум.

Деньги не для себя, а для людей

Александр Лысенко уже не первый раз попадает в скандал, где речь идет о деньгах.

Так в 2018 году суд, по представлению НАЗК, признал Лысенко виновным из-за конфликта интересов при принятии решения о повышении предельного размера премии мэра Сумм со 150% до 300%. Увеличение размера премии было связано не с качественно проделанной работой в 2017 году, а именно с целью увеличения уровня заработной платы мэра за счет премии. На судебном заседании он объяснял, что использовал суммы премий не для собственных нужд, а для помощи людям. Тогда суд признал мэра виновным в административном нарушении, однако штраф так и не взыскали из-за истечения сроков, предусмотренных законодательством.

В 2019 году НАЗК снова обвиняло и составило 4 протокола на Лысенко из-за выписывания себе премий в размере от 65% до 270% от суммы оклада. В общем, Лысенко регулярно премировал сотрудников исполнительного комитета городского совета и в том числе себя.

Кстати, едва ли не самое известное выражение Лысенко, которое датировано 2017 годом: тогда в ответ на предложение перевозчиков поднять тариф на проезд, мэр ответил: "Хрен им, а не 5 гривен".

Заслуги и состояние

В начале полномасштабного вторжения, 6 марта 2022 года, президент Владимир Зеленский наградил Лысенко орденом "За мужество" ІІІ степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков.

Александр Лысенко, помимо всех вышеперечисленных занятий, еще и интересуется спортом. Он руководит наблюдательным советом футбольного клуба "Сумы".

Согласно декларации о доходах за 2020 год, доступ к которой был еще открыт в 2021 году, мэр заработал 568 тыс. грн зарплаты (47,3 тыс. грн в месяц). Наличными хранил 160 тыс. грн и 10 тыс. дол.

Жена и дочь мэра за тот год не заработали ничего, как и в предыдущие годы, однако у жены появился новый земельный участок на 540 кв.м в Сумах.

Мэр Сум был крупнейшим автовладельцем в мэрии. Тогда у него было 5 "газелей", БАЗ и самодельный автоприцеп.

Жена владела 31% корпоративных прав в ООО "Дарина-2015" на 310 грн. Уже в 2021 году мэр Сум сообщал в НАЗК о существенных изменениях в имущественном состоянии – он продал недвижимое имущество за 198 тыс.грн.

Что стало причиной отстранения мэра Лысенко

По данным правоохранителей, Лысенко и директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Александр Журба требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса. 2 октября НАБУ и СБУ задержали мэра Сум и его приспешника во время получения взятки в 1,4 млн грн. Позже им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Действия мэра Сум и директора Департамента квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины – получение взятки в особо крупном размере. По степени тяжести – преступление тяжкое.

Міський голова Сум Олександр Лисенко

Фото: СБУ

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Лысенко. По словам заместителя руководителя САП Андрея Синюка, прокуроры ходатайствовали о его аресте с возможностью внесения 10 млн грн залога, однако его арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн.

6 октября Лысенко выпустили под залог. А уже в понедельник, 9 октября, суд на 2 месяца отстранил его от должности городского головы.

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