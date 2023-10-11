Что известно о ботоксе? Токсичность, польза и мировые тренды

Ботокс – это вид косметологической процедуры, когда под кожу вводятся инъекции специального препарата, имеющего природную основу, целью которого является парализация нейронных связей, что приводит к расслаблению мышц и разглаживанию морщин. Ботулинический токсин – это яд, но введение малых доз не производит негативных последствий.

ТОП мировых звезд, отказавшихся от ботокса и филеров

Мерил Стрип

Джулианна Мур

Фото: Getty Image

Николь Кидман

Ким Кардашьян

Гелен Миррен

Дайан Китон

Фото: Instagram Сальмы Гаек

Сальма Гаек

Ботокс для лица

Ботокс для лица в косметологии имеет показания к применению. К ним можно отнести следующие процедуры:

уменьшение провисающих участков кожи

ярко выраженные мимические морщинки

коррекция лицевой асимметрии

исправление контуров

Фото: gettyimages

Как и любые уколы, инъекции ботокса болезненны, но используемые иглы очень тонкие, поэтому болевые ощущения будут минимальны. При желании область уколов может быть обработана местным анестезирующим кремом.

Процедура инъекций обычно занимает от десяти минут до получаса. Результата не стоит ждать сразу. Максимальный эффект наступает примерно через две недели.

Ботокс в лоб

Ботокс во лоб применяется для разглаживания двух видов складок:

глабелярные линии, являющиеся вертикальными морщинами, проявляющиеся между бровями.

горизонтальные морщинки

Фото: gettyimages

Ботокс в губы

Ботокс у губы может обеспечить несколько косметических улучшений:

смена "направления" уголков рта

минимизация складок в области верхней и нижней губ

разглаживание линий, идущих от уголков рта

Фото: gettyimages

Прежде чем отправиться на процедуру, дважды модумайте – хотите ли вы стареть естественно, как некоторые голливудские звезды или все же, желание задержать молодость перетянет вниз чашу на рычагах ваших рассуждений?