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Что известно о ботоксе? Токсичность, польза и мировые тренды

11 октября, 2023 среда
14:23
Здоровье

Ботокс – это вид косметологической процедуры, когда под кожу вводятся инъекции специального препарата, имеющего природную основу, целью которого является парализация нейронных связей, что приводит к расслаблению мышц и разглаживанию морщин

Ботокс – это вид косметологической процедуры, когда под кожу вводятся инъекции специального препарата, имеющего природную основу, целью которого является парализация нейронных связей, что приводит к расслаблению мышц и разглаживанию морщин. Ботулинический токсин – это яд, но введение малых доз не производит негативных последствий.

ТОП мировых звезд, отказавшихся от ботокса и филеров

  • Мерил Стрип

  • Джулианна Мур

На фото: Ніколь Кідман

Фото: Getty Image

  • Николь Кидман

  • Ким Кардашьян

  • Гелен Миррен

  • Дайан Китон

На фото: Сальма Гаєк

Фото: Instagram Сальмы Гаек

  • Сальма Гаек

Ботокс для лица

Ботокс для лица в косметологии имеет показания к применению. К ним можно отнести следующие процедуры:

  • уменьшение провисающих участков кожи
  • ярко выраженные мимические морщинки
  • коррекция лицевой асимметрии
  • исправление контуров
ботокс обличчя

Фото: gettyimages

Как и любые уколы, инъекции ботокса болезненны, но используемые иглы очень тонкие, поэтому болевые ощущения будут минимальны. При желании область уколов может быть обработана местным анестезирующим кремом.

Процедура инъекций обычно занимает от десяти минут до получаса. Результата не стоит ждать сразу. Максимальный эффект наступает примерно через две недели.

Ботокс в лоб

Ботокс во лоб применяется для разглаживания двух видов складок:

  • глабелярные линии, являющиеся вертикальными морщинами, проявляющиеся между бровями.
  • горизонтальные морщинки
ботокс чола

Фото: gettyimages

Ботокс в губы

Ботокс у губы может обеспечить несколько косметических улучшений:

  • смена "направления" уголков рта
  • минимизация складок в области верхней и нижней губ
  • разглаживание линий, идущих от уголков рта

ботокс губ

Фото: gettyimages

Прежде чем отправиться на процедуру, дважды модумайте – хотите ли вы стареть естественно, как некоторые голливудские звезды или все же, желание задержать молодость перетянет вниз чашу на рычагах ваших рассуждений?

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